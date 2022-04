Ein Sonntag für die Ewigkeit

Am Sonntag erlebte ich einen dieser Tage, die für immer bleiben. Es war alles dabei: Nervenflattern, Meisterjubel, Feuer und Rauch in der Sporthalle, eine Fast-Verhaftung und ein kaputter Autospiegel. Adrenalin pur. Alles gepackt in knapp fünf Stunden.

Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr