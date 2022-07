ÖV-Vernetzung Der Weg zur Bremgarten-Dietikon-Bahn war steinig Die Spanisch-Brötli-Bahn dampfte schon seit 55 Jahren durchs Limmattal, als sie eine erfolgreiche kleine Schwester bekam: Die Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDB) nahm 1902 den Betrieb auf. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Der Bahnhof Dietikon zur Zeit der Eröffnung der Bremgarten-Dietikon-Bahn. zvg/Ortsmuseum Dietikon

Das Foto vom Bahnhof Dietikon aus jener Zeit wirkt aus heutiger Sicht idyllisch: An der Verladerampe des Bahnhofs steht eine Kuh, Strassenbahngleise verlaufen durch den geschotterten Bahnhofsvorplatz. Das Personal der neuen Bahn posiert mit Uniform und Hut für den Fotografen, und die Dorfjugend schaut zu. Über den BDB-Gleisen sind Stromleitungen gespannt. Während auf der Strecke Zürich-Baden noch Dampflokomotiven fuhren, startete die BDB bereits als elektrische Strassenbahn. Mit ihr vernetzte sich der öffentliche Verkehr auch abseits der Hauptlinien.

Das Bahnnetz wuchs bald weiter, nachdem die Nordbahn 1847 mit der Spanisch-Brötli-Bahn zwischen Zürich und Baden gestartet war. Die Schweizerische Centralbahn (SCB) mit Sitz in Basel baute Mitte der 1850er-Jahre etwa die Linien Basel-Liestal und Aarau-Olten-Emmenbrücke. 1858 schloss sie sich mit der aus der Nordbahn hervorgegangenen Nordostbahn (NOB) zusammen. 1859 gab es bereits ein zusammenhängendes Bahnnetz zwischen Basel, Biel, Bern, Thun, Olten, Luzern, Aarau, Zürich, Chur, St. Gallen und Schaffhausen.

1873 gründeten dann Vertreter der NOB, der SCB und der Gemeinde Bremgarten das Eisenbahnunternehmen Wohlen-Bremgarten. Drei Jahre später fuhr der erste Zug zwischen Wohlen und Bremgarten. Doch die neue Bahn war von Anfang an defizitär, ihr Fahrplan zu dünn und mit schlechten Anschlüssen.

Zwei Strassenbahnen im Limmattal

In jenen Jahren begann das Zeitalter der Strassenbahnen. Und damit kamen auch Ideen auf, Bremgarten von Zürich her via Dietikon per Tram zu erschliessen. Bis anhin hatte die Postkutsche über den Mutschellen die Bahn zwischen Bremgarten und Wohlen mit der Spanisch-Brötli-Bahn im Limmattal verknüpft. Nun sollte eine Strassenbahn diese Strecke abdecken, Heinrich Meyer Ganzoni legte entsprechende Pläne für die Strecke Dietikon-Bremgarten vor. Die Kantone Aargau und Zürich erteilten 1898 die Bewilligung, ein Jahr später der Bund.

Zur gleichen Zeit entstand die erste Limmattal-Strassenbahn (LSB). Sie verkehrte ab Ende 1900 zwischen Zürich Letzigrund und Dietikon, ein Jahr später zudem mit einer Abzweigung von Schlieren nach Weiningen. Doch ihre Geschichte blieb vergleichsweise kurz: 1930 ging die LSB in Liquidation; Busse ersetzten sie.

Als langlebiger erwies sich die Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDB), deren fahrplanmässiger Betrieb am 1. Mai 1902 begann. Sie war als Querverbindung im Bahnnetz rasch gewinnbringend, obwohl ihre Betreiber zunächst auch den Unterhalt der Mutschellenstrasse, auf der die Bahn verkehrte, finanzieren mussten­. Was noch fehlte, war die Verbindung zur Wohlen-Bremgarten-Bahn.

Passagier- und Güterzahlen explodierten

1910 pachtete die BDB von den 1902 gegründeten SBB die Strecke Wohlen-Bremgarten, elektrifizierte sie und verknüpfte sie 1912 mit der Strecke Bremgarten-Dietikon. Die Passagierzahlen stiegen daraufhin von 157'458 Reisenden im Jahr 1910 auf 377'348 im Jahr 1913; die Zahl der transportierten Güter wuchs im gleichen Zeitraum von 4089 auf 18'234.

Mit dem zunehmenden Strassenverkehr wurde bald der Bau eines separaten Bahntrassees ausserhalb der Ortschaften auf der Mutschellenstrasse nötig. Zunächst erfolgte dieser im Aargau, dann auch auf Zürcher Kantonsgebiet. Und seit 1990 ist die Bremgarten-Dietikon-Bahn als S17 Teil des Zürcher S-Bahnnetzes.

