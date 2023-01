76 Flurnamen lockten die Oetwiler an den Neujahrsapéro

Oetwil Wissenswertes zum Jahresbeginn: Paul Studers Ausstellung lockte viele in die Gemeindescheune Am Oetwiler Neujahrsapéro entdeckten die Einwohnerinnen und Einwohner 76 Flurnamen und ihre Bedeutung. Nach zwei Jahren Pause nutzten viele die Möglichkeit, miteinander auf das neue Jahr anzustossen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 03.01.2023, 05.00 Uhr

Auf der Suche nach dem eigenen Zuhause auf der Karte: Zwei Ausstellungsbesucherinnen führen sich einen Flurplan zu Gemüte. Sibylle Egloff

«Ich wohne im Flurgebiet Strick. Das bezeichnet ein lang gestrecktes Landstück, ist hier zu lesen», sagt Daniel Peter aus Oetwil und fährt mit dem Finger über die Karte. In der anderen Hand hält er ein Glas. Gemeinsam mit seinem Feuerwehrkamerad Stefan Strobel aus Geroldswil besuchte er am 2. Januar den Neujahrsapéro in der Oetwiler Gemeindescheune und erfuhr mehr zu den 76 Flurnamen Oetwils.

Seit über 20 Jahren bieten die Gemeinde und die FDP Oetwil der Bevölkerung am Neujahrsanlass nämlich nicht nur etwas zum Anstossen, sondern auch Wissenswertes über die Gemeinde in Form einer Ausstellung. Im Jahr 2000 wurde diese von alt Gemeindepräsident Paul Studer (FDP) ins Leben gerufen. Der 78-Jährige hat sich seither dieser Aufgabe verschrieben und bemüht sich, zu jedem Jahresstart etwas Spannendes zu präsentieren.

Bedenken, ob das Thema interessiert

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause widmete Studer die 21. Ausstellung den Oetwiler Flurnamen. Für die Herleitung der Bezeichnungen wurde er von Experten des Schweizerischen Idiotikons unterstützt. «Als ich das Thema aufgegriffen habe, war ich mir nicht sicher, ob sich überhaupt jemand dafür interessieren wird. Schliesslich braucht man Flurnamen im täglichen Leben nicht mehr», sagte Studer in einer kurzen Ansprache. Doch nach dem Motto «Zukunft beginnt in der Vergangenheit», habe er gefunden, es schade nicht, wenn man wisse, woher die Strassennamen stammen würden und wie die Gebiete Oetwils früher genannt worden seien.

Sind gerne am Oetwiler Neujahrsapéro dabei: Daniel Peter und Stefan Strobler stossen aufs neue Jahr an. Sibylle Egloff

Die Bedenken Studers waren umsonst. Zahlreiche Oetwilerinnen und Oetwiler folgten der Einladung. «Wenn es geht, komme ich jedes Jahr vorbei. Es ist ein schöner Anlass, um sich zu begegnen und sich auszutauschen», sagte Daniel Peter, der seit 17 Jahren in Oetwil zu Hause ist.

Erhoben das Glas zum Jahreswechsel: alt Gemeindepräsident Paul Studer, Gemeindepräsidentin Rahel von Planta und RPK-Präsident Erwin Bühler. Sibylle Egloff

Auch Sabine und Werni Barth liessen es sich nicht nehmen, am Neujahrsapéro mit der Dorfbevölkerung anzustossen. Schliesslich ist das Ehepaar dafür bekannt, dass es gerne Feste feiert und organisiert. Es betreibt zusammen mit Sabine Barths Bruder Stefan Rubendunst die im Dorf beliebte Frühlingslounge. «Wir freuen uns bereits auf die dritte Ausgabe dieses Jahr. Das musikalische Programm steht und die Wahl der Foodtrucks ist getroffen», verriet Werni Barth.

Der Wunsch nach mehr Normalität und Ruhe

Die Mitglieder der FDP Oetwil legten sich ins Zeug, damit es den Apéro-Gästen im noch jungen 2023 kulinarisch an nichts fehlt. Blätterteiggebäck, Käse, Aufschnitt, belegte Brötchen und Snacks warteten auf die Teilnehmenden. Der Jahresstart in der Gemeindescheune war verbunden mit frohen Wünschen, welche Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP) an die Anwesenden richtete.

Mitglieder der FDP Oetwil offerierten der Bevölkerung ein reichhaltiges Buffet mit selbstgemachten Leckereien. Sibylle Egloff

Der Präsident der Rechnungsprüfungskommission, Erwin Bühler (FDP), äusserte den Wunsch nach mehr Normalität. «Die Welt ist wegen des Kriegs und der Inflation aus den Fugen geraten. Wir in der Schweiz sind glücklicherweise nur leicht betroffen. Doch auch uns würde etwas Ruhe guttun.»

Gut besucht: Der Anlass lockte viele in die Oetwiler Gemeindescheune. Sibylle Egloff

Einen Blick in die Zukunft gewährte Ausstellungsorganisator Studer: «Ich wurde bereits gefragt, welches Thema ich nächstes Jahr vorstellen werde. Nur so viel: Ich weiss nicht, ob ich so alt werde, um alle meine Ideen zu realisieren.»

