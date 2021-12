Oetwil/Geroldswil: Erneute Steuererhöhung ist unter Dach und Fach

Oetwil/Geroldswil Fünfprozentige Steuererhöhung bei der Primarschule bewilligt – Rechnungsprüfungskommission ist sehr besorgt An der Schulgemeindeversammlung am Dienstagabend genehmigten die Stimmberechtigten sowohl das Budget und den Steuerfuss 2022 als auch eine höhere Kostenbeteiligung an der Gemeinde- und Schulbibliothek. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 08.12.2021, 13.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

63 Stimmberechtigte kamen für die Versammlung der PSOG am 7. Dezember in der Oetwiler Gemeindescheune zusammen. Virginia Kamm

Die Oetwiler und Geroldswiler Stimmberechtigten haben sich für eine Steuererhöhung der Primarschule Oetwil-Geroldswil (PSOG) um fünf Prozent ausgesprochen. An der gut eineinhalbstündigen Schulgemeindeversammlung am Dienstagabend in der Oetwiler Gemeindescheune waren 63 Stimmberechtigte anwesend, 42 sagten Ja zur Erhöhung von 44 auf 49 Prozent und 44 sagten Ja zum Budget 2022. Trotz eindeutiger Annahme ging das Geschäft nicht diskussionslos über die Bühne. Erwin Bühler (FDP), Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK), wählte klare Worte: «Die RPK ist nach wie vor sehr besorgt um die finanzielle Schräglage der PSOG», sagte er vor der Abstimmung.

Bühler erinnerte die Anwesenden an die letztjährige Schulgemeindeversammlung, als die RPK so unzufrieden war, dass sie das Budget 2021 ablehnte. Dieses Jahr hatte die RPK das Budget im Vorfeld zur Annahme empfohlen. «Trotz der massiven Steuererhöhung von fünf Prozentpunkten resultiert wieder ein grosser Aufwandüberschuss von über einer halben Million», sagte er weiter. Und:

«Die Steuererhöhung von fünf Prozentpunkten reicht leider nur sehr knapp, damit die Vorgaben überhaupt erfüllt sind.»

Zudem stellte Bühler die Frage in den Raum, ob es sich um eine «spontane Wundenheilung» handle, und stellte weitere Steuererhöhungen in Aussicht.

Nur bei fünf Prozent der Kosten hat die PSOG Spielraum

Das Budget 2022 weist bei einem Gesamtaufwand von 17,98 Millionen Franken und einem Ertrag von 6,57 Millionen Franken sowie einem Steuerertrag von 10,87 Millionen Franken einen Aufwandüberschuss nach Steuern von 543’000 Franken aus. «Die voraussichtlich weiter steigenden Schülerzahlen, der Zuwachs an interner Sonderschulung, neue Rechtsgrundlagen bei den Sonder- und Spitalschulen und notwendige Investitionen im Bereich ICT, Spielplätze, Projektierung respektive Neubau des Doppelkindergartens Letten und ein Schulbus führen zu einer Aufwandzunahme», sagte Schulpräsidentin Daniela Kugler (FDP). Finanzvorständin Christine Sieber (FDP) zeigte zudem auf, dass die PSOG nur bei fünf Prozent ihrer Kosten einen Gestaltungsspielraum habe, der Rest seien verpflichtende Kosten.

Eine Votantin merkte an, dass ihre Witwenrente seit 1998 nicht angestiegen sei, sie allerdings immer mehr Steuern zahlen müsse. Ein weiterer Anwesender wollte wissen, ob beim Budget und den Aufwänden rückblickend ausgewertet werde, ob diese tatsächlich unter anderem mit den erhöhten Schülerzahlen zusammenhängen, was Sieber bestätigte.

Was die Schulpflege unternehme, um die Kosten in den Griff zu bekommen, fragte ein weiterer Votant, wobei er den Vergleich zur Oberstufenschulgemeinde zog, bei der die Kosten in der Vergangenheit weniger stark angestiegen seien. Das Schülerwachstum werde sich auch bei der Oberstufe abzeichnen, sagte Kugler darauf, schliesslich besuchten die Kinder zuerst acht Jahre lang die PSOG.

Gemeinde Oetwil beteiligt sich künftig stärker an Bibliothekskosten

Weniger diskutiert wurde über das erste Geschäft des Abends, das Budget 2022 der Gemeinde- und Schulbibliothek. Die PSOG beteiligt sich jeweils zu 30 Prozent an den Nettoaufwendungen. Weil die Kostenbeteiligung von 134'000 Franken im Budget 2022 die Finanzbefugnisse der Gesamtschulpflege übersteigt, musste sie die Schulgemeindeversammlung bewilligen.

Kugler informierte, dass sich die Gemeinde Oetwil künftig mit einem Betrag von jährlich 50'000 statt wie bisher 25'000 Franken an den Kosten beteiligen werde, was den Aufwand für die PSOG um 7500 Franken verringern werde. Das werde sich aber erst in der Jahresrechnung niederschlagen. Auf Anfrage eines Votanten bestätigte Sieber, dass die erhöhte Kostenbeteiligung in den kommenden Jahren bestehen bleiben wird. Dies, weil die Bibliothek im kommenden Frühling von den Räumen der reformierten Kirche in Geroldswil in die grössere ehemalige Coop-Filiale ziehen soll.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen