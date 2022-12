Eine Luxuswohnung in Oetwil ist noch zu haben

Oetwil Zu den neuen Luxuswohnungen am Waldrand gehören auch Fitness und Spa – eine ist noch zu haben Unter dem Namen House of Inspiration entstehen an der Reservoirstrasse in Oetwil fünf Eigentumswohnungen mit grosszügigen Terrassen. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 13.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die zukünftigen Bewohner Reto Schweikart und Halima Marini, Bauherrin Bettina Pape und Bauherr Stefan Angehrn, Bauleiter Thomas Vacchelli und Architekt Adrian Mäder freuten sich über den Spatenstich. Mathias Förster

Am oberen Dorfrand von Oetwil, an der Reservoirstrasse nahe am Waldrand, entstehen bis Ende März 2024 Luxus-Terrassenwohnungen. Dafür wird ein bestehendes Haus abgerissen. Am Montag fand in Anwesenheit unter anderem der Bauherrschaft, des Architekten und der zuständigen Personen vom Bau der Spatenstich statt.