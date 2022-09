Prämien 2023 So viel teurer werden die Krankenkassen im Kanton Zürich Der Bund hat die neuen Prämien der Krankenversicherer veröffentlicht. Wir zeigen, welche Kasse im Kanton Zürich wie stark aufschlägt. 1 Kommentar 27.09.2022, 15.31 Uhr

Je nach Krankenkasse kommen unterschiedliche Prämienveränderungen auf die Versicherten zu. Symbolbild: Christian Beutler / Keystone

Die Krankenkassenprämien für 2023 sind bekannt. In der Schweiz steigen die Prämien im Schnitt um 6,6 Prozent, im Kanton Zürich um 7,1 Prozent. Doch die Unterschiede zwischen den Kassen sind gross.

Suchen Sie in der Tabelle unten nach einer Krankenkasse und sehen Sie, wie hoch deren Prämie im kommenden Jahr sein wird und wie gross die Differenz zu diesem Jahr ist. Sie können sich die neuen Prämien für drei Franchisen anzeigen lassen.

Die Limmattaler Gemeinden sind Teil der Prämienregionen 2 und 3 im Kanton Zürich. Die Stadt Zürich ist eine eigene Prämienregion.

Prämienregion 1

Stadt Zürich

Prämienregion 2

Gemeinden: Adliswil, Dietikon, Dietlikon, Dübendorf, Egg, Erlenbach, Fällanden, Greifensee, Herrliberg, Hombrechtikon, Horgen, Kilchberg, Kloten, Küsnacht, Männedorf, Maur, Meilen, Mönchaltorf, Oetwil am See, Opfikon, Regensdorf, Richterswil, Rümlang, Schlieren, Schwerzenbach, Stäfa, Thalwil, Uetikon am See, Urdorf, Uster, Volketswil, Wädenswil, Wallisellen, Wangen-Brüttisellen, Winterthur, Zollikon, Zumikon

Prämienregion 3

Gemeinden: Adlikon, Aesch, Aeugst am Albis, Affoltern am Albis, Altikon, Andelfingen, Bachenbülach, Bachs, Bäretswil, Bassersdorf, Bauma, Benken, Berg am Irchel, Birmensdorf, Bonstetten, Boppelsen, Brütten, Bubikon, Buch am Irchel, Buchs, Bülach, Dachsen, Dägerlen, Dällikon, Dänikon, Dättlikon, Dielsdorf, Dinhard, Dorf, Dürnten, Eglisau, Elgg, Ellikon an der Thur, Elsau, Embrach, Fehraltorf, Feuerthalen, Fischenthal, Flaach, Flurlingen, Freienstein-Teufen, Geroldswil, Glattfelden, Gossau, Grüningen, Hagenbuch, Hausen am Albis, Hedingen, Henggart, Hettlingen, Hinwil, Hittnau, Hochfelden, Höri, Humlikon, Hüntwangen, Hüttikon, Illnau-Effretikon, Kappel am Albis, Kleinandelfingen, Knonau, Langnau am Albis, Laufen-Uhwiesen, Lindau, Lufingen, Marthalen, Maschwanden, Mettmenstetten, Neerach, Neftenbach, Niederglatt, Niederhasli, Niederweningen, Nürensdorf, Oberembrach, Oberengstringen, Oberglatt, Oberrieden, Oberweningen, Obfelden, Oetwil an der Limmat, Ossingen, Otelfingen, Ottenbach, Pfäffikon, Pfungen, Rafz, Regensberg, Rheinau, Rickenbach, Rifferswil, Rorbas, Rüschlikon, Russikon, Rüti, Schlatt, Schleinikon, Schöfflisdorf, Seegräben, Seuzach, Stadel, Stallikon, Stammheim, Steinmaur, Thalheim an der Thur, Trüllikon, Truttikon, Turbenthal, Uitikon, Unterengstringen, Volken, Wald, Wasterkingen, Weiach, Weiningen, Weisslingen, Wettswil am Albis, Wetzikon, Wiesendangen, Wil, Wila, Wildberg, Winkel, Zell

