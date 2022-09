Neuer Forstbetrieb Altberg-Lägern kann 2023 starten

Oetwil/Geroldswil/Weiningen Deutliches Ja für neuen Forstbetrieb Altberg-Lägern: 2023 geht es los Das Stimmvolk von Oetwil, Geroldswil und Weiningen sowie von sieben Furttaler Gemeinden sagt Ja zur Fusion seiner Forstreviere. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 25.09.2022, 19.44 Uhr

Für Holzschlag und weitere Forstarbeiten ist künftig der Forstbetrieb Altberg-Lägern zuständig. Florian Niedermann

Künftig wird sich der Forstbetrieb Altberg-Lägern um die Waldpflege und die Revieraufgaben in den Gemeinden Boppelsen, Buchs, Dällikon, Dänikon, Dielsdorf, Geroldswil, Hüttikon, Oetwil, Otelfingen und Weiningen kümmern sowie um den Staatswald Katzensee des Kantons Zürich besorgt sein.

Die Stimmberechtigten aller betroffenen Gemeinden gaben der Fusion der aktuell bestehenden Forstreviere Furttal und Katzensee am Abstimmungssonntag an der Urne grünes Licht. Damit kommen der öffentlich-rechtliche Vertrag und die Gründung des neuen Forstbetriebs als GmbH zu Stande. Das Resultat fiel deutlich aus.

Oetwil verzeichnet die tiefste Zustimmung

Von der Vorlage am meisten überzeugt zeigten sich die Stimmbürgerinnen und -bürger von Otelfingen. Sie hiessen die Fusion mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 89,1 Prozent gut. In Oetwil erhielt die Vorlage mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 80,4 Prozent die tiefste Zustimmung aller Gemeinden. Die Geroldswiler Nachbarn bewilligten die Gründung des Forstbetriebs Altberg-Lägern mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 85,4 Prozent. In Weiningen befürworteten 84 Prozent des Stimmvolks die Vorlage.

Nötig wurde die Neuorientierung, weil die einzelnen Forstreviere Furttal und Katzensee für die Erfüllung ihrer Aufgaben nicht ideal organisiert waren. Überdies kam es in beiden Forstrevieren regelmässig zu Personalengpässen, wenn Mitarbeitende in den Ferien oder krank waren. Dieses Szenario gehört nun der Vergangenheit an.

Neues Gebiet umfasst 1500 Hektaren Wald

Die Mitarbeitenden der beiden Forstreviere werden in einem zwölfköpfigen Team vereint und sind künftig für ein Gebiet von 1500 Hektaren zuständig. «Ich freue mich und bin erleichtert», sagt Förster Daniel Dahmen zum Abstimmungsergebnis. Er betreut aktuell das Revier Katzensee-Buchs-Dielsdorf & Limmattal-Nord, zu dem auch die Oetwiler, Geroldswiler und Weininger Wälder gehören. Er sei froh, dass die ganze Vorarbeit und Zeit, die man für die Ausarbeitung der neuen Organisationsstruktur investiert habe, nicht umsonst gewesen seien.

«Schön ist es vor allem, dass nun alle Mitarbeitenden Sicherheit und Gewissheit haben, wie es weitergeht», sagt Dahmen. Wenn keine Beschwerden eingehen, wird der Forstbetrieb Altberg-Lägern Ende November gegründet. «Ziel ist, dass wir am 1. Januar 2023 als neuer Betrieb starten können.»

Für Dahmen bedeutet die Zusammenlegung der beiden Forstreviere mehr Flexibilität. «Wir können garantieren, dass trotz Personalausfällen weitergearbeitet werden kann. Das Personal kann sich überdies aufgrund des grösseren Teams nach eigenen Vorlieben und Fähigkeiten spezialisieren. Das ist ein grosser Mehrwert.» Für die Privatwaldbesitzer in Oetwil, Geroldswil und Weiningen bleibt der Revierförster weiterhin der Ansprechpartner.

Weiningen hat den zweitgrössten Waldanteil

Zufrieden zeigt sich auch der Weininger Gemeindepräsident Mario Okle (parteilos). «Ich freue mich über den deutlichen Zuspruch aus Weiningen und den anderen Gemeinden.» Weiningen weist mit knapp 200 Hektaren hinter Otelfingen mit 247 Hektaren den zweitgrössten Waldanteil des neuen Forstbetriebs auf.

Okle betont: Die Neuorganisation der beiden Forstreviere habe sich aufgedrängt. «Dass man diese Herausforderung nun zusammen bewältigt, ist der Königsweg.» Über zwei Jahre lang habe man an dem Konstrukt gefeilt und geschaut, dass alle Bedürfnisse und Befindlichkeiten berücksichtigt werden. «Das Ja aller Gemeinden zeigt, dass das gelungen ist.»

