Zirkusaufführung in der Primarschule Oetwil-Geroldswil

Oetwil/Geroldswil Die kleinen Zirkusartisten brachten das Publikum mit Kunststücken, Zaubertricks und Mutproben zum Staunen Fast 40 Oetwiler und Geroldswiler Primarschüler nahmen dieses Jahr an der Zirkuswoche mit dem Circus Balloni teil. An den beiden Aufführungen am Freitag zeigten sie den zahlreichen Zuschauern ihr Können. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Akrobatengruppe eröffnete die Aufführung mit verschiedenen Kunststücken auf dem Boden. Henry Muchenberger Nacheinander präsentierten die Kinder das Rad, die Rolle oder das Rondat. Henry Muchenberger Mit der Trapeznummer brachten sie das Publikum zum Staunen. Henry Muchenberger In schwindelnder Höhe turnten die Kinder auf dem Trapez herum. Henry Muchenberger Die beiden Hexen verzauberten die Akrobatinnen und Akrobaten vor ihrem Auftritt. Henry Muchenberger Dieser Primarschüler balancierte auf einem Bein auf dem Nagelbrett. Henry Muchenberger Sogar mit einem Gspänli auf dem Rücken lässt es sich auf dem Nagelbrett aushalten. Henry Muchenberger Auch vor Feuer schreckten die Jungs und Mädchen nicht zurück. Henry Muchenberger Wie Profis löschten sie das Feuer mit der blossen Hand. Henry Muchenberger Simone Bührer, Verantwortliche vom Elternclub Mikado, mit ihren Töchtern Samara (Mitte) und Larina (rechts). Henry Muchenberger Rund 60 Zuschauerinnen und Zuschauer waren an der Vorstellung vom Freitagnachmittag anwesend. Henry Muchenberger Auch eine Seilspringnummer war Teil der Aufführung. Henry Muchenberger Den Schülerinnen und Schülern war der Spass sichtlich anzusehen. Henry Muchenberger Die Schwarzlichttheatershow sorgte im Publikum für viel Gelächter. Henry Muchenberger Zum Schluss der Aufführung gaben die Kinder eine Trampolinshow zum Besten. Henry Muchenberger Sie sprangen vom Minitrampolin durch einen oder sogar zwei Holzreifen. Henry Muchenberger Als Abschluss der Nummer stiessen sich die Kinder gegenseitig vom Schwedenkasten herunter auf die Matte. Henry Muchenberger Am Ende der Aufführung versammelten sich noch einmal alle Artisten in der Manege. Henry Muchenberger Die Primarschüler winkten ihren Eltern, Geschwistern und Grosseltern im Publikum zu. Henry Muchenberger

36 Kinder der Primarschule Oetwil-Geroldswil verwandelten sich am Freitag in der Turnhalle Huebwies in Geroldswil zu Zirkusartisten. Sie zeigten ihren Geschwistern, Eltern und Grosseltern, was sie in der vergangenen zweiten Herbstferienwoche mit dem Team vom Circus Balloni eingeübt hatten. Die Zirkuswoche hat eine langjährige Tradition und wurde auch dieses Jahr wieder vom Elternclub Mikado organisiert.

«Nach drei Tagen war der Kurs komplett ausgebucht. Das zeigt, dass die Zirkuswoche bei den Kindern nach wie vor sehr beliebt ist», sagte Simone Bührer, Verantwortliche vom Elternclub.

Am Ende der Woche gab es dieses Jahr zum ersten Mal zwei Aufführungen anstatt nur eine: «Wir haben diesmal mehr teilnehmende Kinder als in den vorherigen Jahren und wollten sicherstellen, dass alle Eltern die Möglichkeit haben, die Aufführung zu besuchen. Neben der Vorstellung am Abend haben wir deshalb noch zusätzlich eine auf den Nachmittag gelegt», sagte Bührer.

«Alli mini Äntli» wurde zu «Alli mini Husufgabe»

An der Aufführung vom Freitagnachmittag waren die rund 60 Zuschauer begeistert davon, was ihre Kinder, Enkel und Geschwister präsentierten. Von Akrobatik und Trapez über Kunststücke auf dem Trampolin bis hin zu Komik, Zauberei und Feuerspielen war alles dabei.

Unter der Leitung von Kurt Bucher vom Circus Balloni probten die Kinder während den letzten Tagen in drei verschiedenen Gruppen. Dabei wählten sie zu Beginn der Zirkuswoche selbst aus, bei welchem Thema beziehungsweise in welcher Gruppe sie mitmachen wollten.

Auch vor Feuer schreckten die Zirkusartistinnen und Zirkusartisten nicht zurück. Henry Muchenberger

Eröffnet wurde die Aufführung von den Akrobatinnen und Akrobaten. Bevor diese aber richtig loslegen konnten, wurden sie von zwei Hexen gestört, die sie kurzerhand verzauberten. Wieder vom Zauber erlöst, zeigten sie den Zuschauern verschiedene Kunststücke auf dem Boden wie das Rad, die Rolle oder das Rondat.

Die nächste Gruppe sorgte beim Publikum während der ganzen Vorstellung immer wieder für reichlich Gelächter. Bei ihrem ersten Auftritt wandelten sie beispielsweise das Lied «Alli mini Äntli» in eine eigene Version um und sangen: «Alli mini Husufgabe schwümmed ufem See.»

Ein unersetzliches Highlight im Jahresprogramm des Elternclubs

Die Mitglieder der dritten Gruppe stellten sich dagegen einer Mutprobe nach der anderen. Verkleidet wie ein orientalisches Volk legten und stellten sie sich zuerst in allen möglichen Variationen auf ein Nagelbrett. Danach wurden sie beinahe zu Feuerspuckern, als sie sich die Finger und Arme mit einer Fackel anzünden liessen und das Feuer anschliessend mit der Hand löschten.

Noch gar nicht aus dem Staunen herausgekommen, wurde das Publikum danach mit einer Trapeznummer der Akrobatengruppe überrascht. Einige schwangen in schwindelerregender Höhe kopfüber umher, während die anderen Kinder weiter unten ebenfalls ihre gelernten Kunststücke präsentierten.

Simone Bührer, Verantwortliche vom Elternclub Mikado, mit ihren Töchtern Samara (Mitte) und Larina (rechts). Henry Muchenberger

Unter spannungsvoller Musik kehrte die zweite Gruppe zurück in die Manege und liess neben ihrem Sinn für Humor auch ihr Talent fürs Zaubern zum Vorschein kommen. Die Kinder zauberten Tücher aus Hüten heraus, machten aus einem Ball zwei und liessen Dinge auf merkwürdige Art und Weise verschwinden.

Zum Schluss der Vorstellung stellten die Kinder der letzten Gruppe ihren Mut noch einmal unter Beweis. Sie sprangen vom Minitrampolin durch Reifen hindurch oder über einen Schwedenkasten und zeigten beeindruckende Kunststücke wie den Salto. Das Publikum klatschte begeistert, als sich am Ende der Aufführung noch einmal alle Kinder in der Manege versammelten und sich verbeugten.

Für Bührer ist die Zirkuswoche ein unersetzliches Highlight im Jahresprogramm des Elternclubs. «Es freut mich jedes Mal aufs Neue, die strahlenden Kinderaugen zu sehen, wenn sie sich bei den Proben und insbesondere bei der Aufführung wie kleine Zirkusartisten fühlen», sagte sie.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen