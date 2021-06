Oetwil/Geroldswil: Schulpflege soll noch fünf Mitglieder zählen

Oetwil/Geroldswil Schulpflege soll künftig nur noch aus fünf Mitgliedern bestehen An der Schulgemeindeversammlung der Primarschule Oetwil-Geroldswil genehmigten die Stimmberechtigten die Jahresrechnung 2020 und die Kreditabrechnung zum Erweiterungsbau des Schulhauses Huebwies. Zudem wurde über die neue Gemeindeordnung informiert. Sibylle Egloff 10.06.2021, 04.30 Uhr

Der neue Schultrakt im Schulhaus Huebwies in Geroldswil wird seit Februar 2020 genutzt. Nun genehmigte die Schulgemeindeversammlung die Baukreditabrechnung dafür. Severin Bigler

Die Schulpflege der Primarschule Oetwil-Geroldswil (PSOG) will sich auf die kommende Legislaturperiode hin verkleinern. Die Anzahl der Schulpflegemitglieder soll von heute sieben auf fünf reduziert werden. Die Schulpflege hat diese Anpassung unter anderem in der revidierten Schulgemeindeordnung vorgenommen, über welche die Stimmberechtigten in Oetwil und Geroldswil am 26. September an der Urne befinden werden. Dies gab Schulpräsidentin Daniela Kugler an der Schulgemeindeversammlung am Dienstagabend bekannt.