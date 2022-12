Primarschule Oetwil-Geroldswil: Videokameras geplant

Oetwil/Geroldswil Videoüberwachung gegen Vandalismus: Die Schulpflege informierte an der Budgetversammlung über ihre Pläne Die Versammlung der Primarschulgemeinde Oetwil-Geroldswil hat das Budget 2023 genehmigt. Zudem informierte die Schulpflege über ihre Pläne, mit Videokameras gegen zunehmenden Vandalismus vorgehen zu wollen. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 08.12.2022, 16.02 Uhr

So sah die Fassade (links) der Schule Geroldswil aus, als sie noch nicht zum Opfer von Vandalismus wurde. Severin Bigler

Am Mittwochabend stand an der Versammlung der Primarschulgemeinde Oetwil-Geroldswil (PSOG) nur das Budget 2023 und die Festlegung des Steuerfusses auf der Traktandenliste. Die 23 anwesenden Stimmberechtigten hörten in der Gemeindescheune in Oetwil den Erklärungen von Finanzvorsteherin Carmen Rainone (FDP) zum Budget zu. Dieses sieht einen Aufwand von 19,21 Millionen Franken und einen Ertrag von 19,33 Millionen Franken vor. Daraus ergibt sich ein Plus von knapp 120'000 Franken. Nachdem der Steuerfuss letztes Jahr von 44 auf 49 Prozent gestiegen war, beantrage die Schulpflege für 2023 keine Erhöhung. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bewilligten beides grossmehrheitlich.

Hauptverantwortlich für den im Vergleich zum Vorjahresbudget um rund 1,23 Millionen Franken gestiegenen Aufwand sind die Primarstufe und die Kosten für Sonderschulen. Im kommenden Schuljahr wird aufgrund der steigenden Schülerzahlen eine zusätzliche Schulklasse geschaffen, was zu höheren Löhnen und mehreren einmaligen Anschaffungen führt.

Die Sonderschulkosten werden durch drei zusätzliche Schüler, die extern betreut werden müssen, sowie eine Zunahme der Transportkosten belastet. Auch für den Kindergarten rechnet die Primarschulpflege mit einem höheren Aufwand. Dieser ist primär auf die gestiegene Anzahl Kinder zurückzuführen, die zu höheren Kosten für «Deutsch als Zweitsprache»-Lektionen führen. Bei den Liegenschaften ist der Aufwand dagegen gesunken, obwohl die Energiepreise um 30 Prozent erhöht wurden. Denn 2023 sind einige frühere Projekte vollständig abgeschrieben und fallen nicht mehr ins Gewicht.

Gleich drei grosse Investitionen für 2023

Für nächstes Jahr plant die Schulpflege mit Nettoinvestitionen von 1,59 Millionen Franken. Den grössten Teil davon machen 1,2 Millionen Franken für die Sanierung der Fenster und Storen im Schulhaus Huebwies in Geroldswil aus. Für die Arbeiten, die 2023 und 2024 ausgeführt werden sollen, genehmigten die Stimmberechtigten im September einen Kredit von 1,98 Millionen Franken. Zudem soll nächstes Jahr die zweite Tranche der Informations- und Kommunikationstechnik (ICT) für 170'000 Franken aufgerüstet werden. Und nicht zuletzt werden im Schulhaus Letten die Beleuchtung und die Liftanlage erneuert.

Weil in den kommenden Jahren weitere grosse Projekte wie ein Neubau des Kindergartens in Oetwil anstehen, zeigte sich Erwin Bühler (FDP), Präsident der Rechnungsprüfungskommission, an der Schulgemeindeversammlung besorgt: «Die kommenden Investitionen sind gewaltig. Wir werden die Schulraumplanung genau im Auge behalten.»

Gegen Vandalismus ankämpfen

Infrastrukturvorsteher Andreas Brüschweiler (SVP) sprach an der Versammlung auch über die wiederkehrenden Vandalenakte, die dem Schulhaus Huebwies in Geroldswil Schaden zugefügt hätten. «Der Pausenplatz sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen», sagte er. Grund dafür sei die Fassade aus Eternit, die mehrmals beschädigt worden sei. Mit einem Fusskick würden diese Platten kaputtgehen, sagte er weiter und fügte hinzu: «Jemand hat sich in Zerstörungsfrust gekickt.»

Schulpflegepräsidentin Daniela Kugler (FDP) betonte: «Das ist kein einmaliger Vorgang, sondern ein Sport.» Deshalb will die Schulpflege nun rund ums Schulhaus Überwachungskameras montieren. Dafür wird die Gemeinde Geroldswil ihr Reglement für Videoüberwachung um die beantragten Standorte ergänzen, wie sie Ende November mitteilte. Zudem muss die Schulgemeinde dem Anliegen an der nächsten Versammlung zustimmen, bevor es umgesetzt wird.

