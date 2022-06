Rahel von Planta lädt zum Wandern ein

Oetwil/Dietikon/Schlieren Mit Mittagessen und kleiner Überraschung für den Weg: Rahel von Planta lädt zum Wandern auf dem Limmattrail ein Mitte Mai hat die Regionale Projektschau Limmattal, kurz Regionale 2025, mit einer Feier in Baden den Limmattrail eingeweiht. Nun lädt die Oetwiler Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP) Interessierte dazu ein, am Samstag, 9. Juli, einen Teil des Limmattrails zu erwandern. LiZ 17.06.2022, 15.50 Uhr

Im Badener «Triebguet» wurde am 18. Mai 2022 der Limmattrail der Regionale 2025 eröffnet. Wer will, kann nun am 9. Juli 2022 an der Wanderung mit der Oetwiler Gemeindepräsidentin Rahel von Planta teilnehmen. zvg / Marion Bernet

Zusammen mit Peter Wolf, Geschäftsleiter der Regionale 2025, werden fünf Stationen des Trails erkundet, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Wanderung ist rund 6,5 Kilometer lang und dauert mit Mittagspause etwa vier Stunden. Sie führt von Oetwil entlang der Limmat nach Dietikon und Schlieren.

Die Mittagspause findet auf der Allmend Glanzenberg in Dietikon statt. Das Mittagessen wird von der Gemeinde Oetwil offeriert. Zudem erhalten Teilnehmende von der Regionale 2025 eine kleine Überraschung für auf den Weg.

Die Wanderung endet im Schlieremer Zentrum. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bis am 6. Juli kann man sich unter der Mailadresse willkommen@regionale2025.ch anmelden.

Quizfragen und Aufgaben zum Thema Zusammenleben

Beim Limmattrail handelt es sich um zwei Erlebniswege. Der Velotrail führt von Zürich bis Dietikon und deckt mit seinen zehn Posten das Thema Freiräume ab. Dabei werden unter anderem mit dem Park am Wasser in Höngg, der bald fertig gestellt werden soll oder der Pischte 52 in Schlieren Projekte vorgestellt, die das Limmattal mitgestalten. Der Wandertrail führt durch den aargauischen Teil des Limmattals und verläuft zwischen Baden und Neuenhof.

Er ist dem Thema Zusammenleben gewidmet. An jedem Posten werde den Teilnehmenden Quizfragen oder Aufgaben gestellt. Dabei wechseln sich interaktive Formate mit Multiple-Choice-Fragen ab. Vom Komikerduo Lapsus erfährt man an jedem Posten in Kurzvideos mehr zum jeweiligen Projekt. Mit jeder richtigen Antwort können Punkte für ein Gewinnspiel gesammelt werden. Es ist also wichtig, auf der Wanderung das Smartphone dabeizuhaben.