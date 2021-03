Unihockey Bitteres Saisonende für Tim Mock: «Wir waren noch nie so nahe an der Qualifikation für den Halbfinal» Der Dietiker NLA-Unihockeyaner ist mit Zug United ausgeschieden. Trotzdem spricht Tim Mock von einer gelungenen Saison. Gar nicht erst in die Playoffs gestartet ist sein Bruder Moritz. Ruedi Burkart 29.03.2021, 15.00 Uhr

Ciao zäme: Tim Mock und seine Kollegen verabschieden sich in die Saisonpause. Michael Peter

Mit einer 4:9-Niederlage im siebten und letzten Spiel der Playoff-Viertelfinal-Serie gegen Titelverteidiger Wiler-Ersigen ist die Saison 2020/21 am vergangenen Sonntag für Tim Mock zu Ende gegangen. Der frühere Junior von Unihockey Limmattal forderte mit seinen Zugern dem Rekordmeister alles ab. Als Aussenseiter gestartet brachten die Zentralschweizer den Favoriten arg ins Straucheln und lagen in der engen Serie nach drei Partien sogar mit 2:1 nach Siegen in Führung. «Leider hat es nicht ganz geklappt», so Mock, der dennoch von einer gelungenen Meisterschaft spricht.

«Wir waren noch nie so nahe an der Qualifikation für den Halbfinal.»

Schliesslich sorgte Wilers finnischer Weltmeister Joonas Pylsy für den Unterschied, er erledigte Zug im entscheidenden Spiel mit vier Treffern im Alleingang. Und so dürfen die Berner ab dem kommenden Samstag im Halbfinal – erneut im Modus Best-of-7 – gegen die Grasshoppers um den Einzug in den Final spielen.

Nach drei Partien sogar mit 2:1 nach Siegen in Führung: Zwischenzeitlich konnte Zug United den Gegner ins Straucheln bringen.

Claudio Thoma / freshfocus

Der Trainer geht zurück in den hohen Norden

Wie geht es nun nach dem letzten Pflichtspiel weiter? «Wir werden noch einen Teamevent durchführen und so die vergangene Saison offiziell abschliessen», so Mock. Beim Anlass wird auch der bisherige Chefcoach Niklas Hedstal verabschiedet. Der Schwede kehrt in seine Heimat zurück. Nicht zurück zu seinem früheren Verein Grasshoppers kehrt indes Mock. Der U23-Nationalspieler hat unlängst seinen Vertrag am Zugersee um zwei Jahre verlängert.

GC-Verteidiger Moritz Mock konnte gar nicht erst in die Playoffs starten. zvg/ Tobias Wagen

Gar nicht erst in die Playoffs gestartet war Tims drei Jahre jüngerer Bruder Moritz. Der GC-Verteidiger musste noch vor dem ersten Spiel der K.-o.-Runde nach einer Untersuchung beim Arzt Forfait erklären. Der U23-Internationale verletzte sich im letzten Qualifikationsspiel gegen Rychenberg Winterthur und fällt seither mit zwei angerissenen Fussbändern aus. Erst ging Moritz Mock davon aus, dass er nach drei Wochen wieder einsatzbereit sein würde. Doch ein zweiter Untersuch beim Doc zeigte, dass Mock insgesamt mindestens sechs Wochen out sein wird. Mit anderen Worten: Passiert kein sportmedizinisches Wunder, ist die Saison für den jüngeren der beiden Mock-Brüder auch vorbei.