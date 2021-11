Heimetchor Limmiggruess: Jetzt feiert er seinen 75. Geburtstag

Oetwil/Geroldswil Gesang, Theater und Tanzmusik: Der Heimetchor Limmiggruess feiert seinen 75. Geburtstag mit einem Jubiläumschränzli 1946 wurde der Heimetchor Limmiggruess vom Oetwiler Landwirt Adolf Lienberger anlässlich eines Heimatabends ins Leben gerufen. Geselligkeit wird nach wie vor grossgeschrieben, allerdings hat der Verein Probleme mit dem Nachwuchs. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 01.11.2021, 14.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So sah der Heimetchor Limmiggruess Anfang der 1950er-Jahre aus.

zvg Die Chörlireise 1951 führte die Sängerinnen und Sänger mit einem Bergführer auf den Piz Corvatsch. zvg Chorgründer Adolf Lienberger mit seiner Gattin Berti im Mai 1950. zvg 1952 unternahmen die Mitglieder eine Chörlireise zum Matterhorn.

zvg In Farbe: Der Heimetchor in den 1980er-Jahren.

zvg Zwei Jahre ist es her, seit der Heimetchor eine Abendunterhaltung veranstalten konnte, hier 2019 in Oetwil. zvg So sah der Altersnachmittag des Heimetchors 2019 in der Gemeindescheune Oetwil aus. zvg Dass sie nicht mehr mit grossen Abständen proben müssen wie hier im Juni 2020, freut die Chormitglieder. zvg

75 Jahre ist es her, seit der Heimetchor Limmiggruess der Gemeinden Oetwil und Geroldswil ins Leben gerufen wurde. «Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Vaterlandsgedanke riesengross», sagt Albert Räss, der den Chor einige Jahre präsidierte, lange im Vorstand sass und heute noch für das Archiv zuständig ist. «Die Männer wollten endlich wieder feiern und das Leben geniessen, als sie vom Aktivdienst nach Hause zurückkehrten.» So erklärt er es sich, dass der Oetwiler Landwirt Adolf Lienberger 1946 einen Chor mit Singfreudigen aus Oetwil und Geroldswil gründete. Anlass war ein Heimatabend, den Lienberger für die Bauernkulturelle Kommission der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB) der beiden Gemeinden organisierte. Die Vorgängerpartei der SVP war damals die einzige Partei in Oetwil und Geroldswil.

Am 5. Oktober 1946 trafen sich die 20 zukünftigen Mitglieder in der Wirtschaft zum Freihof in Oetwil und gründeten den Heimetchor Limmiggruess. Lienberger blieb bis 1958 Präsident, Dirigent war der Primarlehrer Paul Hotz. Heute zählt der Chor noch 15 aktive Sängerinnen und Sänger, wobei der Anteil an Frauen und Männern ausgeglichen ist. «Leider ist der Heimetchor sukzessive am Schrumpfen», sagt Räss, der seit rund 50 Jahren im Chor dabei ist. «Die Mitglieder werden immer älter und Nachwuchs ist kaum vorhanden.» Am Namen könne es nicht liegen: «Einmal trug der Chor für eine Weile den Namen ‹Gemischter Chor›, doch kein neues Mitglied stiess hinzu», sagt er. Nur manchmal, wenn etwa jemand neu in die Gemeinde ziehe, lasse sich die Person durch ein persönliches Gespräch für den Chor begeistern.

Geselligkeit ist in den Statuten des Chors verankert

Auch das lange Probeverbot zu Beginn der Coronapandemie hat dem Chor nicht geholfen. Von Oktober 2020 bis nach den Frühlingsferien dieses Jahres fielen die Chorproben erneut aus. «Seit da können wir wieder normal proben, anfangs einfach in zwei Gruppen und mittlerweile mit Zertifikat», sagt Räss. «Wir sind sehr froh, dass die Atmosphäre nun wieder lockerer ist.» Die Sängerinnen und Sänger treffen sich jeden Dienstag, ausser in den Schulferien, um 20 Uhr im Mehrzweckraum des Oetwiler Schulhauses Letten.

«Früher wurde an unseren Abendunterhaltungen bis in die Morgenstunden getanzt», erzählt Räss. «Heute gehen die meisten leider vor Mitternacht nach Hause.» Geselligkeit wird im Chor aber nach wie vor grossgeschrieben und ist sogar in den Statuten des Vereins verankert: «Uns ist es wichtig, dass wir nach den Proben nicht gleich nach Hause gehen und regelmässige Anlässe haben», sagt er. Dazu gehört auch die jährliche meist zweitägige Chörlireise, die die Sängerinnen und Sänger diesen August an den Walensee führte. Räss sagt:

«Zur Zeit der Vereinsgründung waren die Chörlireisen praktisch die einzigen Ferien für die Bauern.»

Auch der Maibummel ist fester Bestandteil des Jahresprogramms des Heimetchors, ebenso der Chlaushöck, das Adventssingen oder der Stand am Oetwiler Kellerfest, wo die Mitglieder Kaffee und Kuchen anbieten.

Auf einen Anlass freuen sich die Chormitglieder zurzeit besonders: Am 5. und 6. November steht die jährliche Abendunterhaltung in der Oetwiler Gemeindescheune an, die letztes Jahr aufgrund der Pandemie ins Wasser fiel und dieses Jahr Jubiläumschränzli heisst. «Nicht alle waren dafür, dass wir das Chränzli durchführen», sagt Räss. Die Befürchtung bestehe, den Saal aufgrund der Zertifikatspflicht nicht füllen zu können. «Ich freue mich aber sehr auf den Anlass, vor allem weil es ein Jubiläumschränzli ist.»

Bis um zwei Uhr morgens gibt es Tanzmusik

Die Planung des Anlasses hat im Frühling begonnen, als der Heimetchor Limmiggruess wieder wie gewohnt proben durfte. Die Lieder wurden ausgesucht und die Chormitglieder begannen diese mit ihrem Dirigenten Stanislav Zalar zu proben. Auf dem Programm steht nun eine bunte Mischung aus deutschen und fremdsprachigen Liedern aus verschiedenen Zeiten. «Im Herbst begann der Vorstand mit der Planung der Tombola und der Festwirtschaft», sagt Räss. «Und schon bald werden die Sängerinnen und Sänger beim Einrichten des Saals anpacken.»

Die Abendunterhaltung sei auch eine wichtige Einnahmequelle für den Heimetchor, etwa, um den Dirigenten bezahlen zu können, sagt Räss. Er rechnet mit ungefähr 120 Gästen pro Abend. Diese erwartet nicht nur musikalische Unterhaltung, sondern auch das Theater «Farbigi Lüüge», in dem wie bereits in anderen Jahren einige Chormitglieder sowie ein paar auswärtige Theaterinteressierte mitwirken. Türöffnung ist an beiden Abenden um 19 Uhr. Ab da gibt es zum Abendessen Rindsgulasch mit Spätzli und später Kaffee und Kuchen. Um 20 Uhr startet das Programm. Billette kosten 14 Franken, mit gestempeltem Programm 8 Franken. Nach den Auftritten sorgt der Chordirigent bis um zwei Uhr morgens für Tanzmusik.