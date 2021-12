Langjähriger Gemeindeschreiber Pierluigi Chiodini verlässt Oetwil

Oetwil Vom Limmattal ins Sarganserland: Gemeindeschreiber Pierluigi Chiodini hat nach 15 Jahren seinen letzten Arbeitstag hinter sich Der Liebe wegen zieht es Pierluigi Chiodini von Oetwil nach Bad Ragaz, wo er ab dem kommenden Jahr das Amt des Gemeinderatsschreibers übernehmen wird. Was er am Limmattal vermissen wird? Das gute Curry. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 15.12.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pierluigi Chiodini bezeichnet das Limmattal als seine zweite Heimat. Chris Iseli

Für den Oetwiler Gemeindeschreiber Pierluigi Chiodini ist Koffer packen angesagt. Am Mittwoch hatte er nach 15 Jahren seinen letzten Arbeitstag im Gemeindehaus im Oetwiler Dorfzentrum. Offiziell verabschiedet wurde er von Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP) bereits an der Gemeindeversammlung Ende November. In den nächsten Tagen wird er seine Wohngemeinde Weiningen verlassen und ins Sarganserland ziehen. Dort erwartet ihn ab dem kommenden Jahr auch die nächste berufliche Herausforderung: Für die St.Galler Gemeinde Bad Ragaz wird er als Gemeinderatsschreiber tätig sein.

Der Hauptgrund für den Stellenwechsel ist die Liebe, wie Chiodini verrät. «Meine Partnerin wohnt in dieser Region und wir wollen zusammenziehen», sagt er. «Zudem finde ich es gut, wenn man nach einer gewissen Zeit beruflich weiterzieht. So kann ich berufliche mit privaten Zielen verbinden.» Chiodini, der ursprünglich aus dem Thurgau kommt, ist das Sarganserland nicht ganz unbekannt: «Ich bin ursprünglich Ostschweizer und jetzt ziehe ich einfach in die Südostschweiz», sagt er.

Am Anfang hat er mit Schreibmaschine und Telefax gearbeitet

2006 ist Chiodini als Sozialsekretär zur Gemeinde Oetwil gestossen, zwei Jahre später übernahm er dann die Stelle des Gemeindeschreibers. «Die Zeit in Oetwil war für mich ein Lebensabschnitt», sagt er. «Als ich anfing, war ich Mitte 30, jetzt bin ich 48.» Der Schritt vom Sozialbereich zum Gemeindeschreiber sei ein Abenteuer gewesen. «Zu Beginn haben wir noch mit Schreibmaschine und Telefax gearbeitet», sagt er und lacht. Seither habe sich Oetwil zwar weiterentwickelt, auch was moderne Technologien anbelangt. «Ansonsten hat sich aber nicht viel verändert und das Dorf hat seine Schönheit bewahrt», sagt er. Das schätze er besonders an der Gemeinde.

«Der Thurgau ist meine erste Heimat, das Limmattal meine zweite und die dritte werde ich bald gründen», sagt Chiodini. Wenn der Umzug dann richtig losgehe und er das Limmattal hinter sich lassen müsse, werde er sicher etwas wehmütig werden. «Am meisten werde ich das gute Curry vom ‹Schweizerhof› in Oberengstringen vermissen», sagt er und lacht. Doch auch die Nähe zur Stadt mit ihren zahlreichen Möglichkeiten werde ihm fehlen.

In seiner Freizeit geht er mit den Gemeinderäten auf Töfffahrten

Zu einigen Gemeinderatsmitgliedern und Verwaltungsmitarbeitern habe sich über die Jahre ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt, erzählt Chiodini. So geht er in seiner Freizeit zuweilen auch auf Töfffahrten mit Kollegen aus dem Gemeinderat. Besonders hebt er zudem die gute Zusammenarbeit mit alt Gemeindepräsident Paul Studer (FDP) hervor: «Ich habe die zehnjährige Zusammenarbeit sehr genossen», sagt er. Gerade zur älteren Bevölkerung, die regelmässig die Dorfanlässe besucht, haben sich Beziehungen aufgebaut, erzählt er. «Ich möchte mich bei allen Arbeitskollegen und der Einwohnerschaft für die gute Zusammenarbeit bedanken.»

Gross ist bei Chiodini jetzt die Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt, der ihm bevorsteht. Er sagt:

«Ich verspüre ein Kribbeln in mir und bin etwas aufgeregt. Vor allem freue ich mich auf mehr Sonne, weniger Nebel und weniger Stau.»

Bei seiner künftigen Stelle handle es sich um seinen Traumjob, sagt er. «Ich wusste schon früh, dass ich gerne einmal in Bad Ragaz arbeiten würde.» Die Schönheit der Gemeinde habe es ihm angetan.

Als Gemeinderatsschreiber wird Chiodini weiterhin etwa die gleichen Aufgaben erfüllen wie bisher als Gemeindeschreiber. Der Unterschied ist, dass er in Bad Ragaz nur noch die Kanzlei führen wird, die Leitung der Verwaltung liegt hingegen in den Händen des Gemeindepräsidenten. «Es wird sicher eine Weile dauern, die Gemeinde kennen zu lernen», sagt er. «Doch jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich freue mich, meine Komfortzone zu verlassen.»

Chiodinis letzte Oetwiler Veranstaltung wird der Adventsanlass am kommenden Sonntag sein. «Ich habe die Adventsanlässe immer organisiert und stets genossen», sagt er. Umso mehr freue er sich, dass er sich an einem solchen von der Gemeinde verabschieden könne. Auch in Zukunft könne es aber sein, dass man ihn einmal im Dorf antreffe, zum Beispiel an einem Kellerfest, verrät er. Wer einmal Chiodinis Nachfolge übernehmen wird, ist noch nicht klar. Zur Überbrückung ist zurzeit Viktor Ledermann als Gemeindeschreiber ad interim für Oetwil tätig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen