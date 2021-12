PSOG will ihren Steuerfuss um fünf Prozent erhöhen

Oetwil/Geroldswil Primarschulgemeinde will Steuerfuss erneut um fünf Prozent erhöhen, trotzdem resultiert ein Minus: Versammlung wird entscheiden Am 7. Dezember befinden die Oetwiler und Geroldswiler über einen Projektierungskredit für den geplanten Doppelkindergarten beim Schulhaus Letten. Zudem könnten das Budget und der Steuerfuss zu reden geben. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 03.12.2021, 20.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schulgemeindeversammlung der Primarschulgemeindeversammlung Oetwil-Geroldswil wird in der Oetwiler Gemeindescheune (rechts im Bild) stattfinden. Florian Schmitz

In Zukunft soll der Steuerfuss der Primarschulgemeinde Oetwil-Geroldswil (PSOG) fünf Prozent höher sein als bisher. Von 44 Prozent auf 49 Prozent will die Schulpflege ihn anheben. Das letzte Wort haben aber die Stimmberechtigten der beiden Gemeinden, die sich am 7. Dezember zur Schulgemeindeversammlung in der Oetwiler Gemeindescheune treffen. Auf dem Programm steht neben dem Budget 2022 der Schule auch das Budget der Gemeinde- und Schulbibliothek.

Ob die Schulgemeindeversammlung wieder so emotional wird wie vor einem Jahr, als die Rechnungsprüfungskommission für das Budget einen Rückweisungsantrag einreichte und es schliesslich mit nur neun Stimmen Unterschied angenommen wurde, wird sich zeigen. Klar ist, dass die PSOG bereits in der Vergangenheit die Steuern stark erhöht hat, nämlich per 2018 um sieben Prozent und per 2015 um fünf Prozent.

Erhöhung gilt als nötig, um die Gesetze einzuhalten

Im beleuchtenden Bericht zum Budget führt die Schulpflege aus, dass nur bei einer Erhöhung des Steuerfusses um die beantragten fünf Prozent alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt werden können. Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 44 Prozent würde sich ein Aufwandüberschuss von 1,85 Millionen Franken ergeben, was über dem maximal zulässigen Defizit von rund 998'000 Franken liegt. Und bei einer Erhöhung um vier Prozent läge der Aufwandüberschuss zwar unter dem erlaubten Wert, allerdings könnte so das erforderliche mittelfristig ausgeglichene Haushaltsgleichgewicht voraussichtlich nicht erzielt werden.

Das Budget weist bei einem Gesamtaufwand von 17,98 Millionen Franken und einem Ertrag von 6,57 Millionen Franken einen Aufwandüberschuss von 11,41 Millionen Franken aus. Zieht man die Steuereinnahmen ab, bleibt ein Aufwandüberschuss von 543'000 Franken. Im beleuchtenden Bericht heisst es:

«Die Primarschulgemeinde Oetwil-Geroldswil befindet sich in einer nicht einfachen finanziellen Lage.»

Die hohen Ausgaben begründet die Schulpflege unter anderem mit voraussichtlich steigenden Schülerzahlen und notwendigen Investitionen im ICT-Bereich, zum Beispiel einer Erneuerung des WLANs in allen Schulhäusern.

Auch einige Bauprojekte führen zu Investitionen: So erhalten die Kindergärten Huebwies in Geroldswil einen neuen Spielplatz, weil der bestehende «vielfältige massive Schäden» aufweise, wie es im Bericht heisst. Zudem ist im Budget ein Projektierungskredit für den geplanten Doppelkindergarten beim Schulhaus Letten in Oetwil enthalten. Den neuen Kindergarten sollen in Zukunft Kinder aus beiden Gemeinden besuchen. Die Bewilligung des Kredits wäre auch der Startschuss für eine gut einjährige Phase zur Erarbeitung und Durchführung einer Gesamtleistungssubmission.

Kapazitätsgrenze des Schulbusses ist bereits überschritten

Ein weiterer Kostenpunkt ist ein geplanter zusätzlicher Schulbus. Das Schulgemeindegebiet Oetwil-Geroldswil erstrecke sich über rund vier Kilometer, heisst es im Bericht. Zurzeit sorgt neben einem Schulbus auch ein Schultaxi, also private Fahrten durch die Schulbusfahrerin, dafür, dass die Kinder sicher von Ort zu Ort kommen. Die Kapazitätsgrenze sei bereits überschritten. Mit einem zusätzlichen Schulbus könnte voraussichtlich auf das Schultaxi verzichtet werden. Insgesamt sind Nettoinvestitionen von 443'000 Franken vorgesehen.

Das Budget 2022 der Gemeinde- und Schulbibliothek beinhaltet einen Aufwand von 531'000 Franken und einen Ertrag von 43'000 Franken, somit bleibt ein Aufwandüberschuss von 488'000 Franken. Die PSOG will sich zu 30 Prozent, also mit einem Betrag von 134'000 Franken, daran beteiligen. Im Juni hat die Geroldswiler Gemeindeversammlung beschlossen, dass die Bibliothek spätestens im kommenden Frühling von den Räumen der reformierten Kirche über den Dorfplatz in die alte Coop-Filiale ziehen soll.

Die Rechnungsprüfungskommission der PSOG empfiehlt dem Stimmvolk beide Geschäfte zur Annahme. Es würde aber nicht überraschen, wenn sie angesichts der neuerlichen Steuererhöhung auch Kritik üben würde. Zudem stellt sich die Frage, ob diese Steuererhöhung für die Zukunft reicht oder ob die Schulpflege in den kommenden Jahren wiederum noch höhere Steuern beantragen wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen