Oetwil/Geroldswil «Sogar die Jungen fanden es lustig»: Das Chränzli des Heimetchor Limmiggruess begeisterte einmal mehr Nachdem das bekannte Chränzli des Heimetchor Limmiggruess im letzten Jahr Corona zum Opfer gefallen war, gab es in diesem Jahr gleich doppelt Grund zur Freude: Der Chor feierte am vergangenen Freitag und Samstag in der Oetwiler Gmeindschüür sein 75-jähriges Bestehen. Sven Hoti Jetzt kommentieren 07.11.2021, 16.10 Uhr

Die Gmeindschüür in Oetwil war gut gefüllt – einige Plätze blieben jedoch frei. Sven Hoti Den Abend eröffnete der Heimetchor Limmiggruess mit Liedern unterschiedlichster Musikrichtungen und Sprachen. Sven Hoti Chorleiter Stanislav Zalar begleitete zwischendurch mit seinem Akkordeon. Sven Hoti Pianistin Dora Som Ko Barras erhielt von Vereinspräsident Daniel Dittli nach der Aufführung einen Orchideenstrauss überreicht. Sven Hoti Nach der Musik folgte das Theater Farbigi Lüüge, einstudiert von Chörli-Aktiven und vereinzelten Auswärtigen. Künstler Kurt Weber (Thomas Harlander, links) hat sich für eine Pariser Bilderausstellung beworben. Hauswart Sepp (Beat Beyeler) ist nicht sonderlich begeistert von seiner Kunst. Sven Hoti Während der Künstler ausser Haus ist, taucht plötzlich die Kunstsachverständige Marie-Thérèse Dupont (Brigitta Haug) auf. Hauswart Sepp gibt sich kurzerhand als Kurt Weber aus. Sven Hoti Auch Putzfrau Elvira (Hanni Spahn) wird in das Netz von Lügen hineingezogen. Hauswart Sepp bringt sie dazu, sich als seine Frau auszugeben. Sven Hoti Als Kurt Webers Freundin Bettina (Helen Marbot) auftaucht, zerfällt das Lügengebilde. Sven Hoti Während des ganzen Lügentheaters versucht Elektrolehrling Benny (Benjamin Beyeler), Probleme mit dem Licht zu lösen. Bei einem Unfall stürzt er über Farbeimer und kreiert per Zufall ein Kunstwerk – zumindest in den Augen der Kunstsachverständigen, die seine Kunst kurzerhand im Pariser Louvre ausstellen lassen möchte. Sven Hoti Der Theatergruppe war ein euphorischer Applaus sicher. Sven Hoti

Der Saal in der Gmeindschüür in Oetwil war am Samstag gut gefüllt, aber nicht proppenvoll. Dies tat der Stimmung allerdings keinen Abbruch. Wie jedes Jahr im Herbst, wenn das Chränzli des Heimetchor Limmiggruess Oetwil-Geroldswil stattfindet, herrschte ausgelassene Stimmung. Mit dem Unterschied, dass das letzte Chränzli bereits zwei Jahre zurückliegt: 2020 war es aufgrund der Coronapandemie abgesagt worden. Nun herrsche Nachholbedarf, meinte einer der rund 110 anwesenden Gäste am Schluss des Abends.

Eröffnet wurde das Chränzli wie gewohnt vom Heimetchor Limmiggruess. Während einer guten Stunde gaben die neun Frauen und sechs Männer Lieder unterschiedlichster Stilrichtungen und Sprachen zum Besten. Angefangen mit dem bekannten Kirchenlied «Amazing Grace» über «Griechenland» – das der Chor tatsächlich auf Griechisch sang – bis zu Gassenhauern wie «Zugerländli» und «I bin en Italiano».

Der Dirigent spielte auch Akkordeon und Klavier

Hier und da gab es zwar vereinzelt Unsicherheiten bei den Einsätzen. Doch das spielte an diesem Abend keine Rolle. Der Chor – wohlbemerkt alles Amateure – sang mit sehr viel Eifer und vor allem Freude. Nicht zuletzt hielten Dora Som Ko Barras am Piano und Dirigent Stanislav Zalar die Truppe gekonnt zusammen. Zwischendurch drang es den slowenischstämmigen Zalar auch ans Akkordeon und Klavier.

Nach drei Zugaben bedankte sich Vereinspräsident Daniel Dittli bei seinem Chor für den Einsatz. In diesem Zusammenhang richtete er das Wort auch ans Publikum: Man suche noch neue Aktiv-Mitglieder.

«Notenlesen müsst ihr nicht können, nur Freude am Singen haben»,

sagte er und leitete über in die grosse Pause, in der Tombolalose verkauft wurden.

Das Theaterstück entlockte manchen Lacher

Den zweiten Teil des Abends bildete das Theaterstück «Farbigi Lüüge» von Vinzenz Steiner und Nick Hasler, einstudiert von Aktiv-Mitgliedern des Chors und auswärtigen Theaterbegeisterten unter der Regie von Erwin Hugi.

In der Geschichte bewirbt sich Künstler Kurt Weber (gespielt von Thomas Harlander), für eine Pariser Bilderausstellung. Dafür schreckt er auch nicht davor zurück, seinen Lebenslauf etwas abzuändern. Dazu kommt es jedoch gar nicht erst: Während er ausser Haus ist, beschert ihm die Kunstsachverständige Marie-Thérèse Dupont (Brigitta Haug) einen Besuch. Anwesend sind nur der Hauswart Sepp (Beat Beyeler), Putzfrau Elvira (Hanni Spahn) und der Elektrolehrling Benny (Benjamin Beyeler), die sich kurzerhand als Kurt Weber, seine Frau und seinen Sohn ausgeben. Als dann auch noch Webers Freundin Bettina (Helen Marbot) auftaucht, bricht das Lügengebilde in sich zusammen.

Das Theaterstück entlockte dem Publikum manchen Lacher und bildete einen würdigen Abschluss des gut zweieinhalbstündigen Abends. Wer länger bleiben wollte, hatte die Gelegenheit, bis um 2 Uhr zu Musik von Stanislav Zalar das Tanzbein zu schwingen.

Im Verein war man sich unsicher, ob der Saal voll wird

Vereinspräsident Daniel Dittli zeigte sich sehr zufrieden mit dem Abend. Im Unterschied zu anderen Mitgliedern sei er sich sicher gewesen, dass er den Saal füllen werde. Er sagte:

«Die Leute wollen wieder raus, sie vermissen solche Anlässe.»

Das bestätigte auch der Oetwiler René Barras. «Es ist immer ein schöner Anlass für die Gemeinde, man sieht jeweils viele Bekannte», meinte er. «Es tut der Seele gut.» Auch Barbara Sollberger gefiel, was sie sah und hörte:

«Schade war nur, dass der Chor so lange gesungen hat, die einzelnen Stücke aber sehr kurz waren.»

Sie war extra aus Bern angereist für ihr erstes, aber wohl nicht letztes Chränzli: «Ich komme nächstes Jahr wieder.» Walter Baumann war von Otelfingen angereist und ebenfalls das erste Mal hier. Den Abend nahm er als sehr vielseitig wahr. «Sogar die Jungen hier im Saal fanden es lustig – und das ist doch immer ein gutes Zeichen.»