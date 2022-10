Bester Limmattaler Schütze: Timothy Pfister aus Oetwil

Oetwil Von 12 auf 34 Punkte: Der Oetwiler Timothy Pfister schafft es auf Platz 3 beim Knabenschiessen und ist damit bester Limmattaler Schütze Der 17-Jährige hätte bei seiner zweiten Teilnahme am Zürcher Traditionsanlass gerne gewonnen. Warum er lieber schiesst als Fussball zu spielen und wieso er unbedingt auswandern will, hat er der «Limmattaler Zeitung» erzählt. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

Timothy Pfister (17) ist der beste Limmattaler Schütze: Am Knabenschiessen im September erreichte der Oetwiler Platz 3. Alex Spichale

«Meine Familie ist sehr waffenbegeistert», sagt Timothy Pfister, als sein Vater Chris ein paar Pistolen und Revolver auf dem Terrassentisch präsentiert. Bald wird sich der 17-Jährige ebenfalls eine Waffe kaufen. Es ist ein Sturmgewehr 1990, das ihm am Knabenschiessen Mitte September Glück brachte.

Der Oetwiler erzielte 34 Punkte am Zürcher Traditionsanlass. Er schaffte es damit in den Ausstich, wo er 32 Punkte holte. Damit schoss er sich aufs Podest. Er ist der drittbeste von insgesamt 3115 Jugendlichen, die sich am Schützenstand im Albisgütli vom 10. bis 12. September versuchten.

Gewonnen hat den Wettkampf Nils Oliver Stolz aus Zürich, der als einziger Schütze das Maximum von 35 Punkten erreichte. Timothy Pfister führt die Rangliste im Limmattal an. Zweitbester aus der Region wurde Lenjo Orteca aus Geroldswil, der im Ausstich 27 Punkte machte und damit auf Platz 10 landete. Daris Shabani aus der Fahrweid ergatterte den 13. Platz und ist damit drittbester Limmattaler.

Den Sieg um ein Haar verpasst

«Meine Ambition war es, Erster zu werden», sagt Tim – so wie er von Freunden und der Familie genannt wird. Daher liegt auch eher etwas Enttäuschung als Freude in seiner Stimme. «Wenn ich den 30. Platz erreicht hätte, wäre ich wohl weniger enttäuscht gewesen. Als Drittplatzierter habe ich den Sieg um ein Haar verpasst. Das ist schade.»

Ausgezeichnet: Die Oetwiler Gemeindepräsidentin Rahel von Planta überreichte dem besten Limmattaler Schützen einen Wimpel und ein Goldvreneli für seine Leistung. zvg

Doch er freue sich natürlich über den Preis: einen zweiwöchigen Sprachaufenthalt in Malta. Und auch die Ehrung durch die Gemeinde war etwas Besonderes. «Gemeindepräsidentin Rahel von Planta hat mir einen Wimpel und ein Goldvreneli überreicht», erzählt der Schütze. Sein Vater Chris Pfister zeigt sich stolz: «Tim verbringt seine Freizeit mit etwas Sinnvollem und wurde für seinen Einsatz nun sogar ausgezeichnet.»

Vor vier Jahren startete er mit dem Schiessen

Auf den Schiesssport aufmerksam wurde Tim vor vier Jahren. Er besuchte mit seinem älteren Bruder Colin auf Anregung seines Vaters den Schiessverein Spreitenbach. Die ersten Schiessversuche weckten beim Teenager das Interesse. Und auch sein Trainer Peter Rossetti vermochte ihn zu begeistern.

«Er ist fast jedes Wochenende mit uns unterwegs und begleitet uns an Turniere und Schützenfeste», sagt Tim. 2019 nahm er zum ersten Mal am Knabenschiessen teil. Er erreichte damals 12 Punkte und reihte sich weit hinten in der Rangliste ein.

In voller Montur: Timothy Pfister mag den Schiesssport, weil er Konzentration und Selbstbewusstsein fordert. Alex Spichale

Waffen faszinieren den 17-Jährigen genauso wie Autos und Motorräder. Er sieht einige Parallelen. «Eine Waffe ist laut und gefährlich. Es braucht Konzentration und macht Spass.» Und im Notfall könne die Schiesserfahrung auch nützlich sein, findet Tim. «Ich könnte zum Beispiel jagen gehen und mir mein Fleisch selbst beschaffen.» Der Schiesssport ist weniger populär als beispielsweise Fussball. Doch für Tim liegt der Reiz im Einzelsport.

«Im Fussball wird man in eine Gruppe gesteckt, entweder ist man gut oder schlecht. Beim Schiessen ist man auf sich alleine gestellt, man hat keinen Gegner und es gibt niemanden, der dich beeinflussen kann. Das gefällt mir.»

Wichtig sei es, gute Augen zu haben und sich nicht ablenken zu lassen. Vieles sei Kopfsache. «Es braucht Selbstvertrauen. Man muss an sich glauben», weiss Tim. Es sei ihm nämlich schon oft passiert, dass er die falsche Scheibe getroffen habe, wenn er an sich gezweifelt habe.

Das Schwierigste ist das Aufstehen

«Das Schwierigste am Schiessen ist für mich, am Samstagmorgen nach dem Ausgang aufzustehen», sagt Tim und lacht. Die Schiesszeiten an Schützenfesten seien meist in den Morgenstunden angesetzt. «Das heisst, dass ich nicht ausschlafen kann am Samstag.» Doch für sein Hobby nimmt er das gerne in Kauf. Sich mit Freunden treffen zu können, ist speziell nach der Coronazeit von Bedeutung.

Die Pandemie hat dem Jugendlichen jedoch nicht besonders zugesetzt. «Ich habe in dieser Zeit meine Lehre zum Elektriker bei der ABC Haustechnik AG in Schlieren begonnen und war im ersten halben Jahr nach dem Arbeiten so kaputt, dass ich direkt schlafen gegangen bin und gar keine Zeit hatte, meine Kollegen zu sehen.»

Ablenken konnte er sich auch mit seiner zweiten Leidenschaft, dem Töfffahren. Tim besitzt einen Malaguti XTM 125. «Ich war in der Coronazeit viel mit meinem Freund mit dem Töff unterwegs. Da musste man ja keine Abstände oder sonstige Coronaregeln einhalten.»

Er folgt seinem Trainer in den Schiessverein Baden

Timothy Pfister präsentiert sein Schiess-Tenue. Alex Spichale

Im Frühjahr wird Tim zum Schiessverein Baden wechseln. Er folgt seinem Trainer Peter Rossetti, der sich dann für diesen Verein engagieren wird. «Das Schiesslokal der beiden Vereine ist aber am gleichen Ort in Spreitenbach. Für mich ändert sich also nur das T-Shirt.»

Seine nächsten Ziele als Schütze hat er noch nicht definiert. Das hat einen speziellen Grund: «Der Sport ist in der Schweiz verbreitet, in anderen Ländern aber nicht. Ich möchte nicht hier bleiben», erzählt Tim. Sein Wunsch: «Ich will auswandern, am liebsten nach Schweden, Holland oder in die USA.» Wenn er genug Geld gespart habe, werde er gehen, sagt der Oetwiler entschlossen.

Im Limmattal habe es ihm zu viele Leute, Autos und zu viel Stau. Zudem komme er mit dem aggressiven Verhalten vieler Jugendlicher nicht klar. «Eine eigene Bude als Elektriker aufmachen, das wäre mein Traum.» Die Disziplin und das Selbstbewusstsein, diesen wahr werden zu lassen, hat er sich als Schütze ja bereits antrainiert.

