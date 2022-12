Zürcher Gemeinderat spricht Geld für Phänomena in Dietikon

Stadtzürcher Parlament spricht 2,5 Millionen für die Phänomena in Dietikon

Die Stadt Zürich wird sich an der Phänomena in Dietikon finanziell beteiligen. Der Gemeinderat hat am Mittwoch 2,5 Millionen Franken für den Wissenschaftsanlass im Jahr 2024 bewilligt, davon eine halbe ­Million als Defizitgarantie.