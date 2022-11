Public Viewing So bangten Limmattaler mit der Nati im Spiel gegen Brasilien An den Public Viewings in Dietikon, Schlieren, Urdorf und Uitikon fieberten Fussballbegeisterte mit der Schweizer Nationalmannschaft mit. Von einem Boykott wollten sie nichts wissen. Lange hofften sie auf einen Sieg gegen den fünffachen Weltmeister Brasilien. Sibylle Egloff, Sven Hoti und Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 28.11.2022, 22.50 Uhr

In der Urdorfer Böllebar verfolgten rund 450 Fans das Spiel. Lydia Lippuner

Hunderte Limmattalerinnen und Limmattaler verfolgten den WM-Match der Schweizer Nationalmannschaft gegen Brasilien in Katar. Die «Limmattaler Zeitung» besuchte mehrere Public Viewings. Einige Eindrücke.

Dietikon – Die Zeus-Bar entwickelte sich von der Kirche zum Hexenkessel

In der Zeus Music Bar war bei weitem nicht jeder Platz besetzt. Andrea Zahler Auch die Jungen fieberten mit der Nati mit. Andrea Zahler Momente der Spannung wechselten sich mit ruhigeren Phasen ab. Andrea Zahler Zum Spiel gab es Fondue. Auch die Weihnachtsdekoration im Zeus erinnerte daran, dass nicht Sommer ist. Andrea Zahler Auf mehreren Bildschirmen liess sich das Spiel verfolgen. Andrea Zahler Vor allem in der zweiten Halbzeit fieberten die Zeus-Gäste mit ihrer Nati mit. Andrea Zahler Das Fumoir-Zelt vom «Zeus» war gut besetzt, wie sich auch von aussen zeigte. Andrea Zahler

Wer die Zeus Music Bar kurz nach Anpfiff des Spiels der Schweizer Nati gegen Brasilien betrat, der wähnte sich an einem Gottesdienst, so ruhig und zivilisiert ging es hier zu und her. Es war eine gewisse Gleichgültigkeit spürbar unter den rund 20 Gästen in der Bar innen und den über 30 Leuten draussen im Fumoir-Zelt. Drinnen hatte es noch genügend freie Plätze, draussen waren beinahe alle besetzt.

Mitunter ein Grund dafür war der Zeitpunkt der diesjährigen WM so kurz vor der besinnlichen Weihnachtszeit. Die Bar war festlich geschmückt, goldene Sterne und Kugeln hingen von der Decke. Für die Gäste gab es Fondue, was sehr begehrt war. Einen Kontrast dazu bildete das Fumoir draussen, das sich in einem Zelt befand und mit Länderfahnen verziert war. Wenn an diesem Abend irgendwo Feierstimmung aufkam, dann im Zelt.

Ärger nach Foul: «Zum zehnte Mal liggsch»

Laut wurde es allerdings erst in der zweiten Halbzeit. Es waren die ersten guten Torchancen der Schweizer ab der 53. Minute, die Emotionen weckten und das Publikum aus dem Winterschlaf rissen. Die Gäste würdigten gute Aktionen der Nati mit Applaus, Fehler wurden gnadenlos durchs Lokal verurteilt. «Spiel en doch usse!» oder «Chömmed, Jungs!» sind nur Beispiele der verschiedenen Zurufe. Das erste Tor der Brasilianer sorgte für lange Gesichter. Dass es Abseits war, wie sich kurz danach herausstellte, wurde gefeiert, als hätten die Schweizer die WM gewonnen.

Dass das Publikum vornehmlich aus Schweizerinnen und Schweizern bestand, zeigte sich in der dominanten Phase der Brasilianer ab der 60. Minute des Spiels. «Zum zehnte Mal liggsch», schrie einer durch die Menge, als ein Brasilianer nach einem vermeintlichen Foul am Boden lag. Man regte sich ob der Spielweise der Südamerikaner auf. «Schiri!», hallte es durchs Lokal – es war eine vergebliche Ermahnung an die Stelle des Unparteiischen, nachdem ein Schweizer nach einer Aktion eines Brasilianers am Boden lag. Die Menge litt immer stärker mit den Schweizern mit.

Das zweite Tor der Brasilianer – dieses Mal zählte es – sorgte für Fassungslosigkeit und Enttäuschung. Das Spiel war gelaufen, das spürten auch die «Zeus»-Fans. Immer mehr wandten sich die Gäste – sie waren als Familien, Freundinnen und Freunde, aber auch alleine, gekommen – wieder sich und ihren Mitmenschen zu. Man sprach über Gott und die Welt, und das Spiel verkam zum Hintergrundrauschen.

Inhaber ist «zu 1000 Prozent zufrieden»

Dass die WM im Winter stattfindet, ist das eine Übel. Das andere, weitaus grössere sind die Bedingungen, unter denen das Spektakel organisiert worden war. Nicht ohne Grund war vielerorts zum Boykott aufgerufen worden. Doch im «Zeus» war davon wenig zu spüren. «Ich bin zu 1000 Prozent zufrieden mit dem Betrieb», betonte «Zeus»-Inhaber Stefan Schmucki, auch wenn er die ganzen Umstände natürlich verurteile. Von Boykottstimmung spüre er allerdings wenig. «Ich möchte neutral sein. Für mich geht es um den Sport.» Ausserdem sei er natürlich auch daran interessiert, Umsatz zu machen.

Für die Anwesenden war klar, dass ein Boykott der diesjährigen WM der falsche Weg ist, um ein Zeichen zu setzen. «Sport und Politik gehören nicht auf die gleiche Ebene», sagte der Solothurner Simon von Arx. «Man darf die Sportler nicht für das Verhalten der Menschen bestrafen.» Dem schloss sich der Dietiker Thomas Müller an: «Es wäre nicht fair, die Spiele zu boykottieren. Die Fussballer können nichts dafür.» Die WM laufe eh schon. Um etwas zu bewirken, hätte man früher etwas machen sollen, hiess es von anderen Gästen.

Schlieren – Fussballfieber auf dem Tennisplatz

Die drei Senioren haben ihren Tennismatch am Montagabend im Tennisclub Schlieren im Unterrohr für einmal 20 Minuten früher beendet. Grund dafür war das zweite WM-Gruppenspiel der Fussball-Nationalmannschaft gegen Brasilien. Dieses wurde in einem gewärmten Zelt auf dem Vorplatz des Restaurants Breakpoint auf der Tennisanlage gezeigt. «Ich tippe auf ein 1:0 für Brasilien», sagte Tennisspieler Gilbert Mazzoni nach der Pause. Seine beiden Tenniskollegen sahen es optimistischer und hofften auf ein Unentschieden. In diesem Moment nahm das Spiel an Intensität zu. Vor dem Bildschirmen wurden die Fussballbegeisterten unruhig. «Jetzt haben die Spieler aber aufgedreht», sagte einer der Tennisfreunde und nahm einen Schluck von seinem Bier.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer schwankten zwischen Hoffen und Bangen. Andrea Zahler

«Fussball gehört eigentlich in den Sommer»

Daniel Paunovic, Organisator des Anlasses, war zufrieden mit dem Abend, obwohl viele Plätze im Zelt unbesetzt blieben. Dies liege wohl auch daran, dass es ein wenig ungewöhnlich sei, in dieser Jahreszeit Fussball zu schauen. «Fussball gehört eigentlich in den Sommer», sagte er. Deshalb habe er damit gerechnet, dass der Ansturm nicht immer gleich gross sei.

Die Küche seines Public Viewings habe jedoch während den bisherigen WM-Spielen viel zu tun gehabt. «Wir haben bis jetzt insgesamt 200 Portionen Gulasch und 30 Kilo Cevapcici verkauft», sagte Paunovic. Besonders wenn Kroatien spiele, platze das Zelt jeweils fast aus den Nähten. Deshalb hätten am Sonntag nicht einmal alle Platz im Zelt gehabt. «Wenn dann ein Tor fällt, bewegt sich das Zelt.»

Am Public Viewing in Schlieren war auch ein ganz junger Fussball-Fan vor Ort. Andrea Zahler

Am Match am Montagabend fieberten auch junge Fussballfans mit. So erschien der vierjährige Elias mit seinem Vater zum Public Viewing. «Die Schweiz gewinnt.» Dessen war sich Elias sicher und schwang seinen roten Schal hin und her.

Andri Kaiser spurtet normalerweise als Faustball-Nachwuchstrainer über die Unterrohr-Anlage. Am Montag nahm er es gemütlicher. «Ich finde das Public Viewing eine super Sache», sagte er. Das Essen sei lecker und die Stimmung entspannt, zudem sei es ein guter Treffpunkt, um Freunde zu treffen.Beim Spiel tippte er auf ein 1:0 für die Schweiz. Sein Kollege neben ihm wollte keinen Tipp abgeben. Er sei ausschliesslich wegen der Freunde und der guten Stimmung da.

Normalerweise spielen diese beiden Herren Tennis im Schlieremer Unterrrohr. Am Montagabend waren sie für einmal Fussballfans. Andrea Zahler

Nach dem entscheidenden Tor von Casemiro in der 83. Minute hofften nur noch die ganz Optimistischen auf einen Sieg der Schweiz. Und kurz nachdem das Spiel mit einem 1:0 für Brasilien abgepfiffen worden war, verliessen schon einige Fans das Zelt. «Ich habe recht gehabt», sagte Mazzoni noch bevor er in die Nacht verschwand. Obwohl er sich über seinen gelungenen Tipp freute, war seine Euphorie nach dem interessanten Spiel begrenzt.

Urdorf – Ansturm auf die Böllebar: Eine halbe Stunde vor Eröffnung standen die Fussballfans bereits Schlange

Eine halbe Stunde vor Anpfiff suchte man in der Böllebar in Urdorf bereits vergeblich nach einem freien Sitzplatz. Das Spiel Schweiz gegen Brasilien lockte am späten Montagnachmittag über 450 Zuschauerinnen und Zuschauer ans Public Viewing auf dem Parkplatz Zwischenbächen. «Um 15.30 Uhr standen die Leute schon Schlange, obwohl wir das Zelt erst um 16 Uhr öffnen», sagte Michael Pauli, der mit neun Kolleginnen und Kollegen die Dorfbeiz während der WM in Katar auf die Beine stellt.

Urdorferinnen und Urdorfer fieberten im 375 Quadratmeter grossen Zelt mit der Schweizer Nati mit. Lydia Lippuner

Eingedeckt mit Raclette, Pizza und etwas zum Anstossen konnte das Spiel gegen die Seleção beginnen. «Jetzt müssen wir aufstehen», rief jemand durch die Menge, als die Schweizer Nationalhymne ertönte. Und so folgten viele im Publikum der Aufforderung. Kinder schwangen Schweizerfähnli und ein lautes «Hopp Schwiiz» machte im 375 Quadratmeter grossen Zelt die Runde. Die Angriffe der fünffachen Weltmeister konnten der heiteren Stimmung in der ersten Halbzeit nichts anhaben. Schliesslich stand Goalie Yann Sommer wie üblich wie ein Fels in der Brandung vor dem Tor. «Jetzt darf es bloss kein Goal geben», murmelte eine Frau, als sie Bier- und Cüpligläser auf einem Serviertablett durch die Menge balancierte.

Genossen die ausgelassene Stimmung in der Urdorfer Böllebar: Sven Schnell, Sven Melig und Nemanja Miskovic. Lydia Lippuner

«Ich bin optimistisch und tippe auf ein 1:0 für die Schweiz», sagte Nemanja Miskovic aus Urdorf. Die Schweizer könnten offensiver spielen, meinte der 27-Jährige, der beim FC Urdorf tschuttet. «Doch davon abgesehen bin ich begeistert. Sie zeigen eine super Leistung und verteidigen sich gut.» Sven Schnell, der extra aus Ottenbach nach Urdorf zum Fussball schauen kam, gefiel die gute Stimmung. «Der Anlass ist super organisiert. Es macht Spass, hier zu sein», sagte er.

Ein Boykott der WM in Katar strafe die Falschen

Spass hatte auch Sven Melig aus Urdorf. «Es ist toll, dass die Veranstalter ein Public Viewing für das Limmattal organisieren, damit wir die Nati unterstützen können», so der Personaltrainer und Tennislehrer. Einen Boykott der umstrittenen WM sehe er als nicht zielführend. «Man straft die Falschen und bewegt als Privatperson wenig.»

Als in der 64. Minute Vinicius Junior das Schweizer Tor traf, wurde es still. «Offside», riefen einige. Der Schiri prüfte und tatsächlich: Das Goal zählte nicht. Die Stimmung war für kurze Zeit gerettet, die Lobesgesänge gingen weiter. «Es ist eine Sensation, dass wir nach 70 Minuten noch kein Goal kassiert haben», sagte Melig. Das Team brauche eine gute Chance. Sie sollte aber nicht kommen. In der 83. Minute landete der Ball erneut im Schweizer Goal, dieses Mal stand niemand im Abseits. «Es wäre schön gewesen, wenn die Nati zehn Minuten länger durchgehalten hätte», sagte Claudia Müller aus Urdorf. Dem Spiel Schweiz gegen Serbien am Freitag blickt sie positiv entgegen. «Dann klappt es. Wir kommen wieder in die Böllebar und feuern unsere Fussballer an.»

Uitikon – Fans feierten im Üdiker-Huus

Am Public Viewing in Uitikon haben rund 120 Personen den Schweiz-Brasilien-Match auf der grossen Leinwand im Üdiker-Huus mitverfolgt. Dies sagte Organisator, Remo Schällibaum auf Anfrage nach dem Match. «Es wäre jedoch noch toller gewesen, wenn die Schweiz das 0:0 hätte halten können», sagte Schällibaum. Bezüglich Euphorie bestehe noch Luft nach oben. Das liege auch daran, dass man nun vor allem Weihnachtsartikel, aber kaum Fussball-Artikel kaufen könne. Trotzdem rechnete er für das Spiel gegen Serbien mit doppelt so vielen Fans.

Auch im Üdiker-Huus verfolgten Fussballbegeisterte den Match der Nationalmanschaft. zvg

