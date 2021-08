Oetwil: Janine Vannaz aus Aesch sprach an der Bundesfeier

Oetwil «Wir haben im Limmattal phänomenale Frauen»: Kantonsrätin Janine Vannaz sprach in Oetwil Die Aescher Mitte-Kantonsrätin Janine Vannaz schätzte sich glücklich, endlich an der Oetwiler Bundesfeier teilzunehmen. Bei der Gleichberechtigung von Mann und Frau sieht sie noch Luft nach oben. David Egger 01.08.2021, 22.35 Uhr

Im dritten Anlauf klappts: Janine Vannaz folgte der Oetwiler Einladung. David Egger

«Ich bin glücklich, mit Ihnen an der Limmat feiern zu dürfen», sagte die Aescher Gemeinde- und Kantonsrätin Janine Vannaz (Mitte) in ihrer Rede am Sonntagabend, am Ufer beim Bon­ächer. Die Oetwiler hatten sie zum dritten Mal eingeladen, dieses Mal kam nichts dazwischen.Die Gründe, zu feiern, seien jugendlich, sagte Vannaz. Denn neben 730 Jahren Eidgenossenschaft gelte es auch 50 Jahre Frauenstimmrecht zu feiern.