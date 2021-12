Online-Jahresrückblick Das bewegte Limmattalerinnen und Limmattaler 2021 am meisten Nicht nur die Pandemie hielt das Limmattal 2021 in Atem, sondern auch andere – teils überraschende – Themen bewegten unsere Leserinnen und Leser. Erfahren Sie im Jahresrückblick der meistgelesenen Artikel, wofür sich das Limmattal dieses Jahr am meisten interessierte. Laura Drott Jetzt kommentieren 30.12.2021, 15.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Limmattal blickt auf ein aussergewöhnliches Jahr zurück. Laura Drott

2021 war in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr. Wir verabschieden uns aber nicht nur von weiteren zwölf Monaten, die von der Covid-19-Pandemie geprägt waren. Wie unsere Auswertung zeigt, hielten auch andere Ereignisse das Limmattal auf Trab. Das Hochwasser, der Bau der Limmattalbahn, gastronomische Neuheiten, gemeinnützige Projekte, Wahlen und Verbrechen – das alles waren Themen, die Limmattalerinnen und Limmattaler dieses Jahr bewegten und begleiteten. Erinnern Sie sich noch? Unsere Klickparade 2021 gibt einen Überblick.

Winter

Januar

1. Long-Covid: Die Birmensdorfer Tierschützerin Brigitte Post erkrankt bereits im Januar 2020 vor der ersten Welle an Corona. Nachdem die Grippesymptome der damals 58-Jährigen immer stärker wurden, verbrachte sie eine Woche im Krankenhaus. Diagnostiziert wurde eine dreifache Lungenentzündung. Darauf folgte ein langer Leidensweg. Erst nach Monaten, die von Haarausfall, Erschöpfung und kognitiven Einschränkungen geprägt waren, wurde die Covid-Infektion im Januar 2021 durch eine spezielle Thorax-Röntgenbildanalyse rückwirkend festgestellt. Long-Covid beschäftigt auch den Rest der Bevölkerung in diesem Jahr enorm.

2. Schneechaos: Das Jahr 2021 begann mit einem Winter voller Schneemassen. Darüber freuten sich zwar alle Wintersportbegeisterten und Schneemann-Erbauer, jedoch weniger die Oetwiler Spaziergängerinnen und Spaziergänger. Ein Teil des Uferwegs an der Limmat zwischen Oetwil und Würenlos stürzte durch das Gewicht des Schnees ein. Auch Bäume fielen dem frostigen Wetter zum Opfer. Und der neue Uferweg? Der wurde nicht mehr am Ufer gebaut.

3. Auf die Plätze, fertig, Masken auf: Mütter und Väter sorgten sich um die Gesundheit ihrer Kinder und forderten an der Primarschule Oetwil-Geroldswil Alternativen zur Maskenpflicht. Diese wurde zum 25. Januar ab der vierten Primarklasse eingeführt. Die Eltern beklagten die psychische Belastung, die durch die Pandemie auf den Kindern lastet. Die Schule sah aber keinen Spielraum. Eltern, die mit den Massnahmen nicht einverstanden waren, tauschten sich in einer Telegram-Gruppe aus.

Bonus: Name, ade! Nicht jeder mag seinen Namen. Schliesslich hat man ihn ja auch nicht selbst ausgesucht. Doch wie aufwendig eine Änderung sein kann, zeigte die Dietikerin Mona Sorcelli. Dabei strich sie nur die ersten zwei Buchstaben ihres Vornamens. Aus Ramona wurde Mona. Konkrete Beweise, dass der Wunschvorname bereits benutzt wurde, waren dafür nötig. Der abgekürzte Name entstand ursprünglich, da während Sorcellis Lehre ein Mitarbeiter stotterte und ihren vollen Namen nicht aussprechen konnte. Mehrere Monate, 600 Franken und ein Namenszertifikat später war es endlich geschafft.

Der Januar in Bildern:

Brigitte Post kämpft seit Januar 2020 mit Long-Covid. Erst Anfang diesen Jahres wurde die Diagnose rückwirkend gestellt: «Mein Fall zeigt deutlich, dass Long Covid uns noch lange beschäftigen wird. Diese Welle rollt erst an und sie betrifft nicht nur Schwerkranke und vulnerable Personen.» Severin Bigler Der weggebrochene Limmatuferweg in Oetwil erschwerte die Spaziergänge im Schnee. zvg/Mikel Pavelka Wegen der Sperrung mussten Fussgängerinnen und Fussgänger umgeleitet werden. Carmen Frei Man konnte auf den Feld- und Waldweg ausweichen. Carmen Frei Die Maskenpflicht wird ab der vierten Primarklasse eingeführt. «Es gibt keinen gesetzlichen Handlungsspielraum für Alternativen. Entweder die Eltern schicken ihre Kinder unter den aktuellen Bedingungen zur Schule oder sie weichen auf Privatschulen oder Homeschooling aus», sagte Miriam Rohner, Leiterin Bildung der PSOG. Sibylle Egloff «Als ich meine neue ID in den Händen hielt, hatte ich Freudentränen in den Augen», sagte Mona Sorcelli zu ihrer Namensänderung. Chris Iseli

Februar

1. Ökostrom: Der Klimawandel beschäftigt auch 2021 die ganze Welt. Auch das Limmattal will umweltfreundlicher werden. Die Migros Rietbach in Schlieren macht es vor und nimmt im Februar einen Öko-Akku in Betrieb. Die 7 Tonnen schwere, 8,5 Meter breite und 2 ­Meter hohe Anlage ist der grösste Batteriespeicher seiner Art in der Schweiz. Die überschüssige Energie der 2480 Solarpanels auf dem Dach der Migros werden im Akku eingespeist. Die Idee dazu hatte der Energiespezialist der Genossenschaft Migros Zürich, Andreas Frölich. Das ökologische Konzept zieht er durch: Die Batterie besteht weder aus Lithium noch aus Kobalt. Übrigens: Auch Limmattaler Aldi-Kinder hatten im Februar Öko-Freuden: Der Aldi im Dietiker Reppischhof montierte eine grosse Solaranlage auf sein Dach.

2. Fischverkauf: Gastrobetriebe und Industrie waren im Februar noch immer im Lockdown – mit unerwarteten Folgen. Der Baselbieter Fischimporteur Toby Herrlich und seine Ehefrau blieben auf 125 Tonnen Fisch sitzen. Um das Wegwerfen zu verhindern, kam die Firma Babyshore nach Dietikon. Ein Dietiker Importeur von italienischen Nahrungsmitteln, die Divina Food AG, half beim ausserkantonalen Drive-In-Rampenverkauf.

3. «Zeus»-Spendenaktion: Dietikerinnen und Dietiker zitterten um ihre Kult-Bar «Zeus». Die Beiz war Anfang des Jahres finanziell sehr angeschlagen und wartete auf die dringend benötigten Coronanotgelder. Daher lancierten Esther Wyss-Tödtli vom Gewerbeverein Dietikon sowie SVP-Kantonsrat Rochus Burtscher eine Spendenaktion für ihre Stammkneipe. Und das mit Erfolg. Schon nach kurzer Zeit knackten sie die 5'000-Franken-Marke auf der Crowdfunding-Plattform «We make it». Und es wurde noch viel mehr: Als die Aktion zu Ende ging, waren total 37'400 Franken zusammengekommen.

Der Februar in Bildern:

Andreas Frölich, Energiespezialist der Genossenschaft Migros Zürich, zeigt die Akku-Anlage im Keller der Migros: «Schweizweit gibt es über 50 Migros-Filialen, die mit Solarstrom betrieben werden. Wir werden anhand unserer Erkenntnisse schauen, wo es sich lohnt, auch eine solche Batterie einzusetzen». Severin Bigler Marktleiter André Monn präsentiert das Minergie-Zertifikat für die Migros Rietbach in Schlieren. Severin Bigler Der überschüssige Strom der 2480 Solarpanels wird im neuen Akku gespeichert. Anfang 2022 verhinderte aber der Schnee teilweise die Stromproduktion. Severin Bigler Toby Herrlich aus Oberwil BL muss 125 Tonnen Fisch loswerden: «Ich hoffe, dass wir in Dietikon zwischen 500 und 1000 Kilogramm Fisch verkaufen können. Drei bis vier Tonnen wären natürlich sehr gut.» Zvg Der Dietiker «Zeus»-Besitzer Stefan Schmucki war sprachlos ob der Unterstützung durch die Spendenaktion auf einer Crowdfunding-Plattform: «Es ist für mich ein ‹Mach weiter, gib alles!›» Annika Buetschi Die Dietiker Bar Zeus wurde während der Pandemie durch eine Spendenaktion von Esther Wyss-Tödtli vom Gewerbeverein Dietikon sowie SVP-Kantonsrat Rochus Burtscher unterstützt. Severin Bigler

Frühling

März

1. Grosseinsatz: In Dietikon kommt es am Mittwochvormittag, 3. März, zu einem aussergewöhnlichen Todesfall. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei fuhren bei der «Krone» vor. Auch der Krankenwagen sowie Forensiker und Rechtsmediziner waren vor Ort. Die Kantonspolizei sagte aber, es sei kein grosser Einsatz. So oder so staunten Passantinnen und Passanten über das Aufgebot der Polizei vor der Liegenschaft Kronenplatz 9. Klar ist: Beim Todesfall ging es nicht um Tötung, Mord oder dergleichen. Sondern eben um einen aussergewöhnlichen Todesfall.

2. Gefängnisausbruch: Am 8. Februar 2016 erregte die gemeinsame Flucht des verurteilten Vergewaltiger Hassan Kiko und seiner Gefängnisaufseherin Angela Magdici aus dem Bezirksgefängnis Dietikon Aufsehen. Das filmreife Drama wurde nun verfilmt. Ein neuer SRF-Dokumentarfilm über die Begebenheiten erschien im März. Kiko hatte 2014 in Schlieren eine 15-Jährige vergewaltigt. Im Film streiten er und die nun mit ihm verheiratete Magdici seine Tat immer noch ab. Sie sehen sich als Opfer und nicht als Täter.

3. «Zeus»-Spendenaktion: Nach einem Monat endete die Spendenaktion für die Dietiker Bar «Zeus». Dank 200 Unterstützerinnen und Unterstützern kamen insgesamt 37’400 Franken zusammen. Ein überwältigendes Ergebnis für die Verantwortlichen Esther Wyss-Tödtli und Rochus Burtscher sowie den Wirt Stefan Schmucki. Vor allem in einer Zeit der Kontaktbeschränkungen.

Bonus: Heiss gefragte Wohnungen an der Hasenbergstrasse: Auch der Baustart für 18 neue Eigentumswohnungen am Dietiker Stadtrand gab Anfang März zu reden. Das «Projekt Hasenberg» soll bis Frühjahr 2022 abgeschlossen sein. Schon vor dem Spatenstich waren 12 der 18 Wohnungen reserviert. Ein Grund dafür war vermutlich die Lage an der Hasenbergstrasse nahe des Marmoriweihers. Die Balkone sollen eine Sicht über das Limmattal bieten.

Der März in Bildern:

Am 3. März kommt es zu einem aussergewöhnlichen Todesfall in Dietikon in der Liegenschaft Kronenplatz 9 (rechts, nicht im Bild). David Egger Auch die Rechtsmedizin war im Einsatz. David Egger Neben der Eingangstür des Hauses wurde ein Faltsignal der Polizei aufgestellt. Cynthia Mira Die ersten Polizeifahrzeuge kamen bereits um 5.45 Uhr am Kronenplatz an. David Egger Die Fahnungsfotos zeigen Hassan Kiko und seine Gefängnisaufseherin Angela Magdici. Vor Gericht schockte der Häftling Kiko mit folgenden Worten über das Opfer seiner Vergewaltigung: «Jeder kann sie überall anfassen, weil sie billig ist» über die 15-Jährige, die er vergewaltigte. zvg/Kapo Zürich Im März endete die Spendenaktion für die Bar Zeus. 37’400 Franken kamen zur Überraschung aller Beteiligten zusammen. Severin Bigler Rochus Burtscher lancierte die Aktion mit seiner Kollegin Wyss-Tödtli. Er war vom Spendenerfolg begeistert: «Es ist überwältigend, wie viel Sympathie unserem Treffpunkt entgegengebracht wurde.» Sandra Ardizzone Am 8. März fand der Spatenstich des Projektes Hasenberg statt. Hier sieht man Claudio Baumann, Inhaber Baumann Estate AG, Bashir Amini und Roland Spörri von der Amini Invest AG, Architekt Stefan Vonlanthen und Ernst Höhener, Chef der Abbruchfirma Ernst Höhener AG. Sven Hoti Die neuen Luxuswohnungen bieten mit ihren Balkonen einen Blick über das Limmattal. 2022 im Frühjahr sollen sie fertig sein. Sven Hoti

April

1. Gemüse: Auch Gedanken über den Konsum kamen in diesem Jahr in Dietikon nicht zu kurz. Auf dem Fondlihof arbeiten mittlerweile über 600 Mitglieder in der Hofkooperative Ortoloco. Die Genossenschafter haben ein Abo, das sie dazu verpflichtet, mehrmals im Jahr einen Halbtag auf dem Hof zu helfen. Nach dem Ernten, Jäten und Abpacken wird das Gemüse an eines der 17 Depots in Zürich und Dietikon geliefert. Dort können die Waren bezogen werden. Es ist echte solidarische Landwirtschaft: Konsumenten und Landwirte arbeiten zusammen.

2. Andreas Strahm: Anfang April wurde bekannt, dass der Birmensdorfer Gemeindeschreiber Andreas Strahm nach vier Jahren gekündigt hat. Im Vorfeld hatte es Diskussionen darüber gegeben, wie die Gemeindeverwaltung richtig geleitet werden soll. Dass die Zusammenarbeit per sofort endete, begründete Gemeindepräsident Bruno Knecht (parteilos) mit strategischen Überlegungen. 2021 hatte Birmensdorf einige wichtige Projekte auf dem Tisch, zum Beispiel den Zusammenschluss von Primarschulgemeinde und politischer Gemeinde.

3. Donut-Paradies: Am 10. April eröffnete am Dietiker Rapidplatz ein neues Gastronomie-Highlight für alle, die Süsses lieben. «Royal Donuts» ist der erste Donutladen im Limmattal. Roman Blaser, einer der beiden Besitzer, sah die Pandemie auch als Chance, einen Take-away zu eröffnen. Am ersten Tag verkaufte er und sein Mitgründer Philipp Hangartner ganze 1100 Donuts.

Bonus: Insektenhotel: Die Oetwiler Sekschülerin Saskia Frei sorgte ebenfalls für Schlagzeilen. Die damals 15-Jährige suchte eine Abnehmerin oder einen Abnehmer für ihr selbstgebautes, 500 Kilogramm schweres Insektenhotel. Dieses fertigte sie im Rahmen eines Schulprojekts an. Der Geschäftsinhaber Roger Prust aus dem Freiamt schlug schliesslich für 2'600 Franken über die Plattform Linkedin zu. Der gesamte Erlös ging an den Natur- und Vogelschutzverein Limmattal rechtes Ufer. Saskia Freis Arbeit bewegte das ganze Limmattal: Bei der Limmattaler-des-Jahres-Wahl schaffte sie es auf Platz 2.

Der April in Bildern:

Auf dem Fondlihof in Dietikon kann gemeinsam Gemüse geerntet werden. Chris Iseli «Dass es so gut funktioniert, all das kollektiv zu organisieren, ist schon eine Erfolgsgeschichte», sagt Anita Weiss. Chris Iseli «Für viele Mitglieder ist diese körperliche Arbeit ein Ausgleich zum Bürojob.» Chris Iseli Die Genossenschaft bewirtschaftet schon seit über zehn Jahren einen Teil des Fondlihofs. Chris Iseli Der Birmensdorfer Gemeindepräsident Bruno Knecht (parteilos, links) und der bisherige Birmensdorfer Gemeindeschreiber Andreas Strahm (rechts) haben ihre Zusammenarbeit im April nach vier Jahren aufgegeben. Fabio Baranzini Am 10. April diesen Jahres eröffnete am Rapidplatz in Dietikon «Royal Donuts». Fabio Müller Die Besitzer des Donut-Ladens, Philipp Hangartner und Roman Blaser, sind schon lange beste Freunde. Fabio Müller Am Eröffnungstag wurden in Dietikon rund 1100 Donuts verkauft. Fabio Müller Die Weininger Sekschülerin Saskia Frei baute für das Pflichtfach Projektarbeit ein Insektenhotel. Severin Bigler Frei wollte ihr Insektenhotel für rund 1'000 Franken verkaufen und den Erlös an den Natur- und Vogelschutzverein Limmattal rechtes Ufer spenden. Britta Gut Wenig später verkaufte sie das Hotel an die PBR Matic AG in Muri respektive an deren CEO – für 2'600 Franken. Britta Gut

Mai

1. Impfen, impfen, impfen: Bereits am 6. April eröffneten die Impfzentren im Kanton Zürich, so auch in Dietikon. Das beschäftigte im Mai auch im Aargau. Denn Impftouristen wurden in Dietikon nun ganz offiziell willkommen geheissen. Ein Nachweis eines Zürcher Wohnsitzes wurde im Impfzentrum Dietikon nun ganz offiziell keiner mehr verlangt. Damit sollte die Impfkampagne an Fahrt gewinnen.

2. Bähnli: Von 2022 bis 2025 soll die Bremgarten-Dietikon-Bahn zwischen dem Dietiker Stadthaus und dem Reppischhof ausgebaut werden. Im Frühling plante der Aargauer Regierungsrat 12 Millionen Franken ein, um sich am Doppelspurausbau in Dietikon finanziell zu beteiligen. Damit würde der Kanton Aargau 80 Prozent der Kosten übernehmen. Künftig soll zwischen Dietikon und Berikon alle 7,5 Minuten ein Bähnli fahren. Mittlerweile wurde die Aargauer Kostenbeteiligung auch vom Aargauer Parlament abgesegnet.

3. Heiratsantrag: Im Sommer heiratete der Schirmherr der Urdorfer Fasnacht, Othmar«Dä Wurster» Gut, seine Nicole. Eigentlich sollte der Antrag auf dem Fasnachtsball 2020 in der Zentrumshalle erfolgen. Aber Covid zerschlug seinen Plan. Am Ende konnte Othmar Gut sein Glück auf einer internen «Mini-Fasnacht» im Urdorfer «Steinerhof» versuchen – mit Erfolg.

Der Mai in Bildern:

Der Startschuss für das Covid-Impfzentrum Dietikon fiel bereits am 6. April 2021. Sandra Ardizzone Um sich in der Stadthalle impfen zu lassen, musste man offiziell einen Wohnsitz im Kanton Zürich vorweisen. Diese Vorschrift wurde im Mai offiziell gestrichen. Sandra Ardizzone In den folgenden Wochen konnten sich auch Schweizerinnen und Schweizer aus anderen Kantonen in Dietikon den Piks holen. Vor allem für Impfwillige aus dem Aargau war das ein attraktives Angebot. Sandra Ardizzone Der Bau der Limmattalbahn gab im Mai zu reden: Der Aargauer Regierungsrat sagte Ja dazu, sich mit 12 Millionen Franken zu beteiligen. Mittlerweile hat auch der Grosse Rat des Kantons Aargau dies abgesegnet. Severin Bigler Der Schirmherr der Urdorfer Fasnacht, Othmar «dä Wurster» Gut, machte seiner Nicole dieses Jahr an einer internen «Mini-Fasnacht» im Urdorfer Restaurant Steinerhof einen Heiratsantrag. Nicht-Fasnächtlern ist Gut vor allem wegen seines Arbeitsorts ein Begriff: Er arbeitet in der Metzgerei Hildebrand, die einen Standort in Dietikon und einen in Berikon hat. Ruedi Burkart

Sommer

Juni

1. Heimatschutz: Zu Beginn des Sommers wurde die von der Stadt Dietikon 2020 erteilte Baugenehmigung für die Überbauung am Florahof aufgehoben. Das Neubauprojekt mit Wohnungen und Büros sollte das Dietiker Zentrum bald aufwerten. Doch dass das denkmalgeschützte Kaufhaus Regina Teil des Projektes sein sollte, passte dem Zürcher Heimatschutz gar nicht. Er reichte erfolgreich Rekurs ein und das Projekt platzte. Aus der Sicht so mancher Dietikerinnen und Dietiker war das eine ziemlich absurde Nachricht, entsprechend traf sie auf grosses Interesse.

2. Gummiböötli: Sommerzeit ist Böötli-Zeit. Die Gummiboot-Invasion auf der Dietiker Nötzliwiese scheint den einen oder anderen aber zu stören. Mit etwas Rücksicht auf die Natur sowie die Anwohnerinnen und Anwohner wird eine solche Fahrt jedoch zum Highlight. Mit dem Boot in Zürich Wipkingen in die Limmat eingestiegen, am Höngger Wehr rechtzeitig raus, über die Kahnrampe zurück ins Wasser, landet man danach gemütlich im Limmattal. Eine alternative Anlegestelle zur Nötzliwiese ist die Allmend Glanzenberg, die deutlich mehr Platz bietet. Durstige können bei «The Beach» vorbeischauen. An drei Dinge denken: Müll mitnehmen, Lärm reduzieren, Spass haben.

3. Luberzen: Die Gemeinde Urdorf wollte im Juni ihr Industrie- und Gewerbegebiet Luberzen wiederbeleben. Eine Avec-Box machte den Anfang. Per App auf dem Smartphone kann der Shop geöffnet und mit dem Abscannen der Codes kann eingekauft werden. Seitdem hat sich das Luberzenareal weiterentwickelt: Raclette, Pizza, Thai-Food und hausgemachte Kuchen kann man dort nun ergattern. Auch das «Spiiswägeli» trägt mittlerweile zur Attraktivität des Gewerbegebietes bei.

Bonus: EM-Fieber! Dieses Jahr war auch die Fussball-Europameisterschaft von Coronaauflagen betroffen. Doch ein bisschen Stimmung konnte im Limmattal trotzdem aufkommen. Vor allem in «Roger's Summer Lounge» auf dem Dietiker Kirchplatz und im Kulturhaus Gleis 21. Auch weil die Schweiz sich durchkämpfte und bis ins Viertelfinale gelangte. Spektakuläre Spiele gegen Frankreich und Spanien wurden unter anderem geboten. Und weil es so schön war, hier nochmals alle Tore, die im Nervenkitzel-Sieg gegen Frankreich gefallen sind:

Die kleine Schweiz bodigt das grosse Frankreich im Penaltyschiessen. Youtube/SRF Sport

Der Juni in Bildern:

Das Neubauprojekt Überbauung Florahof wurde vorerst gestoppt. Der Zürcher Heimatschutz legte Rekurs ein, da das Dietiker Kaufhaus Regina unter Denkmalschutz steht. Britta Gut Im Sommer waren wieder viele Gummiböötler auf der Limmat unterwegs. Treffpunkt nach dem Spass war die Nötzliwiese. Florian Schmitz Der viele Betrieb ärgert manche Einwohnerinnen und Einwohner von Dietikon. Florian Schmitz Die letzte Kurve vor der Nötzliwiese. Florian Schmitz Immer wieder werden tonnenweise Müll zurückgelassen. Céline Geneviève Sallustio Künftig soll die Allmend Glanzenberg vermehrt als Ausstiegsmöglichkeit genutzt werden. Cynthia Mira Im Juni machte auf dem Urdorfer Luberzenareal die Avec Box den Anfang der Weiterentwicklung des Industriegebietes. Severin Bigler Der Einlass erfolgt per App. In der Box können dann die Produkte per Barcode-Scanning eingekauft werden. Severin Bigler So sieht das Sortiment der Avec Box aus. Severin Bigler Seitdem folgte auf dem Areal auch das Spiis-Wägeli, geführt von Regula Rottmann. Valentin Hehli Auch der Wagen für Thai-Street-Food, geführt von Martin Keller, fand dort Platz. Valentin Hehli Pizza verkauft Suli Kass. Valentin Hehli Im Juni sorgte Roger Zeindler mit seiner «Summer Lounge» am Dietiker Kirchplatz während der Fussball-Europameisterschaft für gute Stimmung. Ruedi Burkart

Juli

1. Hochwasser: Im Juli schockten die Wassermassen, die die Limmat führte und das Limmattal mancherorts fluteten. Die Allmend Glanzenberg, der Parkplatz der Schoggi-Fabrik Sprüngli und die Hardwiese in Oberengstringen waren nicht mehr wiederzuerkennen. Viele Warnungen wurden ausgesprochen. Man sollte sich keinesfalls in Flussnähe begeben. Da der Regen weiter anhielt, verwandelte sich die Limmat in einen starken Strom. So hatte sie zeitweise eine Wasserabflussmenge von 326 Kubikmetern pro Sekunde.

2. Liebe macht blind: Ein Gerichtsfall war in aller Munde. Ein 26-jähriger irakischer Verbrecher nutzte seine Schlieremer Freundin aus und führte sie auf die schiefe Bahn. Sie stahl ein Serviceportemonnaie mit über 15’000 Franken und versteckte für ihn rund 50 Gramm Kokain in ihrem Zimmer. Obwohl sie bereits erwischt wurden und eine Gefängnisstrafe bekamen, versuchten sie auch noch eine gefälschte Rolex für rund 30’000 Franken zu verkaufen. Der angebliche Käufer war ein ziviler Polizist. Am 19. Juni wurden sie vom Bezirksgericht Dietikon verurteilt: Die Frau zu zwölf Monaten, der Mann zu 44 Monaten Freiheitsstrafe.

3. Schnäppchen: Der Schlieremer SP-Gemeindeparlamentarier Walter Jucker forderte im Juli, nicht verkaufte SBB-Tageskarten kurz vor Ablauf der Gültigkeit zu einem verminderten Preis anzubieten. Per 1. Juli wurde der Vorschlag genehmigt. Seitdem gibt es Last-Minute-Tageskarten zum Billigtarif: 25 statt 75 Franken. Damit sollte auch ein Verkaufsdefizit durch die Pandemie ausgeglichen werden.

Der Juli in Bildern:

Der Juli brachte das Hochwasser ins Limmattal. David Egger Der Uferweg an der Limmat in Dietikon war wegen der enormen Wassermassen vorübergehend abgesperrt. David Egger Auch unter der Autobahnbrücke Glanzenberg fliesst die Limmat wie ein schneller Strom. Die Fussgängerbrücke ist auch gesperrt. David Egger Der Parkplatz bei der Confisserie Sprüngli in Dietikon ist überflutet. Severin Bigler Ein 26-jähriger irakischer Verbrecher nutzte seine Schlieremer Freundin aus und führte sie auf die schiefe Bahn. Sie klauten, versuchten eine gefälschte Rolex zu verkaufen und versteckten Drogen. Im Juli wurden sie vom Bezirksgericht verurteilt. Verhaftet wurden sie im Starbucks am Sihlquai in Zürich. Severin Bigler In Schlieren gibt es seit Juli SBB-Tageskarten zum Schnäppchenpreis: Statt 75 zahlt man nur 25 Franken. Lukas Elser

August

1. Sturm Bernd: Das Unwetter Mitte Juli entwurzelte die Albisrieder Linde in Zürich und brachte etwas Aussergewöhnliches zu Tage. In einer 70 Jahre alten Kupferschatulle, die einst unter der Linde vergraben worden war, versteckte sich eine Ausgabe des «Limmattaler Tagblatts» von 1951. In jener Ausgabe aktuell: Der Nationalfeiertag. Auch andere Wochen- und Tageszeitungen kamen zum Vorschein. Aus dem «Limmattaler Tagblatt» und dem «Limmattaler» entstand die heutige «Limmattaler Zeitung». Hans Amstad, Präsident des Ortsmuseums Albisrieden, wusste von der Schatulle und gab der Grün Stadt Zürich einen Hinweis, damit sie ausgegraben werden kann. Denn er selbst war vor 70 Jahren dabei, als die Schatulle vergraben wurde. Im November 2021 wurde dann übrigens eine neue Linde gepflanzt und eine neue Schatulle aus Dietikon vergraben.

2. Jugendwünsche: Bisher konnte der Bezirkshauptort nicht mit einer amerikanischen Burgerkette dienen. Das wollte Standortförderer Adrian Ebenberger ändern, er versprach im Sommer der Dietiker Jugend einen McDonald's. Im Stadtrat wird diese Diskussion schon länger geführt. Doch McDonald's kann sich nur ein Drive-in im Industriegebiet Silbern vorstellen. Der Platz dafür in der Innenstadt ist einfach Mangelware.

