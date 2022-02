Olympia 2022 Wahl-Dietiker Karl Frehsner: «15 Fahrer kommen in der Abfahrt für das Podium infrage» Ein vor-olympisches Gespräch mit Karl Frehsner, dem 82-jährigen Wahl-Dietiker. Der Österreicher ist der erfolgreichste Skitrainer aller Zeiten und immer noch «im Geschäft». Er tüftelt gerade an den neuen Rennanzügen für Odermatt und Co. für den kommenden Winter. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Gut gelaunt beim Pressetermin im Dietiker «Spettacolo»: Karl Frehsner. Ruedi Burkart

Wer Karl Frehsner sucht, der findet ihn ziemlich rasch. Zumindest seine Handynummer. Die ist im Internet nämlich frei zugänglich. Nummer gewählt, zweimal geklingelt – schon meldet sich der Österreicher am Apparat. Ja, er sei gerne bereit für ein Gespräch mit dem Sportredaktor der «Limmattaler Zeitung». Und, nein, heute gehe es leider nicht. «Ich bin grad in Emmen im Windkanal», lässt Frehsner wissen, mit viel Lärm im Hintergrund. Ein Termin ist dann aber rasch gefunden. Und so treffen wir den Mann, der seit 1968 zusammen mit seiner Frau Rosmarie in Dietikon wohnt, in einem Café beim Dietiker Bahnhof.

Karl Frehsner ist auf die Minute pünktlich. Was er von seinen Athletinnen und Athleten immer verlangte, das lebt der Mann immer noch vor. Für die jüngere Leserschaft sei erwähnt: Frehsner amtete von Ende der 1970er-Jahre bis 1991 als Cheftrainer der Schweizer Ski-Männer und gilt als der erfolgreichste Coach, den unser Land je hatte.

in Beispiel: 1987 belegten die Schweizer in der WM-Abfahrt von Crans-Montana die ersten vier Ränge, Peter Müller gewann damals vor Pirmin Zurbriggen. Ähnlich erfolgreich war Frehsner Ende der 1990er-Jahre als Trainer der österreichischen Frauen, auch die belegten in der WM-Abfahrt 1999 die Ränge eins bis vier.

«Irgendeiner hat immer eine Frage»

Um es vorwegzunehmen: Freshner wird nicht an die Olympischen Spiele nach Peking reisen. «Ich bleibe in der Schweiz und schaue mir die Rennen im Fernseher an», sagt er. Dann klingelt auch schon erstmals während des Gesprächs das Hosentelefon. Frehsner hat zwar kein offizielles Traineramt mehr, gefragt ist sein Rat in der Szene aber immer noch. «Ich bin stets in Kontakt mit vielen Leuten. Irgendeiner hat immer eine Frage», sagt er mit einem Schmunzeln.

Also fragen wir gleich nach: Wie war das mit dem Windkanal, Karl Frehnser? «Wir tüfteln in Emmen bei der Ruag an den Rennanzügen für die kommende Saison. Die Entwicklung geht immer weiter.» Weil der bisherige Hauptsponsor Swisscom nach dieser Saison aussteigt, braucht die Schweiz neue Anzüge, nicht nur bezüglich Aerodynamik, sondern auch vom Design her. Wie sehen die Rennanzüge im nächsten Winter aus, wenn Sunrise UPC als neuer Sponsor amtet? Frehsner sagt:

«Keine Ahnung, das Design machen andere. Ich bin dafür zuständig, dass die Anzüge schnell sind.»

Frehsner war schon immer ein Perfektionist. Legendär war, wie er bereits Mitte der 1980er-Jahre die Trainingsläufe seiner Athleten mit einer aus Japan importierten Videokamera filmen liess und die Bilder gleich nach den Trainings auswertete. Der Wahl-Dietiker erzählt, wie die Schweizer Delegation an den Olympischen Spielen 1988 in Calgary über Handys verfügte: «Damals hatte noch niemand solche Dinger. Ausser wir.» Die Schweiz klassierte sich im Medaillenspiegel mit 15-mal Edelmetall hinter der Sowjetunion und der DDR auf Rang drei.

Die Sache mit der Rivalität von Müller und Zurbriggen

Karl Frehsner in früheren Jahren als Trainer. Keystone/Archiv

Frehsner kommt ins Erzählen. Eine Episode nach der anderen sprudelt aus ihm heraus. Die sich seit über 35 Jahren hartnäckig haltende Behauptung, er habe damals die Rivalität zwischen dem Zürcher Peter Müller und dem Walliser Pirmin Zurbriggen noch zusätzlich befeuert, dementiert er – zumindest ein bisschen. «Beide waren zielstrebige Athleten, jeder auf seine eigene Art und Weise.» Weil keiner dem anderen etwas gönnte, stachelten sich die beiden zu Höchstleistungen an und zogen das ganze Team mit. Leute wie Karl Alpiger, Daniel Mahrer oder Franz Heinzer wurden so ebenfalls zu Weltklasse-Abfahrern.

«Skifahrer wollen wie alle anderen Spitzensportler nur eines: besser sein als jeder andere. Egal, ob der Gegner aus demselben Team kommt oder für ein anderes Land fährt»,

sagt Frehsner. Darum finde er es auch speziell, dass sich einer wie Marco Odermatt nach seinem zweiten Rang in der Hahnenkammabfahrt für seinen Bezwinger Beat Feuz gefreut haben soll. «So ein Blödsinn», sagt Frehsner nur und winkt ab. Wer Zweiter werde, freue sich ganz sicher nicht für den Mann, der ihn geschlagen habe.

Wohnen seit 1968 in Dietikon: Rosmarie und Karl Frehsner, hier nach dem Einkauf auf dem Frischmarkt Dietikon am 13. Mai 2020. Severin Bigler

Während des Gesprächs setzt sich Rosmarie Frehsner an den Tisch. Die frühere SVP-Kantonsrätin und ihr Karl sind seit über 50 Jahren verheiratet. Die beiden wohnen seit 1968 im selben Mehrfamilienhaus in der Nähe des Dietiker Bahnhofs. Dass die beiden in dieser Zeit nie umgezogen sind, stimme aber nicht. «Einmal wechselten wir im Haus die Wohnung», sagt Rosmarie Frehsner mit einem Schmunzeln. Grund: Die alte Bleibe wurde renoviert. Dass die junge vierköpfige Familie damals von Rümlang ins Limmattal zügelte, war der geografischen Lage von Dietikon geschuldet. «Die Autobahn ist nahe, man ist schnell in Deutschland und Österreich, auch zum Flughafen ist es nicht weit. Ideal also», sagt Karl Frehsner.

Ein Umzug sei für ihn und Rosmarie nie ein Thema gewesen. Der gebürtige Oberösterreicher sagt:

«Irgendwo im Grünen ein Haus bauen, hier in Zürich? Nein. Möchten wir das, müssten wir nach Österreich ziehen.»

Nachdem auch das geklärt wäre, folgt die letzte Frage an den Fachmann: Wer wird am 6. Februar die Olympiaabfahrt gewinnen? «Es ist wie immer: Die Tagesform wird entscheiden. Und vielleicht auch die Startreihenfolge. Nämlich dann, wenn der Wind ein Thema sein sollte. Die Schweizer haben mit Feuz und Odermatt zwei Siegfahrer, aber es kommen meiner Meinung nach 15 Fahrer für das Podium in Frage.» Was würde er seinen Fahrern raten, wäre er immer noch Trainer? «Macht das, was ihr könnt. Verzichtet auf Experimente. Dann kommt es gut.»

