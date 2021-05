Oetwil Weil er auf dem Wahlzettel fehlt: Friedensrichter-Kandidat René Laemmel wirft Gemeinde Manipulation vor Dass er zum zweiten Wahlgang am 13. Juni antritt, war für René Laemmel offensichtlich. Daher ärgert es ihn und die SVP Oetwil, dass er in den Wahlunterlagen nicht aufgeführt ist. Die Gemeinde bevorzuge Kontrahentin Fatma Bernegger, lautet deshalb der Vorwurf. Sibylle Egloff 26.05.2021, 04.00 Uhr

Aufruhr in Oetwil in der Schlussphase des Wahlkampfs: Die Stimmberechtigten wählen am 13. Juni eine neue Person ins Friedensrichteramt. Severin Bigler

René Laemmel suchte letzten Freitag auf dem Wahlzettel für den zweiten Wahlgang des Friedensrichteramts in Oetwil vergeblich nach seinem Namen. Dies obwohl der Verleger und Journalist nach dem ersten Wahlgang mitteilte, dass er neben Fatma Bernegger (CVP) in der zweiten Runde für die SVP als Friedensrichter-Kandidat antritt. «Ich war täglich auf der Website der Gemeinde, um mich zu vergewissern, dass kein neues Anmeldedokument hochgeladen wird», sagt Laemmel. Da er weder ein Wahlprotokoll noch ein Schreiben der Gemeinde erhalten habe, sei er davon ausgegangen, dass keine erneute Anmeldung nötig sei.

Friedensrichter-Kandidat René Laemmel (SVP) fühlt sich ungerecht behandelt. zvg

«Darum war ich schockiert, als ich sah, dass mein Name auf dem Beiblatt fehlt», sagt Laemmel. Er findet: «Das ist eine bewusste Manipulation der Gemeinde.» Kandidatin Fatma Bernegger werde bevorteilt, ist sich der 67-Jährige sicher. Und nicht nur das: «Das Geschehen lässt vermuten, dass absichtlich die Ehefrau eines amtierenden Gemeinderats bevorzugt wurde.» Laemmel spricht die Tatsache an, dass seine Kontrahentin mit Finanzvorstand Thomas Bernegger (CVP) verheiratet ist. «Befangenheit oder Beeinflussung im gleichen Haushalt muss nicht zwangsläufig eintreten, liegt aber sehr nahe. Daher empfinde ich diese Konstellation als suboptimal.»

Chancen für Sieg stark gesunken

Auch wenn sein Name immer noch von Hand auf dem Wahlzettel aufgetragen werden könne, rechnet sich Laemmel nur noch wenig Chancen für den Wahlsieg aus. «Mit vorgedrucktem Namen ist man im Vorteil, nicht jeder macht sich noch die Mühe und schreibt den bevorzugten Kandidaten hin.» Kritik übt auch die SVP Oetwil. «Es ist ungewöhnlich, dass sich offiziell gemeldete Kandidaten für einen zweiten Wahlgang nochmals bei der Kanzlei melden müssen, um auf dem Beiblatt der Wahlunterlagen aufgeführt zu werden», schreibt der Vorstand. Zumindest der Anstand hätte es erfordert, beim Kandidaten, der Partei oder auch den SVP-Gemeinderäten nachzufragen, ob allenfalls ein Fehler vorliege, dass von René Laemmel als offizieller Kandidat des ersten Wahlgangs eine Anmeldung für den zweiten Wahlgang fehle. Zumal dieser schon nach dem ersten Wahlgang öffentlich einen Rückzug ausgeschlossen habe.

Friedensrichter-Kandidatin Fatma Bernegger (CVP) steht als einzige auf dem Beiblatt der Wahlunterlagen. zvg

«In einer kleinen Gemeinde wie Oetwil wäre das ohne Problem möglich gewesen. Doch das zeigt, dass man diese Situation bewusst in Kauf genommen und auf einen fairen Wahlgang verzichtet hat», sagt der Oetwiler SVP-Präsident Urs Leemann. Er und die Ortspartei werfen der Gemeinde ebenso Befangenheit vor. Das Vorgehen möge formaljuristisch korrekt sein. Dass damit aber die Wahl des Friedensrichters zu Gunsten der Frau eines Gemeinderats massgeblich beeinflusst wurde, sei nicht von der Hand zu weisen.

Gemeinde hat auf Anmeldefrist hingewiesen

Der Oetwiler Gemeinderat nimmt die Kritik mit Erstaunen zur Kenntnis. Gemeindeschreiber Pierluigi Chiodini verweist auf die Wahlanordnung für den zweiten Wahlgang vom 13. Juni, die am 9. März in der «Limmattaler Zeitung», dem amtlichen Publikationsorgan, erschienen ist. «Darin wurde darauf hingewiesen, dass Stimmberechtigten, die auf dem Beiblatt aufgeführt werden möchten, eine Frist bis zum 31. März gewährt wird, innert welcher sie sich beim Gemeinderat schriftlich zu melden haben», so Chiodini.

Die Anordnung sei zusätzlich in diesem Zeitraum auf der Website der Gemeinde an prominenter Stelle veröffentlicht worden. «Bis zur genannten Frist lag lediglich die Interessensbekundung der Friedensrichter-Kandidatin Fatma Bernegger vor. René Laemmel hat sich weder bis dahin noch bis zum heutigen Zeitpunkt zur Aufführung auf dem Beiblatt beim Gemeinderat gemeldet», sagt Chiodini. Im Sinne der Neutralität sehe sich das Aktuariat der wahlleitenden Behörde nicht dazu berufen, proaktiv auf allfällig interessierte Kandidaten zuzugehen.

Fatma Bernegger zeigt sich ebenso erstaunt: «Ich finde es bedauerlich, dass Herr Laemmel die Anmeldung zum zweiten Wahlgang verpasst hat. Erstaunlich auch, da ja sowohl im amtlichen Publikationsorgan als auch auf der Gemeinde-Website darauf aufmerksam gemacht wurde.» Für sie sei die Unterstellung, dass sie als Frau eines Gemeinderats Vorteile erhalte, nicht nachvollziehbar.