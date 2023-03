Persönlich Trotz CS-Debakel: Man darf den Humor nicht verlieren – und Shakira hilft CS, UBS, SP und schöne Hüften: Die Geschichte einer Liebe, die schon 2001 begann. David Egger Jetzt kommentieren 22.03.2023, 10.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Hips don't lie», sang Shakira. Paul Buck / EPA / Keystone

Man darf den Humor nicht verlieren. Darum ist es super, dass jemand einen Credit-Suisse-Ausredengenerator erfunden hat. Geht man auf die Website www.cs-ausreden.ch, kann man dort eingeben, wer schuld an der CS-Misere sein soll. Dann wird eine oft lustige Ausrede generiert. Ein Beispiel? Ich tippe «Shakira» und der Generator spuckt aus: «Wir von der Credit Suisse tragen keine Schuld an unserem Scheitern, vielmehr ist Shakira verantwortlich. Mit ihrem Ohrwurm ‹Hips don’t lie› hat sie uns dazu inspiriert, auf blinde Zahlen zu setzen und unser Risikomanagement zu vernachlässigen. Leider haben uns die Realitäten eingeholt und unsere Hüften konnten nicht mehr lügen – wir sind bankrott.»

Künstliche Intelligenz, danke fürs Gaudi! Aber wie sagt die alte Weisheit: There’s no such thing as a free lunch. Es gibt nichts gratis. Darum frage ich mich ganz humorlos: Wer steckt hinter dem Ausredengenerator?

Ich sehe einen Button, auf dem steht:«Nicht nur lachen, sondern auch handeln!» Wer auf den Button klickt, landet auf einer Seite der SP Schweiz. Man solle einen Appell unterschreiben gegen die Kultur der Verantwortungslosigkeit bei den Banken. Ein gelungenes Marketing, ermöglicht von der Digital Organizing GmbH.

Zurück zu Shakira. «When­ever, wherever, we’re meant to be ­together, I’ll be there, and you’ll be near, and that’s the deal, my dear», sang sie 2001. Und nun, 2023, sind die UBS und die CS tatsächlich zu­sammen.

«And that’s the deal, my dear»: Axel Lehmann, Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse. Peter Klaunzer / Keystone

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen