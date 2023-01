So geht es mit der Jugendarbeit im rechten Limmattal weiter

Jugendarbeit in Bewegung: So geht es nach der Schliessung des reformierten Jugendtreffs weiter

Oetwil setzt wie die Gemeinde Geroldswil auf das Angebot der Stiftung Mojuga. In Weiningen nimmt eine frisch gewählte Kinder- und Jugendkommission die Arbeit auf. Auch in Unterengstringen will man die Jugendarbeit neu aufstellen.