Rita Stäbler ist seit 45 Jahren Teil des Dietiker Kolpingtheaters

Porträt «Es ist wie eine zweite Familie für mich» – Rita Stäbler spielt seit 45 Jahren im Kolpingtheater Dietikon Als Laienschauspielerin hat die 78-jährige Dietikerin bei unzähligen Theaterstücken mitgespielt. Ihr Feuer auf der Bühne hat sie bis heute nicht verloren. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 02.03.2023, 14.21 Uhr

Rita Stäbler hält bei sich zu Hause in Dietikon das Textbuch des letzten Theaterstücks in den Händen. Bild: Andrea Zahler

Fast ein halbes Jahrhundert ist es her, dass Rita Stäbler zum ersten Mal für das Kolpingtheater Dietikon auf der Bühne stand. Heute – 45 Jahre später – ist die mittlerweile 78-jährige Dietikerin immer noch ein treues und kaum ersetzbares Mitglied der Theatergruppe.

Schon als Kind habe sie das Theaterspielen geliebt. «Ich und meine sechs Schwestern haben meinem Vater zu Weihnachten und zum Geburtstag immer ein Theaterstück vorgeführt», sagt Stäbler. Auch Gedichte hätten sie zu Hause oft auswendig gelernt und vorgetragen.

Weiter ging es dann in der Schule, wo ebenfalls regelmässig Theater gespielt wurde. «Einmal erhielt ich die Hauptrolle des Wilhelm Tell», erinnert sie sich.

Im Alter von 16 Jahren machte sie schliesslich bei einer Theatergruppe mit, die sich ausserhalb des Schulbetriebs organisierte. Es handelte sich dabei um eine Gruppe des Dietiker Kolpingvereins, aus dem 1978 das Kolpingtheater Dietikon hervorging. Zu dieser Zeit trug die Gruppe ihre Stücke jedoch erst an internen Vereinsanlässen vor. Der öffentliche Auftritt stand also noch aus.

«Nach etwa drei Jahren fiel das Grüppchen wieder auseinander», sagt Stäbler. Damit setzte ein Unterbruch an und das Theaterspielen rückte für eine längere Zeit in den Hintergrund. Ausserdem hatte die Familie damals Priorität: «Ich habe geheiratet und zwei Töchter gekriegt.»

Zu Beginn spielten Vater, Schwester und Schwager mit

Der Wunsch, weiterhin zu spielen, verliess sie aber nicht. Und als Stäblers Schwager, Präsident des Kolpingvereins, Jahre später mit der Idee einer Theatergründung auf sie zukam, war sie sofort Feuer und Flamme.

Der Schwager war übrigens nicht der Einzige, der sich neben Stäbler für das Theater interessierte. Zu Beginn spielten auch ihr Vater und ihre Schwester mit. Und Stäblers Mann baute als Schreiner viele Jahre lang die Bühnenbilder.

An das erste Stück des Kolpingtheaters kann sich Stäbler noch gut erinnern. Es hiess «E fideli Tankstell» und handelte von einem Tankstellenbesitzer, der für seine Seitenwagen-Motorradrennen einen geeigneten Beifahrer suchte und diesen in einem jungen Mann namens Hans fand. Das Durcheinander war vorprogrammiert, als sich schliesslich herausstellte, dass es sich bei Hans in Wirklichkeit um eine Frau handelte.

«Jedes Stück hat für sich etwas Schönes», sagt Stäbler. Obwohl sie schon bei so vielen mitgespielt habe, könne sie sich nicht für ein Lieblingsstück entscheiden. Wegen ihrer eher forschen und nicht zurückhaltenden Art habe sie meistens temperamentvolle und energische Figuren gespielt. «Die Rolle muss zumindest annähernd zum Menschen passen, damit es authentisch wirkt», sagt sie.

Ihr Mann unterstützte sie bedingungslos

Als langjährige Laienschauspielerin habe sie schon viele grössere Rollen gehabt, sei aber hin und wieder auch in kleinere geschlüpft. Texte auswendig zu lernen, falle ihr relativ leicht. Früher, als sie noch weniger Zeit hatte, nahm sie ihren Text jeweils auf Tonband auf und hörte ihn sich an, während sie in der Schreinerei ihres Mannes arbeitete. Die Werkstatt hatte sie mit ihrem Mann von ihrem Vater übernommen, als der gestorben war. Später habe ihr Mann jedoch eine andere berufliche Richtung eingeschlagen und sei Werklehrer geworden.

Erst vor etwa einem Monat stand das Kolpingtheater Dietikon mit seinem letzten Stück «Empire-Röck und Männertröim» auf der Bühne. Bild: Andrea Zahler

«Wir waren immer ein sehr gutes Team und haben uns auch gegenseitig unterstützt», sagt Stäbler. So war ihr Mann, der bereits vor 16 Jahren an Lungenkrebs gestorben ist, auch der Grund dafür, dass sie nie in Erwägung zog, mit dem Theaterspielen aufzuhören.

«Denn meinem Mann war es damals sehr wichtig, dass ich trotz seiner Krankheit Theater spielte, weil er wusste, wie viel es mir bedeutete», sagt Stäbler. Als sie ihn dann schliesslich verlor, entschied sie, trotz Trauer weiterhin auf der Bühne zu stehen. «Ich wusste, dass er es so gewollt hätte.»

«Man kann sich auf jeden Einzelnen verlassen»

Mittlerweile hat sich Stäblers Familie neben ihren zwei Töchtern noch um einige Enkel erweitert. «Ich verbringe viel und gerne Zeit mit meiner Familie und bin sehr dankbar, sie zu haben», sagt sie. Fast genauso dankbar ist sie für die innige Beziehung mit ihren Theaterkollegen. «Es ist für mich wie eine zweite Familie.»

Viele, die beim Kolpingtheater mitmachen, seien seit mehreren Jahren dabei. Die Truppe treffe sich auch hin und wieder ausserhalb der Theaterproben, sei es zu einem spontanen Barbesuch oder einem grossen Brätelfest im Wald.

«Ich bin ein gutes Stück älter als die meisten anderen in der Gruppe. Trotzdem hatte ich noch nie das Gefühl, dass sie mich nicht dabeihaben wollten», sagt Stäbler dazu. Ausserdem könne man sich auf jeden Einzelnen verlassen – auch abseits des Theaters.

«Am liebsten schaue ich Erich Vock beim Spielen zu»

Derzeit spiele sie nicht, sagt Stäbler. Denn das Kolpingtheater mache gerade seine alljährliche Pause. Die Saison hat es vor einem Monat mit dem Stück «Empire-Röck und Männertröim» beendet. Trotz Pause wird es ihr aber nicht langweilig. Seit über 20 Jahren führt sie in Dietikon einen Secondhandladen für Kinderkleider und Spielzeuge. Sie öffnet ihn jeweils am Dienstagmorgen und am Donnerstag. Der Laden liegt direkt neben ihrer Wohnung – dort, wo sich früher die Schreinerei befand.

Neben diesem Engagement besucht sie auch gerne Aufführungen von anderen Laien- und auch Profitheatern. «Am liebsten schaue ich Erich Vock beim Spielen zu», sagt Stäbler. Erst vor kurzem durfte sie bei seinem aktuellen Stück «Vollkoffer» im Bernhard-Theater Zürich hinter die Kulissen schauen. Sie habe ihn schon ein paarmal angefragt und jetzt habe es endlich geklappt.

Im letzten Frühling erhielt sie ausserdem einen exklusiven Einblick hinter die Bühne des Musicals «Space Dream», das zum ersten Mal in einer schweizerdeutschen Fassung aufgeführt wurde. Organisiert wurde das Ganze von der SRF-Sendung «Happy Day». «Meine Schwester hat mich damals angemeldet und so haben sie mich als nichts ahnende Zuschauerin im Studio überrascht. Ich habe mich riesig darüber gefreut.»

