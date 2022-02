Im Limmattal sind Angriffe gegen Pflegepersonal vor allem verbal

Pflegeeinrichtungen Seit Corona gibt es mehr Angriffe auf Pflegepersonal – im Limmattal sind diese vor allem verbaler Art Dass die Leute seit Pandemieausbruch dünnhäutiger geworden sind, bekommen auch Angestellte in Spitälern und Altersheimen zu spüren. Im Spital Limmattal besteht mehr Erklärungsbedarf wegen verschärfter Zutrittsbeschränkungen und Hygienemassnahmen. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 03.02.2022, 18.00 Uhr

Volle Intensivstationen sind eine Belastung für das Spitalpersonal – wie auch Angriffe von Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen. Keystone

Mit dem Ausbruch der Coronapandemie hat die Belastung der Angestellten in Spitälern allgemein zugenommen: Dies ist einerseits mit vollen Intensivstationen und mangelndem Personal zu erklären. Andererseits berichteten in den vergangenen Wochen immer mehr Medien von angriffigem Verhalten von Patientinnen und Patienten oder Angehörigen gegenüber Spitalangestellten, besonders Pflegefachpersonen. Yvonne Ribi, Geschäftsführerin des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, sagte kürzlich gegenüber «20 Minuten»: «Die steigende Gewalt gegen Pflegende ist bei uns seit Jahren ein Thema, aber seit Corona merkt man deutlich, dass die Leute dünnhäutiger geworden sind.»

Auch im Spital Limmattal in Schlieren zeigen sich solche Entwicklungen: «Grundsätzlich widerspiegelt sich im Notfall, am Empfang und auch auf den Stationen und Abteilungen die Situation, wie sie sich gesamtschweizerisch darstellt», sagt Mediensprecher Stefan Strusinski auf Anfrage. Das Spital Limmattal habe bereits vor der Coronapandemie den Sicherheitsdienst zum Schutz aller Anwesenden im Spital aufgestockt. Erhebungen zur Anzahl der Angriffe in den letzten Jahren sind keine gemacht worden.

Empfangspersonal ist besonders betroffen

Bei den Zwischenfällen im Spital Limmattal handle es sich überwiegend um verbale Auseinandersetzungen, sagt Strusinski weiter. «Unser Empfangspersonal ist beim Eintreten ins Spital der erste Kontakt für Besuchende. Insbesondere an dieser Schnittstelle ist eine Zunahme an Erklärungsbedarf aufgrund der verschärften Zutrittsbeschränkungen und Hygienemassnahmen zu verzeichnen.» Auch Ärztinnen und Ärzte sowie das Pflegepersonal seien betroffen. Die Handlungen gingen nicht nur vom Besuch, sondern auch von Patientinnen und Patienten aus. Auf angriffige Personen reagiere das Personal in erster Linie mit deeskalierendem Verhalten, sagt er. «In Bedrohungssituationen kann das Personal umgehend Hilfe via Bedrohungsalarm anfordern.»

Auch in Alters- und Pflegeheimen kommt es seit Pandemieausbruch vermehrt zu Spannungen, zum Beispiel wegen häufig wechselnder Coronamassnahmen. Im Seniorenzentrum Im Morgen in Weiningen ist bisher aber «keine vermehrte Gewalt in verbaler oder physischer Form» vonseiten der Bewohnerinnen und Bewohner zu beobachten, wie Zentrumsleiter René Brüggemann auf Anfrage sagt. «Hingegen zeigten sich Angehörige vereinzelt mal verständnislos und aggressiv gegenüber unseren Mitarbeitern, wenn es um die Besuchsmöglichkeiten ging. Dies war vor allem während der ersten und zweiten Welle der Fall.» Viele Angehörige seien aber einsichtig und eine Minderheit zeige sich dankbar, weil das Seniorenzentrum bisher keinen Covid-Ausbruch zu bewältigen hatte.

Im Alterszentrum Sandbühl sind keine Fälle von Gewalt bekannt

Im Alters- und Gesundheitszentrum Dietikon hätten verbale Angriffe gegenüber dem Personal seit Pandemieausbruch zugenommen, sie könne dies aber nicht mit Zahlen belegen, sagt die Leiterin Pflege und Betreuung Karin Ament auf Anfrage. Vereinzelt gingen diese von Bewohnerinnen und Bewohnern aus, eher aber von Angehörigen. Sie sagt:

«Sie waren unzufrieden mit den Massnahmen, haben zum Teil die Massnahmen nicht verstanden, fühlten sich nicht immer genügend informiert und vermissten ihre Angehörigen.»

Komme es zu Angriffen, werde sie oder die Gesamtleitung kontaktiert. «Wir deeskalieren, versuchen, einen Weg zu finden, führen gezielte Gespräche und ziehen auch unsere Pflegeexpertin bei.» Bei angriffigen Bewohnerinnen und Bewohnern sei zudem ein Ziel, Ängste abzubauen und Stress zu minimieren.

Gute Neuigkeiten gibt es vom Schlieremer Alterszentrum Sandbühl: Dort seien keine Fälle von Gewalt bekannt, wie Martin Santschi, Abteilungsleiter Alter und Pflege der Stadt Schlieren, sagt. «Trotz Personalmangel können wir die Dienstleistungen erfüllen und die meisten Aktivitäten in geschütztem Rahmen aufrechterhalten. Dies verhindert, dass es Spannungen unter den Bewohnenden oder Mitarbeitenden gibt.» Es sei die Philosophie des Alterszentrums, dass in jeder Schicht genügend Personal vorhanden sei, um die Dienstleistungen professionell auszuführen.

Herausforderndes Verhalten gehört in Heimen zum Alltag

Auch im Urdorfer Alterszentrum Weihermatt sei Gewalt gegenüber dem Pflegepersonal in der Coronazeit und auch zuvor kein Thema gewesen, sagt Gesamtleiter Otto Kaufmann auf Anfrage. «Da sind wir sehr froh darüber.» Natürlich gäbe es auch in der Weihermatt immer wieder Diskussions- und Konfliktpotenzial. In diesem Fall versuche man, das Problem zu verstehen und im Dialog zu lösen. Im Pflegezentrum im Spilhöfler in Uitikon gäbe es ebenfalls keine Fälle von Gewalt gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sagt die Leiterin Pflege und Betreuung Eva-Maria Lanfranchi auf Anfrage. Dies liege wohl daran, dass es sich um einen sehr kleinen, familiären Betrieb handle.

«Wir konnten keine generelle Zunahme an Gewalt gegenüber dem Personal feststellen», sagt auch Andreas Grieshaber, Leiter des Alterszentrums am Bach in Birmensdorf. Herausforderndes Verhalten bei Bewohnerinnen und Bewohnern gehöre in Heimen zum Alltag. Der Betrieb unterstütze das Personal im Umgang damit. «Vor allem in der ersten Welle der Pandemie gab es vereinzelte Reaktionen des Unverständnisses gegenüber den Massnahmen und laufenden Anpassungen», sagt er. Insgesamt hätte das Alterszentrum aber viel Verständnis und Unterstützung erfahren. Bei Angriffen bringe sich die Heimleitung ein, suche das Gespräch und zeige auf, was nicht tolerierbar sei.

