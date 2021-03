Ostern Erdbeertorten in Osterei-Form und Häsli-Aktionen: So machen uns die Limmattaler Bäckereien gluschtig auf Süsses Trotz Corona lief der Osterverkauf bei den regionalen Bäckereien dieses Jahr gut an. «Wir kommen fast nicht nach mit der Osterhasenproduktion», sagt Amadeo Drigatti von der Dietiker Oberstadt-Bäckerei sogar. Virginia Kamm 31.03.2021, 17.30 Uhr

Neben den klassischen Schoggi-Osterhasen bieten die regionalen Bäckereien auch zahlreiche andere Leckereien.



Das Osterangebot der Limmattaler Bäckereien geht weit über Schoggihasen hinaus, wie eine Umfrage der «Limmattaler Zeitung» zeigt: «Wir bieten auch Osterküchlein, Schokoladeneier, Zopfhasen und Spitzbuben in Hasenform an», sagt Amadeo Drigatti, Geschäftsführer der Dietiker Oberstadt-Bäckerei. Speziell seien ab Donnerstag ostereiförmige Erdbeertorten mit Vanillerahmcrème im Sortiment. Auf Ostern hin seien zudem Baileyskugeln lanciert worden.

«Der Osterverkauf nimmt uns sehr in Anspruch», sagt Drigatti. Er laufe bisher ausgezeichnet. «Wir kommen fast nicht nach mit der Osterhasenproduktion», sagt er. Drigatti nimmt an, dass sich dies auch auf Corona zurückführen lassen könne: Leute, die normalerweise über Ostern in den Ferien wären, feiern dieses Jahr vielleicht zu Hause.

Osterleckereien reisen per Post ins Ausland

Auch in der Unterengstringer Bäckerei Wüst sei der Verkauf bisher sehr gut gelaufen, sagt Anja Wüst. «Wir konnten viele personalisierte Osterhasen verkaufen», sagt sie. Die in drei Grössen und drei Sorten erhältlichen Schoggihasen tragen ein Schild, das mit dem gewünschten Namen beschriftet wird. «Ausserdem gab es ausserordentlich viele Bestellungen für den Postversand, sogar ins Ausland», sagt Wüst. Sie ist sicher, dass die Schenkungen per Post im Zusammenhang mit Corona stehen.

In der Bäckerei Wüst gibt es Osterküchlein mit Aprikosenkonfiture und Sultaninen, mit Pfirsich und mit Schokolade. Auch grosse Osterkuchen, Grand-Cru-Schoggihasen, Süssteig- und Laugenhasen, Osterbrot und Reis-Exotic, eine Oster-Patisserie, sind erhältlich. Anja Wüst sagt:

«Speziell sind unsere neuen gefüllten Ostereipralinés in den Geschmacksrichtungen Passionsfrucht und Mango, Himbeer und Knusper-Gianduja.»

Über das Osterwochenende sind ausserdem verschiedene Ostertorten mit Vanille und Erdbeeren im Angebot.

Auch für Mosers Backparadies in Schlieren sei der Osterverkauf dieses Jahr gut angelaufen, sogar besser als letztes Jahr, sagt Geschäftsführer und Inhaber Guido Moser. Er sieht einen Grund dafür in Coronamassnahmen wie der Homeoffice-Pflicht. Auch im Mosers Backparadies sind die Klassiker Schoggihasen und Osterküchlein sowie Zopfhasen erhältlich.

«Wir sind mit dem Osterverkauf bis jetzt sehr zufrieden», sagt Hansjörg Frei, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei in Geroldswil. Er spürt den Einfluss von Corona im positiven Sinn, da die Leute mehr zu Hause sind und mehr in der Bäckerei einkaufen. In der Bäckerei Frei sind neben klassischen Sorten auch Hasen aus Caramelschoggi, Ruby-Rubina-Schokolade, Stracciatella-Hasen und Hasen in Form von Superman, Supermario oder einem Minion zu finden. Auch Zopfhasen und verschiedene Osterküchlein gibt es.

In der Bäckerei Lehmann in Urdorf gibt es neben verschiedenen Schoggihasen auch Osterküchlein, gefüllte Gianduja-Eier, Zopf- und Süssteighasen. Zudem ist im Rahmen der wöchentlichen Aktion diese Woche ein gefleckter Schoggihase günstiger erhältlich. «Die Verkaufszahlen im Laden sind auch während Corona sehr stabil», sagt Inhaber Aron Lehmann. Er merkt aber bei den Bestellungen einen Rückgang. Denn grosse Lieferungen für Veranstaltungen fallen wegen der Pandemie aus. Der Osterverkauf sei bisher gut gelaufen.

Das schöne Wetter begünstigt den Osterverkauf

«Erst in den letzten paar Tagen wurde das Wetter österlich», sagt Patrick Binder, Geschäftsinhaber des Limmatbecks in Dietikon und Oberengstringen. Dies habe zu besseren Verkaufszahlen verholfen. «Das Oster-Geschäft läuft dieses Jahr trotz Corona wie gewohnt», sagt er. Der Limmatbeck bietet über die Festtage drei Schoggihasensorten, Osterküchlein, Zopfhasen, Osterfladen und Biskuithasen an.

In der Schlieremer Bäckerei Neuhof befinden sich Grand-Cru-Schoggihasen, mit Pralinés und mit Schokomousse gefüllte Schokoladeneier, Osterküchlein mit und ohne Schokoladenfüllung, Süssteig- und Zuckerteighasen im Oster-Angebot. Zudem ist ein 380 Gramm schwerer Zopf in Hasenform erhältlich. «Der Verkauf läuft bisher ähnlich wie letztes Jahr», sagt Geschäftsführerin Priska Furrer.

Franziska Bode von der Bäckerei Bode in Uitikon und Birmensdorf hat gemerkt, dass Kleinigkeiten, die die Leute ins Büro mitnehmen, dieses Jahr weniger verkauft wurden. «Dafür haben wir grössere Hasen verkauft», sagt sie. Somit sei der Verkauf gut gelaufen. Neben Schoggihasen und Osterküchlein gibt es in der Bäckerei Bode auch Biskuit-Osterlämmer, Biskuithasen und Grittihäsli.

Der Steiner-Beck und die Bäckerei Plüss im Dietiker Limmatfeld waren für eine Auskunft nicht erreichbar.