Dietiker Pontonier mit Doppelsieg am Glanzenburg-Cup

Pontoniersport Grosser Triumph am Heim-Event: Doppelsieg für Dietiker Pontoniere Der 13. Glanzenburg-Cup sorgte für Wettkampfstimmung auf der Limmat und Freudensprünge beim Veranstalter. Ruedi Burkart 30.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jubelbild am späten Samstagabend: die erfolgreichen Dietiker Pontoniere. Ivo Isenring

Am späten Samstagvormittag stand Roland Keller ein wenig ratlos am Ufer der Limmat. Der Vereinspräsident der Dietiker Pontoniere schaute den Athleten zu, die sich auf dem Fluss einen packenden Wettkampf lieferten. Er war aber nur halb bei der Sache. «Wir haben einen groben Schnitzer gemacht. Dass das ganz nach vorne reichen wird, kann ich mir nicht vorstellen», raunte der Vereinspräsident seinem ehemaligen Pressechef Ivo Isenschmid zu. Dieser zuckte die Schultern und meinte: «Mal schauen.»

Roland Keller (hinten) und Reinhard Scherzinger auf dem Weg zum Sieg in der Alterskategorie D. Ivo Isenschmid Nicola Keller (links) und Nuri Schmed unterwegs zum Sieg in der Kategorie C. Ivo Isenring Beim Pontonier-Wettkampf kommt es auf jeden Zentimeter an. Ivo Isenring «Hier müsst ihr gut aufpassen.» Der Parcours auf der Limmat wird den Wettfahrern erklärt. Ruedi Burkart «Ja, wo fahren sie denn?» Interessierte Zuschauer am Glanzenburg-Cup. Ruedi Burkart Es gab zuweilen auch einiges zu lachen an den Gestaden der Limmat. Ruedi Burkart Dieser Punkterichter hatte seinen Arbeitsplatz hoch über der Limmat. Ruedi Burkart Den Punkterichtern entging nichts. Ruedi Burkart

Was Keller umtrieb: Er absolvierte die rund 20-minütige Fahrt in der Kategorie D zusammen mit seinem langjährigen Partner Reinhard Scherzinger seiner Meinung nach suboptimal. «Vielleicht ist die Zeit gut. Eventuell reicht es wenigstens aufs Podest», meinte Keller und verschwand mit Isenschmid zum Mittagessen ins Festzelt.

Vater und Sohn Keller zuoberst auf dem Podest

Ein paar Stunden später strahlte Keller übers ganze Gesicht. Tatsächlich reichte die Fahrt nicht nur für einen Platz auf dem Podest. Nein, der 51-Jährige und der sechs Jahre ältere Scherzinger – die amtierenden Schweizer Meister in ihrer Alterskategorie – gewannen den Glanzenburg-Cup 2021. Und damit nicht genug. Auch Kellers 21-jähriger Sohn Nicola reihte sich mit seinem Partner Nuri Schmed, 22, in die Siegerliste ein – das kongeniale Duo liess in der Kategorie C gleich 51 Paare hinter sich. Der dritte Rang des Dietiker Teams Reto Eichenberger/Marcel Kohler in derselben Kategorie machte den Freudentag der Limmattaler perfekt. «Es ist super aufgegangen. Das ist eine grosse Freude», versuchte Roland Keller seine Gefühle in Worte zu fassen.

Bis in alle Nacht feiern konnten die erfolgreichen Dietiker indes nicht, schliesslich ging der Glanzenburg-Cup am Sonntagmorgen weiter. Allerdings ohne Beteiligung des Veranstalters auf dem Wasser. In der Kategorie der jüngsten Pontoniere – jene im Alter von 10 bis 12 Jahren – konnten die Dietiker kein Boot stellen. «Da fehlen uns ein paar Jahrgänge», so Keller.

Dennoch gab's auch am zweiten Tag Grund zum Feiern. Im Beisein von Dietikons Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) wurde die neue Vereinsfahne der Pontoniere präsentiert. «Das war ein grosser Moment für unseren Klub», so Keller am Abend, als der Anlass am Ausklingen war. Überhaupt waren die Dietiker Pontoniere glücklich mit der diesjährigen Durchführung des Glanzenburg-Cups.

«Es passte alles. Wetter, Stimmung auf und neben dem Wasser – und natürlich die Resultate unserer Mitglieder»,

zog Keller ein positives Fazit. Normalerweise führen die Dietiker ihren Glanzenburg-Cup alle drei Jahre durch. In den Jahren dazwischen steigt einmal der Fällbaumcup in Bremgarten auf der Reuss, dann der Adler-Cup in Aarau auf der Aare. Doch in diesen Zeiten ist nichts so wie es früher immer war. Nächstes Jahr wird in Bremgarten gefahren, 2023 in Aarau, 2024 wieder in Bremgarten und erst 2025 findet der 14. Glanzenburg-Cup in Dietikon statt. «Wir freuen uns schon heute darauf», sagt Keller. Man glaubt es ihm gern.

Hinweis Alle Ranglisten sind zu finden auf www.pontoniere-dietikon.ch