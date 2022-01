Homeschooling: Pandemie treibt Zahlen in Zürich in die Höhe

Privatunterricht Seit Anfang Jahr über 200 Kinder mehr: So verstärkt die Pandemie im Kanton Zürich den Homeschooling-Trend Immer mehr Kinder werden im Kanton Zürich daheim unterrichtet. Corona hat diesem Trend nun noch mehr Aufwind gegeben. In Anspruch genommen wird die Option längst nicht nur von Massnahmenkritikern. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 13.01.2022, 19.09 Uhr

Wer seine Kinder im Kanton Zürich daheim unterrichten will, der muss sich bei der Schulgemeinde und der Bildungsdirektion melden. Sascha Steinbach / EPA

Arbeiten, kochen, putzen und nebenbei die schulpflichtigen Kinder beaufsichtigen: Fernunterricht war zu Beginn der Pandemie allseits ein bekanntes Phänomen unter den Eltern. Nicht wenige Erziehungsberechtigte aber gehen mittlerweile einen Schritt weiter – für sie heisst es ab nun Privatunterricht. Anders als beim Fernunterricht liegt die Bildungsverantwortung bei dieser Unterrichtsform, die heute oft als Homeschooling bezeichnet wird, nicht mehr bei der örtlichen Schule, sondern bei den Eltern selbst.

Derzeit werden im Kanton Zürich von 178’000 Schülerinnen und Schülern 796 im Privatunterricht unterrichtet, wie eine Anfrage bei der Bildungsdirektion zeigt. Gemessen an der Gesamtschülerzahl sind dies 0,45 Prozent. Durch die Pandemie kam es dabei zu einem beachtlichen Anstieg. So wurden noch im März 2020 bloss 282 Schülerinnen und Schüler daheim unterrichtet, was 0,16 Prozent entspricht.

Ganz neu aber ist der Trend nicht. «Im Kanton gibt es seit 2008 eine stetige Zunahme von Schülerinnen und Schülern im Homeschooling», sagt Volksschulamtschefin Myriam Ziegler. Damals kamen noch bloss 0,03 Prozent der schulpflichtigen Kinder in den Genuss von Homeschooling.

In Dietikon ist der Trend nicht spürbar

Dabei gibt es regionale Unterschiede. So sieht es zum Beispiel in Dietikon anders aus. Derzeit werden im Bezirkshauptort zwei Kinder im Homeschooling betreut, wie von Schulvorsteher Reto Siegrist (Mitte) zu erfahren war. Bei über 3000 Schülerinnen und Schülern fällt dies kaum ins Gewicht. Ein Trend ist laut Siegrist somit in Dietikon nicht zu beobachten. Im vergangenen Jahr sei einzig ein Kind aus der Schule genommen worden. Grund waren die Coronamassnahmen, welche die Schule umsetzte.

«Wir hatten vor zwei Jahren zudem eine Situation, wo nach rund einem Monat das Homeschooling wieder abgebrochen wurde», so Siegrist. «Das Kind konnte dann wieder in seine angestammte Klasse zurück integriert werden, was vielleicht nicht immer so möglich sein wird». Grundsätzlich suche und halte man den Kontakt zu den Eltern so oder so: «Die Eltern müssen sich an den Lehrplan halten. Sie wollen dementsprechend auch die Lehrbücher, die Lösungsbücher und so weiter erhalten.»

Nicht in allen Fällen braucht es eine ausgebildete Lehrperson

Dabei gibt es zwei Varianten. Dauert der Privatunterricht über ein Jahr, so muss er von einer ausgebildeten Lehrperson durchgeführt werden. Ist er hingegen für eine kürzere Dauer vorgesehen, so bestehen keine Vorgaben bezüglich der unterrichtenden Person. ­Sowieso ist Homeschooling im Kanton Zürich nicht bewilligungspflichtig. Wohl aber muss diese Art des Unterrichts der Schulgemeinde des betroffenen Wohnortes und der Bildungsdirektion gemeldet werden. Zudem dürfen maximal fünf schulpflichtige Kinder gleichzeitig unterrichtet werden.

Warum sich Eltern für diese Unterrichtsform entscheiden, bleibt oft unklar. So sind die Eltern laut Ziegler nicht dazu verpflichtet, den Wunsch nach Homeschooling zu begründen. Das heisst: Eine systematische Erhebung ist nicht möglich. «Im Zusammenhang mit der Coronapandemie beobachten wir nun zwei Gruppen, die sich für Homeschooling entscheiden», so Ziegler. Dabei handelt es sich einerseits um Eltern, die Angst haben, dass die Kinder das Virus nach Hause bringen und denen die Schutzmassnahmen an den Schulen zu wenig streng sind. Andererseits gibt es aber auch Erziehungsberechtigte, welche die Massnahmen, «insbesondere Masken», ablehnen. Im Kanton Zürich gilt derzeit für Schulkinder ab der ersten Klasse eine Maskentragepflicht.

