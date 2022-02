Olympia 2022 Urdorfer Curlerin Alina Pätz: «Acht Teams können eine Medaille holen» Die 31-jährige Alina Pätz lernte das Curling-ABC beim CC Limmattal in Urdorf. An den Olympischen Spielen zählt die vierfache Weltmeisterin mit dem Team CC Aarau zu den grossen Schweizer Medaillenhoffnungen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 04.02.2022, 13.37 Uhr

Volle Konzentration: Alina Pätz und ihre Kolleginnen gelten als Mitfavoritinnen auf den Olympiasieg. Keysrtone

Wir erreichten Alina Pätz kurz vor ihrem Abflug am Mittwoch nach China am Handy. Sie sass im Auto und war unterwegs nach Biel in die «Curling-Bubble», die Freisprechanlage war eingeschaltet. In der Halle im Berner Seeland fand die letzte Phase der Olympia-Vorbereitung statt. Pätz wirkte locker, trotz der angespannten Corona-Lage wenige Tage vor dem Start der Winterspiele.

Die wichtigste Frage vorweg: Sind Sie gesund?

Alina Pätz: Ja, danke der Nachfrage. Es ist alles gut. Unser ganzes Team ist gesund. Auch beim Männerteam, das mit uns in Biel trainiert, ist alles okay.

Statt sich auf die bevorstehenden Spiele zu freuen, müssen alle Sportlerinnen und Sportler in erster Linie darauf achten, sich nicht mit Corona anzustecken. Ein positiver Test, und alles ist vorbei. Wie gehen Sie mit dieser Belastung um?

Als Belastung würde ich es nicht bezeichnen. Natürlich bin ich vorsichtig und vermeide Kontakte, wo immer es geht. Freunde und Bekannte treffe ich seit längerem nicht mehr. Ich telefoniere jetzt halt ein bisschen öfter als früher (lacht). Der Respekt vor einer Infektion ist auch bei den offiziellen Stellen gross.

Die Pressekonferenz von Swiss Curling wurde letzte Woche virtuell durchgeführt. Ja, das muss in diesen Zeiten halt sein. Wie äussert sich die Angst vor eine Ansteckung bei Ihnen im täglichen Leben?

Wir Curlerinnen und Curler bewegen uns schon länger in einer Bubble. Wie gesagt trainierten auch die Männer mit uns in Biel. Es wurde täglich getestet.

Ihr Partner Sven Michel wird in Peking mit dem CC Genf auch dabei sein. Traute Zweisamkeit wird es aber wohl kaum geben im Olympiadorf.

(Lacht) Wir beide gehen mit unseren Teams nach Peking, um dort sportliche Leistungen zu vollbringen.

Kommt bei all den Diskussionen um Corona überhaupt Vorfreude auf die Olympischen Spiele auf?

Ja, die Vorfreude kommt jetzt langsam, aber sicher.

Für Sie als vierfache Weltmeisterin ist es die zweite Teilnahme an Olympia. 2014 in Sotschi waren Sie beim Team von Mirjam Ott Ersatz, dort schaute Rang vier heraus. Diesmal starten sie mit dem Team Aarau von Silvana Tirinzoni als Mitfavoritinnen auf den Olympiasieg.

Von den zehn Teams, die im Tableau sind, können aus meiner Sicht acht eine Medaille holen. Es wird ein ausgeglichener Wettkampf auf hohem Niveau werden.

Wie gut hat Ihr Team eigentlich die missglückte Europameisterschaft im vergangenen Jahr verdaut, als der Einzug in den Halbfinal trotz sechs Siegen in neun Partien nicht klappte?

Das ist abgehakt. Punkt.

Zurück zu Peking 2022: Wie sieht Ihr Terminplan aus, bis es am 10. Februar mit dem ersten Spiel gegen Grossbritannien los geht?

Wir trainierten letzte Woche noch in Biel und haben auch eine Testpartie gegen das Männerteam absolviert. Dann hiess es Sachen packen.

Was wissen Sie über Ihre Unterkunft im Olympiadorf?

Noch nicht viel. Klar ist, dass wir im so genannten Schweizerhaus untergebracht werden. Uns werden Wohnungen zur Verfügung gestellt, in welchen wir zu zweit oder zu viert wohnen. Für nähere Auskünfte reiste unser Teamchef bereits eine Woche vor uns an und inspizierte die Lage direkt vor Ort.

Zur Person Alina Pätz Die 31-jährige Urdorferin begann im Alter von sieben Jahren bei den «Cherry Rockern» des CC Limmattal in Urdorf mit Curlingspielen. Ihren ersten internationalen Erfolg feierte sie 2011, als sie an der Seite ihres jetzigen Lebenspartners Sven Michel an der Mixed-Weltmeisterschaft die Goldmedaille holte. Ein Jahr später folgte der erste von bislang vier WM-Titeln bei den Frauen, der jüngste kam im vergangenen Jahr hinzu. 2014 war sie erstmals an Olympia dabei, als Ersatz in Mirjam Otts Team, welches Rang vier erreichte. 2018 verpasste Pätz mit ihrem Team die Olympia-Qualifikation. Pätz lebt mit Sven Michel in Interlaken, beim CC Limmattal ist sie Klubmitglied geblieben.

Es ist anzunehmen, dass alle Sportlerinnen und Sportler in Peking ständig getestet werden.

Ja, das ist so. Ein Schnelltest pro Tag.

Wird man da nicht irgendeinmal paranoid vor lauter Vorsichtsmassnahmen?

Ich kann nur für mich und meinen Partner Sven Michel sprechen. Wir gehen mit der Situation so um, wie wir es für gut halten: sehr vorsichtig sein, aber nichts übertreiben.

Curling-Männerteam Thomas Lips will wie vor vier Jahren eine Medaille Thomas Lips hat im Curling schon vieles erlebt. Der 51-jährige Heimweh-Urdorfer – er wohnt heute mit seiner Frau in Fehraltorf – war in jüngeren Jahren ein erfolgreicher Curler und betreut seit 2017 das Schweizer Männer-Nationalteam. Vor seiner Abreise nach China äusserte sich Lips über die Medaillenchancen der Schweizer. «Wir haben realistische Chancen auf die Halbfinals», sagt Lips, «und wenn wir mal dort drin sind, wollen wir natürlich schauen, dass wir die restlichen beiden Partien auch noch gewinnen können.» Vor vier Jahren, an den Spielen in Pyeongchang, coachte Lips das Schweizer Männerteam – dasselbe wie diesmal mit Skip Peter De Cruz – zu Bronze. Er sagt: «Damals reisten wir als die Weltnummer 3 an Olympia und wurden dort Dritte. Diesmal sind wir hinter Kanada, Grossbrittannien und Schweden die Nummer 4, noch vor den USA, dem amtierenden Olympiasieger. Es wird sehr eng, aber spannend für die Zuschauer.»