3. Erfolg: Der Oberengstringer Segler Simon Koster belegte am prestigeträchtigen Rolex-Fastnet-Race in der Kategorie «Class40» den zweiten Platz. Diesen ergatterte er zusammen mit seinen Kollegen vom «Rösti Sailing Team», Valentin Gautier, Alan Roura und Alan Pennaneach. Nach 3 Tagen, 10 Stunden, 43 Minuten und 20 Sekunden überquerten sie die Ziellinie. Gesegelt wurde von der Isle of Wight vor Grossbritannien zur nordfranzösischen Hafenstadt Cherbourg.

Bonus: Impfmobil: Am 23. August hielt in Geroldswil ein Impfbus. Viele Anwesenden beschwerten sich über die Organisation. Anfangs herrschte Chaos: Erst 35 Minuten nach Start wurde der Erste geimpft; die Pill Apotheke beim Zentrum wusste nichts davon, dass sie Zweitimpfungen durchführen sollte. Trotz gereizter Stimmung holten sich viele den Piks. Auch in den anderen Gemeinden, und nochmals in Geroldswil, fuhrt das Impfmobil im Herbst vor. Schwierigkeiten wie beim ersten Halt in Geroldswil gab es dann nicht mehr.

Der August in Bildern:

Sturm Bernd entwurzelte die Linde in Albisrieden. Zvg/Hans Amstad Bei den Aufräumarbeiten fand die Grün Stadt Zürich nach einem Hinweis von Hans Amstad, Präsident des Ortsmuseums Albisrieden, eine kupferne Schatulle in den Wurzeln der Linde. Zvg/Hans Amstad Die Schatulle wurde am 1. August 1951, also vor 70 Jahren, vergraben. Amstad war damals dabei. Zvg/Hans Amstad In der Schatulle befanden sich einige Ausgaben von Wochen- und Tageszeitungen aus dem Jahr 1951. Auch eine vom «Limmattaler Tagblatt». Später wurde aus diesem und dem «Limmattaler» die «Limmattaler Zeitung». Zvg/Hans Amstad Im August verspricht der Standortförderer Adrian Ebenberger der Dietiker Jugend einen McDonald's. Lukas Elser Der Oberengstringer Simon Koster belegte mit seinem Team «Rösti Sailing Team» Platz 2 beim Rolex-Fastnet-Race. Christophe Breschi Drei Tage lang segelte das Team von einer Insel vor Grossbritannien zur Küste von Nordfrankreich. Freshfocus/Jean-Guy Python Am 23. August kam das Impfmobil des Kantons Zürich nach Geroldswil. Die Schlange war lang: «Man will, dass sich auch die impfen lassen, die bis jetzt zögerten, und dann das.» Severin Bigler Im Zelt konnte man die Wartezeit nach der Impfung absitzen. Severin Bigler In den Wochen danach kam das Impfmobil nochmals mehrmals ins Limmattal. Die Startschwierigkeiten waren schnell überwunden. Severin Bigler

Herbst

September

1. Limmattalbahn: Ein ewiges Thema, das die Gemüter erregt, ist und bleibt der Bau der Limmattalbahn. Auch im September sorgte diese aufgrund eines Baufehlers in Dietikon für Schlagzeilen. Vor der «Krone» musste der Asphalt von bereits fertig gebauten Strassen wegen grosser Risse wieder entfernt werden. Schuld war das Gleisbauunternehmen. Es verwendete die falschen Erschütterungsschutzmatten unter dem Asphalt. Betroffen waren die Zentralstrasse, die Badenerstrasse und die Poststrasse. Der Steuerzahler blieb aber von den Mehrkosten verschont. Denn es handelte sich um einen Garantiefall.

2. Bahn-Unfall: In Dietikon wurde ein 9-jähriges Mädchen bei einem Zusammenstoss mit einem Zug der Bremgarten-Dietikon-Bahn verletzt. Der Unfall ereignete sich Höhe der Coop-Filiale an der Florastrasse. Die Bahnstrecke wurde damals etwa eine Stunde lang gesperrt.

3. Schlägerei: Am 15. September kam es im Schlieremer Zentrum zu einer Schlägerei. Neben mehreren jungen Männern war auch ein DHL-Paketbote beteiligt. Sie prügelten aufeinander ein, verfolgten sich, einer warf mit einer Flasche. Sogar von einer Drohung mit einem Messer sprach man später. Weil an diesem Mittwoch viel los war, fuhren die Einsatzkräfte mehrmals am Geschehen vorbei. Erst nach einigen Anrufen waren sie vor Ort. Alle vier involvierten Personen wurden vorläufig festgenommen.

Der September in Bildern:

Fehler bei der Limmattalbahn: Im September musste der Asphalt an der Zentralstrasse, der Poststrasse und der Badenerstrasse in Dietikon wieder entfernt werden. Es waren falsche Erschütterungsschutzmatten benutzt worden. David Egger Erst ein Jahr zuvor wurde die Teilstrecke fertig gestellt. Cynthia Mira In Dietikon wird ein 9-jähriges Mädchen bei einem Zusammenstoss mit der Bremgarten-Dietikon-Bahn verletzt. zvg/Leserbild Am Abend des 15. Septembers liefern sich vier Männer eine brutale Schlägerei im Schlieremer Zentrum. Lukas Elser Involviert war auch ein DHL-Paketbote. Alle vier beteiligten Personen wurden vorläufig festgenommen. Lukas Elser Die Auseinandersetzung fand an der Uitikonerstrasse statt. Lukas Elser

Oktober

1. Maskenverweigerer: Im Oktober sorgte ein 47-Jähriger im Shoppi Tivoli in Spreitenbach für Empörung – denn er trug keine Maske. Daher landete er vor dem Bezirksgericht Baden. Auch vor Gericht wollte er sich nicht an die Maskenpflicht halten. Ein Attest, das ihn von dieser befreien würde, konnte er nicht vorweisen. Der Gerichtspräsident liess ihn von der Kantonspolizei abführen. Rechtlich gesehen galt die Maskenverweigerung als Nichterscheinen vor Gericht. Deshalb wurde der Strafbefehl, gegen den sich der Mann gewehrt hatte, rechtskräftig.

