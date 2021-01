Primarschulen Nie mehr «blöde Ufzgi»? Sogar manche Limmattaler Schulleiter würden sie gerne abschaffen In allen Limmattaler Primarschulen erhalten die Schülerinnen und Schüler regelmässig Hausaufgaben. Anders in Männedorf am Zürichsee: Dort verzichtet die Unterstufe darauf. Virginia Kamm 29.01.2021, 12.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ob Kinder nach der Schule noch genug Energie für Hausaufgaben haben, ist eine umstrittene Frage. Keystone

In Männedorf bekommen die Erst- bis Drittklässler seit vergangenem Oktober keine Hausaufgaben mehr. So soll die Lernfreude der Kinder aufrechterhalten werden und die Bildungsgerechtigkeit gewährleistet sein. Anders sieht es im Limmattal aus: Hier brüten die Schülerinnen und Schüler nach wie vor über ihren Ufzgi, wie eine Umfrage bei den Primarschulen der Region zeigt.

«Das Auftragen von Hausaufgaben ist ein kontrovers diskutiertes Thema», sagt Miriam Rohner, Leiterin Bildung der Primarschule Oetwil-Geroldswil. «Persönlich bin ich der Meinung, dass hauptsächlich die Qualität der Hausaufgaben über den Sinn oder Unsinn entscheidet.» Die Menge an Hausaufgaben sei in der Unterstufe überschaubar und die Mittelstufenschüler können sich ihre Hausaufgaben zunehmend selber einteilen. An der Primarschule Oetwil-Geroldswil ist die selbständige Arbeit auch während des Unterrichts wichtig, ebenso an den anderen Primarschulen in der Region. Dabei werden die Kinder von den Lehrpersonen durch geeignete Methoden unterstützt.

Pier Antonio Chalfajew, Leiter Bildung der Schule Dietikon, hat die Devise, dass Hausaufgaben immer ein Erfolgserlebnis auslösen und nicht Frustration generieren sollen. Er sagt:

«In der Lehrerschaft, nicht nur in Dietikon, besteht kein Konsens bezüglich Abschaffung oder Beibehaltung.»

Der Lehrplan 21 sehe Hausaufgaben vor und schaffe dazu Richtlinien. So sei im Lehrplan zum Beispiel klar verortet, dass die Kinder, je älter sie sind, desto öfter Hausaufgaben über mehrere Tage erhalten, um sich diese selber einzuteilen.

Auch in Schlieren achten Lehrpersonen darauf, Hausaufgaben nicht von einem auf den anderen Tag zu geben. Bea Krebs, Präsidentin der Schlieremer Schulpflege, sagt:

«In der heutigen Zeit, wo vieles freiwillig ist und wir so viele Angebote für Kinder in der Freizeit haben, lernen Kinder wenig, hartnäckig an etwas zu arbeiten.»

In Schlieren erhalten Primarschülerinnen und Primarschüler vor allem repetitive Aufträge als Hausaufgaben. Neues zu erarbeiten sei zu anspruchsvoll.

Pro Schuljahr gibt es am Tag zehn Minuten Hausaufgaben

In der Primarschule Unterengstringen sollen die Schüler pro Schuljahr etwa zehn Minuten Hausaufgaben pro Tag haben, wie Schulleiter Beda Durschei sagt. Die gleiche Regel gilt in der Primarschule Oberengstringen und in den Primarschulen in Schlieren. «Die Schüler sollen die Hausaufgaben selbständig lösen können, sie sollen also dem individuellen Leistungsvermögen des Kindes angepasst sein», sagt Durschei. Der Kanon in Unterengstringen ist, dass Hausaufgaben Pflichtbewusstsein, Zeitmanagement und selbständiges Arbeiten fördern. An einem Tag pro Woche, vorzugsweise am Freitag, haben die Schüler in Unterengstringen keine Hausaufgaben.

Auch die Primarschule Birmensdorf beschäftigt sich mit dem Thema: Sie hat seit drei Jahren eine sogenannte Steuergruppe aus Lehrerinnen und Lehrern, die sich damit auseinandersetzt, wie die Schule Hausaufgaben handhaben will. «Wir haben Lehrer-, Eltern- und Schülerbefragungen zum Thema durchgeführt und es zeigt sich ein sehr vielfältiges Bild», sagt Schulleiter Tobias Rohrer. Seiner Ansicht nach haben vor allem Kinder der Unterstufe nach der Schule wenig Energie für Hausaufgaben.

Hausaufgaben können auch als Rückmeldung an die Eltern über die schulischen Leistungen des Kindes dienen. «Wir haben uns bei der Einführung des Lehrplans 21 bewusst dazu entschieden, weiterhin Hausaufgaben zu geben», sagt Tamer Pisirici, Schulleiter der Bergdietiker Primarschule. «Wir sind der Ansicht, dass die Hausaufgaben eine wichtige Brückenfunktion zwischen Schule und Eltern übernehmen und so auch den Lernprozess unterstützen.»

Für Anna Keller, Schulleiterin des Uitiker Schulhauses Mettlen, ist klar: «Hausaufgaben sind wichtig zur Vorbereitung von Lernzielkontrollen und können auch der Vertiefung von Lerninhalten dienen.»

Michael Gerber, Schulleiter der Urdorfer Schule Weihermatt, ist es wichtig, dass die Kinder nach der Schule auch noch Zeit für Hobbies und anderes haben. Gerber sagt:

«Ich kenne Argumente für und gegen Hausaufgaben und tendiere mittelfristig eher zur Abschaffung.»

Laut Gerber ist die Abschaffung der Hausaufgaben aber kein einfacher Schritt: «Es braucht Anpassungen im Unterricht und eine gute Kommunikation. Die Zeit für Unterrichtsentwicklung haben wir in den letzten Jahren für andere Themen wie verschiedene Lernstrategien eingesetzt.» Auch Bernhard Schmidt, Schulleiter der Primarschule Aesch, findet: «Es ist möglich, an Primarschulen gänzlich auf Hausaufgaben zu verzichten.» Aus seiner Sicht leisten Hausaufgaben nur einen sehr kleinen Beitrag zum Lernerfolg.

Brigitte Schai, Präsidentin der Weininger Schulpflege, ist hingegen der Ansicht, dass Hausaufgaben nicht komplett abgeschafft werden können. Sie sagt:

«Wie sollen die Kinder denn Wörtli oder das Einmaleins auswendig lernen? Das kann nur zu Hause gemacht werden.»

Würden die Kinder dies in der Schule tun, würde wertvolle Unterrichtszeit verloren gehen. Ähnlich sieht es Esther Solimine, Schulleiterin der Primarschule Oberengstringen: «Mit den Hausaufgaben können die Kinder Inhalte trainieren, für die in der Schule kaum genug Zeit vorhanden ist, zum Beispiel das Lesen.»

«Als Schule sind wir in der Pflicht, Chancengerechtigkeit zu wahren»

Dass nicht alle Kinder zu Hause Unterstützung der Eltern erhalten oder einen ruhigen Raum zur Erledigung ihrer Hausaufgaben haben, stellt eine Herausforderung dar. «Als Schule sind wir in der Pflicht, Chancengerechtigkeit zu wahren», sagt Miriam Rohner. Viele der befragten Primarschulen versuchen dies zu erreichen, indem sie betreute Hausaufgabenstunden in einer ruhigen Umgebung anbieten. «Ob mit oder ohne Hausaufgaben, es gibt zu Hause verschiedene Faktoren, die den Lernerfolgt beeinflussen», sagt Michael Gerber. «Zum Beispiel die Freizeitgestaltung oder ob und wie die Lese-Sozialisation zu Hause aktiv unterstützt wird.»

Wichtig ist daher, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben ohne die Hilfe der Eltern lösen können. «Es darf aber auch sein, dass die Hausaufgaben Fehler aufweisen oder nicht gelöst sind, wenn sie zu schwierig waren», sagt Tamer Pisirici. «Die einzige Erwartung an die Eltern ist, dass sie Einsicht in die Hausaufgaben nehmen und Interesse an den Fortschritten der Kinder zeigen.» Für Anna Keller sind Hausaufgabenstunden eine wertvolle Entlastung sowohl für Kinder als auch Eltern.

«In einigen Klassen stellt die Lehrperson eine Zeit vor oder nach der Schule zur Verfügung, um Hausaufgaben im Schulzimmer zu machen», sagt Bea Krebs. In der Primarschule Bergdietikon gibt es keine eigentliche Hausaufgabenstunde, sondern eine sogenannte Poolstunde pro Woche und Klasse. Die Lehrperson kann einzelne Schüler zu dieser Stunde einladen, um Fragen bei den Hausaufgaben oder in anderen Bereichen zu klären. «Die Idee einer Hausaufgabenhilfe hat der Elternrat in der Vergangenheit geprüft, aber wegen fehlender Nachfrage seitens der Eltern nicht mehr weiter verfolgt», sagt Tamer Pisirici. An einigen der Schulen besteht für die Kinder die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben in der Tagesschule oder im Hort mit Unterstützung der Betreuerinnen oder selbständig zu erledigen.