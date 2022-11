Oetwil Weihnachtsbaum leuchtet weniger lang: Diese Massnahmen hat die Gemeinde gegen die Energiemangellage getroffen Im Hinblick auf eine mögliche Energiekrise hat der Oetwiler Gemeinderat Mitte Oktober eine Arbeitsgruppe Energie einberufen. Diese hat mittlerweile mehrere Massnahmen und Vorkehrungen getroffen. Sibylle Egloff 14.11.2022, 17.03 Uhr

Der Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz wird auch diese Adventszeit leuchten, jedoch weniger lange wie in den Vorjahren. Claudia Minder

Seit Mitte Oktober ist die Arbeitsgruppe Energie der Gemeinde Oetwil aktiv. Sie setzt sich angesichts einer drohenden Energiemangellage mit Massnahmen und Vorkehrungen auf Stufe Gemeindeebene auseinander. Die Gruppe, bestehend aus Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP), Gemeinderatsvizepräsident und Werk- und Finanzvorstand Thomas Bernegger (Mitte), Gemeindeschreiber Raffaele Briamonte, Daniel Berweger, Leiter der Bauabteilung und der Werkabteilung, und Mikel Pavelka, Vorarbeiter der Gemeindewerke, hat nun einige Massnahmen und Vorkehrungen getroffen, wie die Gemeinde kürzlich mitteilte.

Höchstens 22 Grad in Gemeindegebäuden und allgemein weniger Licht

So werden die Raumtemperaturen in den öffentlichen Gebäuden in Oetwil auf einen Richtwert von maximal 22 Grad angepasst. Diesbezüglich weist die Gemeinde darauf hin, dass diese Gebäude älteren Baujahres seien und die Wärme eher entweiche als bei modernen Gebäuden.

Angepasst wird auch die Leuchtdauer der Strassenbeleuchtung. Dabei werde in Absprache mit dem Kanton und unter Berücksichtigung der Start- und Schlusszeiten der Busverbindungen dem Sicherheitsaspekt der Bevölkerung grosse Beachtung geschenkt, betont die Gemeinde in der Mitteilung.

Der grosse Christbaum, der mit LED-Leuchten geschmückt ist und in der Adventszeit traditionell den Dorfplatz erhellt, wird vom 25. November bis 3. Januar beleuchtet sein. Jedoch werde die Leuchtzeit jeweils täglich um eine Stunde gegenüber den Vorjahren reduziert.

Auch beim Wasser und in den Privathaushalten wird vorgesorgt

Für das Abwasser sei im Sinne einer Sofortmassnahme ein Notstromaggregat angemietet worden, damit jederzeit Notstrom verfügbar sei, schreibt die Gemeinde weiter. So wolle man sicherstellen, dass die Schmutzwasserpumpwerke mit Strom versorgt seien, um das Abwasser trotz der Topografie zur Abwasserreinigungsanlage der Limeco in Dietikon zu befördern. «Wenn diese ausfallen, kann dies dazu führen, dass Abwasser in den Gewässern landet oder sich in den Liegenschaften anstaut», schreibt die Gemeinde.

Um die Bevölkerung auch in einer Notfallsituation mit sauberem Trinkwasser versorgen zu können, hat die Gemeinde in Koordination mit der Gruppenwasserversorgung Geroldswil/Oetwil/Weiningen ein entsprechendes Konzept erarbeitet. Diese Massnahmen basierten auf dem bereits vorhandenen «Konzept für die Trinkwasserversorgung in Notlagen» und umfassten verschiedene Szenarien wie etwa die Sicherstellung der Pumpenkapazitäten mittels Notstromversorgung oder die Einrichtung von zentralen Abgabestellen für sauberes Trinkwasser, so die Gemeinde.

Die Gemeinde ruft zudem die Bevölkerung zum Energiesparen auf. So schreibt sie in der Mitteilung: «Der Bevölkerung wird empfohlen, im eigenen Haushalt Energiesparmöglichkeiten zu prüfen und umzusetzen. So können beispielsweise Halogen-Leuchtmittel durch LED-Technik ersetzt oder nicht verwendete Geräte ausgesteckt werden. Auch wird empfohlen, nicht benötigte Aussenbeleuchtungen nachts auszuschalten oder gegebenenfalls mit Bewegungssensoren zu erweitern. Der Warmwasserverbrauch kann weiter durch verschiedene Massnahmen reduziert werden. Vieles ist denkbar – wenn man bereit ist, einen Beitrag zu leisten.»