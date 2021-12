Bergdietikon: Tatjana Maggiulli wird stv. Gemeindeschreiberin

Personalie Tatjana Maggiulli wechselt vom Dietiker Stadthaus ins Bergdietiker Gemeindehaus Nun steht die Nachfolge von Héliane Seiler fest. Tatjana Maggiulli wird die neue Gemeindeschreiber-Stellvertreterin von Bergdietikon. David Egger Jetzt kommentieren 05.12.2021, 20.27 Uhr

Ab März 2022 hat Bergdietikon wieder eine Gemeindeschreiber-Stellvertreterin. David Egger / Limmattaler Zeitung

Tatjana Maggiulli aus Oberlunkhofen wird per 1. März 2022 neue Gemeindeschreiber-Stellvertreterin und Leiterin der Einwohnerdienste von Bergdietikon. Der Gemeinderat hat sie gewählt, wie er am Freitagabend mitteilte.

Tatjana Maggiulli wird per März 2022 neue Gemeindeschreiber-Stellvertreterin der Gemeinde Bergdietikon. zvg

Maggiulli habe ein breites Wissen. Sie hat schon ihre Lehre als Kauffrau in einer Gemeinde im Aargau absolviert, nämlich in Eggenwil (bei Bremgarten), wo sie total elf Jahre lang arbeitete. Zurzeit arbeitet sie bei der Stadt Dietikon. Sie hat eine Weiterbildung im Bereich Gemeindeschreiberin an der Fachhochschule Nordwestschweiz absolviert. Maggiulli folgt auf Héliane Seiler, die die Gemeinde kürzlich verlassen hat.

