Oetwil/Geroldswil Lehrermangel an der Primarschule Oetwil-Geroldswil: «Es ist eine grössere Katastrophe» Eine von insgesamt 33 Schulkassen muss derzeit ohne Klassenlehrperson auskommen. Die Schulleitung versucht fieberhaft, die Stelle zu besetzen. Im Vergleich zu anderen Schulen befinde man sich jedoch noch in einer komfortablen Situation, sagt Miriam Rohner von der Geschäftsleitung. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 08.06.2022, 15.17 Uhr

Derzeit hat eine Klasse der Primarschule Oetwil-Geroldswil keine Klassenlehrperson. Claudio Thoma

Der Lehrermangel spitzt sich zu. Anderthalb Monate vor den Sommerferien sucht man im Kanton Zürich nach über 600 Lehrpersonen. Besonders gefragt sind Lehrkräfte auf der Primarstufe. Das spürt auch die Primarschule Oetwil-Geroldswil (PSOG). Ihr fehlt zurzeit eine Klassenlehrperson, wie Miriam Rohner, Leiterin Bildung der Geschäftsleitung der PSOG, an der Schulgemeindeversammlung am Dienstagabend mitteilte. «Für die Kinder der betroffenen Klasse ist es eine grössere Katastrophe», so Rohner.

Jeder Kontakt wird abgeklappert

Aufgrund familiärer Gründe sei die Klassenlehrperson per sofort von ihrer Stelle zurückgetreten. Es sei sehr schwierig, eine Nachfolge zu finden. Man klappere derzeit alle Kontakte ab und suche auf verschiedenen Plattformen nach qualifizierten Personen. «Die Bildungsdirektion gibt uns die Möglichkeit, Personen ohne Lehrdiplom für ein Jahr anzustellen, um die Situation zu überbrücken», sagte Rohner.

Überdies sind auch noch kleinere Pensen an der PSOG offen. «Diese lassen sich jedoch einfacher besetzen. Erste Priorität hat für uns die Besetzung der Stelle der Klassenlehrperson.» Trotz der Vakanz sind die Geschäftsleitung und die Schulpflege guter Dinge, dass bald eine Lösung gefunden wird. «Es handelt sich um eine von insgesamt 33 Schulklassen, die aktuell ohne Klassenlehrperson auskommen muss. Wir stehen im Vergleich mit anderen Schulen gut da. Teilweise fehlen diesen vier oder gar fünf Klassenlehrpersonen», so Rohner.

Ukrainische Flüchtlingskinder müssen integriert werden

Gefordert ist die PSOG nicht nur mit der Personalrekrutierung, sondern auch mit der Integration von ukrainischen Flüchtlingskindern in den Unterricht. Aktuell wohnen in Oetwil und Geroldswil vier ukrainische Kinder im Primarschulalter, eines im Kindergartenalter und zwei Kinder im Sekundarschulalter, wie Schulpräsidentin Daniela Kugler (FDP) bekanntgab. «Voraussichtlich werden weitere drei Kinder nach den Sommerferien in den Kindergarten eintreten, sofern sich ihre Familien bis dahin noch in unseren Gemeinden aufhalten», sagte Kugler. Die Kinder im Primarschulalter würden zuerst in Aufnahmeklassen beschult, bevor sie dann in die Regelklassen übertreten würden. Die Kindergartenkinder würden direkt in den Kindergarten integriert.

