Schlieren «Weiterhin mit vielen Barrieren konfrontiert»: Der Schweizerische Blindenverband feiert sein 111-jähriges Jubiläum

Der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband feierte am Mittwoch in Schlieren sein 111-jähriges Bestehen. Der Präsident Roland Studer zeigte auf, wo es an Gleichstellung noch fehlt.