2. Chilbi: Dieses Jahr fand in den Herbstferien endlich wieder die Chilbi auf dem Dietiker Zelgliplatz statt. Unter dem Namen «Luna Park» verwandelte die Waadtländer Schaustellerfamilie Bourquin das Areal zum elften Mal in ein Paradies aus Bahnen, Karussell, Schiessbuden und Ständen. Eingeweiht wurde die «Coco Bongo»: ein Spielhaus auf sechs Etagen.

3. Raubüberfall: Am 27. Oktober hielt die Gemeinde Oberengstringen das ganze Limmattal in Atem. Drei unbekannte maskierte Männer überfielen eine Familie in ihrem Reiheneinfamilienhaus, fesselten sie und raubten sie aus. Ein 71-jähriger Bewohner wurde dabei verletzt. Nach der Tat gelang den Maskierten die Flucht. Bisher konnten sie immer noch nicht gefasst werden. Die Ermittlungen laufen noch.

Bonus: Testcenter: Vor dem Essen noch schnell testen lassen? Direkt neben dem Restaurant Salmen in Schlieren wurde ein öffentliches Covid-Testcenter eröffnet. Der Wirt Pal Komani kam nach dem Bundesratsentscheid auf diese Idee, da er oft grössere Feiern veranstaltet und auch Leute aus dem Ausland zu Gast hat. Das Personal wird von der Rosenberg-Apotheke in Bassersdorf gestellt. Alleine am ersten Freitag und Samstag liessen sich dort rund 300 Personen testen.

Der Oktober in Bildern:

Im Oktober landete ein 47-Jähriger vor Gericht, da er im Shoppingcenter Tivoli keine Maske tragen wollte. Auch vor dem Bezirksgericht weigerte er sich. Die Kantonspolizei führte ihn ab. Chris Iseli Nach einem Jahr Zwangspause fand die Chilbi auf dem Dietiker Zelgliplatz endlich wieder statt. Sandra Ardizzone Dieses Jahr hiess die Chilbi «Luna Park» und hatte wieder vieles zu bieten. Sandra Ardizzone Die Waadtländer Schaustellerfamilie Bourquin bereitete alles vor. «Für uns gibt es nichts Schöneres als die Chilbi. Eine Gemeinde braucht auch eine Chilbi. Diese Tradition wollen wir erhalten», erklärte der Vater Willy Bourquin. Sandra Ardizzone Am 27. Oktober wurde eine Familie in Oberengstringen in ihrem eigenen Haus überfallen und ausgeraubt. Die Täter sind immer noch flüchtig. TeleZüri Seit Oktober betreibt das Restaurant Salmen in Schlieren direkt vor der Tür ein Covid-Testcenter. Carmen Frei Schon nach kurzer Zeit muss Wirt Pal Komani feststellen: «Die Leute kommen bereits aus der Stadt zu uns, um sich testen zu lassen.» Carmen Frei Das Personal für das Testcenter stellt die Bassersdorfer Rosenberg-Apotheke. Carmen Frei

November

1. Schiesserei in Dietikon: Beim Dietiker Kronenplatz auf Höhe der Kreuzung Untere Reppischstrasse und Kirchstrasse fielen im November vor dem Schmuckgeschäft «Kunstfertig» mehrere Schüsse. Eine Anwohnerin berichtete später von wütendem Männergeschrei. Ausserdem beobachtete sie eine Gruppe von rund zehn Personen, die in der Kirchstrasse, bei der Brücke über die Reppisch, zusammengedrängt standen. Einer der Schüsse blieb in der Hauswand des Ladens stecken. Die Kantonspolizei nahm die Ermittlungen auf. Ende Dezember tappt sie immer noch im Dunkeln.

2. Wahlen: Schon im Vorfeld der Wahl des neuen Präsidiums des Bezirksgerichts Dietikon zog die parteilose Fabienne Moser-Frei die Aufmerksamkeit auf sich. Sie reichte einen Stimmrechtsrekurs gegen die Gemeinde Oberengstringen ein, da sie im Gegensatz zu ihrem Konkurrenten Benedikt Hoffmann (SVP) 500 Franken Plakatgebühr zahlen sollte – weil sie weder einer lokalen Partei angehört noch in Oberengstringen wohnt. Am 28. November wählten die Stimmberechtigten in allen Limmattaler Gemeinden überraschenderweise mit deutlicher Mehrheit Moser-Frei zur neuen Präsidentin. Im Vorfeld war Hoffmann von der Interparteilichen Konferenz (IPK) des Bezirks Dietikon unterstützt worden.

3. Fussball: Ex-Nati-Star Hakan Yakin brachte im Winter die Augen von Fussballfans zum Leuchten. Er verwandelt das ehemalige Oberengstringer Tennis- und Squashcenter «Träff» in einen Fussball-Tempel. Die Baukosten sollen 700’000 Franken betragen. Die neue Yakin Arena AG bietet nicht nur Plätze für Private, Vereine und Firmen. Auch Fussballturniere und Junioren-Trainings sollen stattfinden. Für andere Sportarten wird es ebenfalls Räume geben. Die Eröffnungsfeier steht für Anfang 2022 auf dem Plan.

Der November in Bildern:

Beim Dietiker Kronenplatz fielen im November vor dem Geschäft «Kunstfertig» mehrere Schüsse. Leserbild Einer der Schüsse steckte in der Hauswand fest. Die Polizei untersuchte den Tatort. Leserbild Fabienne Moser-Frei gewinnt im November überraschend die Wahl zur Präsidentin des Bezirksgerichtes Dietikon. Ihren Konkurrenten Benedikt Hoffmann (SVP) lässt sie weit hinter sich. In allen Limmattaler Gemeinden ist die Mehrheit für Moser-Frei. zvg Der Unterengstringer Ex-Nati-Star Hakan Yakin verwandelt den alten «Träff» in einen Fussball-Tempel. sbi/lga In dieser Halle wird die Yakin Arena AG künftig Plätze an Private, Firmen und Vereine vermieten. Larissa Gassmann Süha Demokan kümmert sich vor Ort um alles: «Der Vorteil der Halle ist, dass sie witterungsunabhängig ist. Alleine deswegen ist sie aussergewöhnlich.» Larissa Gassmann

Bisher im Dezember

1. Influencerin: Die in Uitikon wohnhafte Yvonne Aeberhard Stutz ist 56 Jahre alt und heisst im Internet «funkyforty». Auf ihrem Instagram-Kanal teilt sie täglich Tipps und Outfit-Inspirationen. Vor allem ältere Frauen sollen durch sie ermutigt werden. Insgesamt rund 30’000 Followerinnen und Follower lassen sich von Stutz mit Inhalten berieseln. Neben der Social-Media-Plattform ist die Influencerin auch Modefotografin und bewirtschaftet ein Onlinemagazin. Ihren Bürojob im Finanzbereich hatte sie dafür an den Nagel gehängt.

2. Limmattaler des Jahres: Patrick Bigler, Leiter des Schlieremer Wagi-Museums, gewinnt die Wahl zum Limmattaler des Jahres 2021. Er setzte sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Saskia Frei aus Oetwil durch, die mit ihrem Insektenhotel für Furore sorgte. Bigler holte 242 gültige Stimmen, Frei 228. Mit 208 Stimmen landete Stefan Walser auf dem dritten Platz; er hatte das Seifenkistenrennen in Oetwil organisiert.

3. Baustelle: Die Bahnhofstrasse in Dietikon soll schon bald für 444’000 Franken einen neuen Look erhalten. Neuer Strassenbelag und Beleuchtung, breitere Trottoirs und mehr Bäume: Das alles soll im Rahmen des Limmattalbahn-Baus geschehen. Am 10. Januar werden die Arbeiten voraussichtlich beginnen. Auch mehrere Buslinien verkehren nun nicht mehr durch die Bahnhofstrasse. Der Stadtrat möchte mit der Sanierung Dietikon aufwerten und für mehr Verkehrssicherheit sorgen.

4. Röschtiplausch: Im Dezember fand der Röschtiplausch der Männerriege STV Schlieren im Stürmeierhuus statt. 60 freiwillige Helferinnen und Helfer gestalteten den Abend und stillten den Hunger der Gäste. 130 Röstis wurden bis zum Mittag serviert, auch wenn es coronabedingt weniger Anmeldungen gab.

Bonus: Hallo und auf Wiedersehen: Nachdem das Bahnhofscafé «Spettacolo» einen Monat lang umgebaut wurde, öffnete es im Dezember wieder seine Pforten. Neben harten Holzstühlen wie bisher laden nun eine grosse Sofa-Ecke und Barstühle zum Verweilen ein. Abschied nehmen muss Dietikon hingegen vom Calida-Shop im Löwenzentrum. Die Filialleiterin Gaby Zürcher landete dort nur zufällig. Nach einer Weltreise mit über 50 Jahren fragte sie spontan nach, ob ein Job frei sei. Nach elf Jahren wechselt die Oberengstringerin nun vorübergehend nach Baden.

Der Dezember in Bildern:

Unter dem Namen «funkyforty» teilt die in Uitikon wohnhafte Yvonne Aeberhard Stutz Outfit-Inspirationen auf Instagram. zvg/Yvonne Aeberhard Stutz Von der Grossbank zur Mode-Influencerin: Stutz ist stolz auf ihren Wandel. «Jetzt muss man mir nichts mehr sagen. Ich bin einfach nur ich. Und fertig», erklärt sie. zvg/Yvonne Aeberhard Stutz Die Bahnhofstrasse in Dietikon bekommt ab 10. Januar 2022 eine Generalüberholung. Larissa Gassmann Laut Stadtrat soll sich die Bahnhofstrasse als «bedeutende Achse für den Fussverkehr» zu einer «durchlässigen Schnittstelle» zwischen dem Zentrum und dem Bahnhof entwickeln. Larissa Gassmann Der 24. Röschtiplausch von der Männerriege STV Schlieren fand am 5. Dezember statt. Lydia Lippuner Christian Burger, Koch und Mitglied der Männerriege, ist in der Küche tüchtig am Rösti braten. Lydia Lippuner Fritz Gribi gehört zu den rund 60 Freiwilligen. Er genoss mit seiner Frau eine feine Rösti. Lydia Lippuner Trudi Horisberger ist gerne alle Jahre wieder dabei. Lydia Lippuner Nach einem Monat Umbauzeit öffnete am 3. Dezember das Caffè Spettacolo am Dietiker Bahnhof wieder. David Egger Auch eine Sofaecke ist im beliebten Lokal neu zu finden. David Egger Der Calida-Shop im Dietiker Löwenzentrum wird schliessen. David Egger «Es ist sehr schwierig, neue Stammkundschaft zu gewinnen. Auch die Coronapandemie, der Bau der Limmattalbahn und der Onlinehandel haben nicht geholfen», sagt die Filialleiterin Gaby Zürcher. Valentin Hehli Elf Jahre lang war die Oberengstringerin im Laden tätig: «Ich habe keine Kinder, aber der Calida-Laden ist wie mein Baby.» Valentin Hehli

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen