Schule Huebwies: Ersatz von Fenstern und Storen für 2 Millionen

Oetwil/Geroldswil Nach den WCs kommen die Fenster: Schulpflege plant im Schulhaus Huebwies Sanierung für knapp zwei Millionen Franken Mit dem Ersatz der Fenster und Storen will die Primarschule Oetwil-Geroldswil Energie sparen. Die Stimmberechtigten befinden am 25. September an der Urne darüber. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 08.06.2022, 15.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Fenster und Storen der Schule Huebwies in Geroldswil stammen aus dem Baujahr 1972 und müssen erneuert werden. David Egger

Die Erneuerung der Schule Huebwies in Geroldswil startete mit der Sanierung der Toiletten und Nasszellen. Das Projekt wurde an der Schulgemeindeversammlung der Primarschule Oetwil-Geroldswil am Dienstagabend abgeschlossen. Die 30 erschienenen Stimmberechtigten genehmigten die Bauabrechnung, die um 204’000 Franken günstiger ausfiel als erwartet. Genehmigt wurde ursprünglich ein Kredit von 725’000 Franken. Ausgegeben wurden am Ende jedoch nur rund 521’000 Franken.

Nun steh die zweite Sanierungsetappe an. Die Fenster und Lamellenstoren der Gebäude aus dem Jahr 1972 sollen ersetzt werden. Die Kosten dafür betragen knapp 2 Millionen Franken und müssen vom Stimmvolk am 25. September an der Urne abgesegnet werden. «Die Lebensdauer von Fenstern beträgt 25 Jahre. Unsere sind beim Zeitpunkt des Ersatzes über 50-jährig», sagte Schulpfleger und Ressortleiter Liegenschaften Marcel Dousse (Mitte) im Anschluss an die offizielle Schulgemeindeversammlung.

Nur noch wenig Unterhaltsarbeiten nötig

Die Fenster würden nicht mehr dem ökologischen Standard entsprechen und seien nicht lärm- und wärmedämmend. Sie seien zwar aktuell noch in einem ordentlichen Zustand, da immer wieder Unterhaltsarbeiten vorgenommen worden seien. «Trotzdem sind die Gummidichtungen und Fugen teilweise defekt und die Fensterbeschläge schwer zu bedienen. Und auch die Storen müssen immer wieder punktuell repariert werden», erläuterte Dousse. Die Schulpflege verspricht sich dank des Ersatzes in den kommenden 20 Jahren nur noch sehr wenige Unterhaltsarbeiten. «Es ist dank der besser isolierten Fenster zudem mit grossen energetischen Einsparungen und einer Reduktion der Heizkosten zu rechnen», sagte Dousse.

Baustart soll 2023 erfolgen

Ein weiterer Vorzug sei, dass dank der elektrischen Storen die Gebäudehülle über das Wochenende oder in der Ferienzeit einfach geschlossen werden könne. Nach einem Ja an der Urne soll der Baustart 2023 erfolgen. Das Projekt wird gestaffelt realisiert. Die Schulpflege will 1,2 Millionen Franken im Jahr 2023 ausgeben. 2024 sollen dann die restlichen Fenster und Storen für 775'000 Franken ersetzt werden. «Die Finanzierung dieser Investition wird grösstenteils über die Aufnahme von Darlehen und soweit möglich über die Bildung einer finanzpolitischen Reserve in den Budgets 2023 und 2024 erfolgen», erklärte der Liegenschaftenvorstand. Zudem solle die Bauleitung erneut vor Ort durch die Leitung der Schulliegenschaften erfolgen. Dousse sagte: «Dadurch versprechen wir uns Kosteneinsparungen wie bei der Sanierung der sanitären Anlagen.»

Schulgemeindeversammlung Alle Geschäfte wurden genehmigt Nicht nur die Bauabrechnung zur Sanierung aller sanitären Anlagen in der Schule Huebwies in Geroldswil wurde von den anwesenden 30 Stimmberechtigten einstimmig genehmigt. Auch die Jahresrechnung 2021 wurde bewilligt. Diese schliesst mit einem Plus von rund 657’000 Franken bei einem Aufwand von 16,85 Millionen Franken und einem Ertrag von 17,51 Millionen Franken. Budgetiert war ein Minus von rund 1 Million Franken. Die Rechnung fällt somit um 1,67 Millionen Franken besser aus als erwartet. Ebenso genehmigte die Versammlung die Aufhebung der Defizitgarantie für die Tagesstrukturen von jährlich 75'000 Franken ab dem Jahr 2023. Die anwesende Oetwiler Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP) wollte wissen, ob diese Formalität Auswirkungen auf die Tarife der Tagesstrukturen hat und ob dadurch nun die Elternbeiträge ab 2023 erhöht werden müssen. Dies wurde von der Primarschulpflege verneint. (sib)

Informiert wurde an der Primarschulgemeindeversammlung über den aktuellen Stand des nächsten grossen Projekts: den neuen Doppelkindergarten beim Schulhaus Letten in Oetwil. «Derzeit erarbeiten fünf vielversprechende Planer Projektideen. Anfang 2023 wird einer der fünf Bewerber den Zuschlag erhalten», verriet Schulpräsidentin Daniela Kugler (FDP). Wenn das Projekt im Juni 2023 von den Stimmberechtigten an der Urne genehmigt werde, könne man mit dem Bau loslegen. «Vorgesehen ist, dass der neue Doppelkindergarten im März 2025 bezugsbereit ist.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen