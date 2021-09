Oetwil Glasfaserausbau oder Verkauf für eine Million Franken: Das Volk stimmt im November über die Zukunft vom «KomNetz» ab Das gemeindeeigene Telekommunikationsnetz in Oetwil soll ausgebaut werden. Auch den Verkauf der Infrastruktur hat die Gemeinde geprüft. Nun muss das Volk entscheiden. Carmen Frei 06.09.2021, 11.27 Uhr

In der Gemeinde Oetwil haben die Bewohnerinnen und Bewohner bei der Telekommunikation die Wahl: Einerseits bietet das gemeindeeigene «KomNetz» Fernseh-, Telefon-, Internet- und Radioanschlüsse an. Andererseits tut das auch die Swisscom. Die Swisscom plant, bereits in diesem Jahr ihr komplettes Netz auf Glasfaser auszubauen. Das «KomNetz» benötigt hingegen für ein ähnliches Vorhaben zuerst die Zustimmung des Oetwiler Volkes.

Eine Käuferin aus Schlieren steht bereit

Die Abstimmung ist am Sonntag, 28. November. Es kommt zu einer Variantenabstimmung. Denn die Gemeinde hat erstens den Glasfaserausbau und zweitens den Verkauf der «KomNetz»-Infrastruktur in Betracht gezogen. Welcher Käufer den Zuschlag erhalten würde, steht bereits fest: Die Firma GIB-Solutions AG aus Schlieren würde das «KomNetz» übernehmen, falls sich das Oetwiler Volk für den Verkauf entscheiden sollte.

Hauptauslöser für dieses Vorgehen waren laut Thomas Bernegger (Die Mitte), Gemeinderat und Präsident der Antennenkommission, die heutigen Anforderungen an das Telekommunikationsnetz. In ein solches Netz müsse regelmässig investiert werden.

Vor- und Nachteile halten sich laut Gemeinderat die Waage

Darum meint er: «Entweder machen wir das richtig und streben den Glasfaserausbau an wie der Rest der Welt.» Das sei im Moment der Weg in die Zukunft. «Oder wir sagen, es ist eine Schuhnummer zu gross für die Gemeinde, und verkaufen das Telekommunikationsnetz an jemanden anderen.» Die Vor- und Nachteile hielten sich in den beiden Fällen die Waage, so Bernegger.

Das eigene Telekommunikationsnetz biete Versorgungssicherheit in der Gemeinde. «Das Argument dagegen war, dass es nicht die Aufgabe der Gemeinde ist, ein solches Netz zu betreiben», sagt Bernegger. Es sei mit finanziellen Risiken und einem grossen Aufwand verbunden.

«Der Gemeinderat hat dann entschieden: Der Souverän soll sagen, was Sache ist.»

Darum kommen die Varianten im November vor das Stimmvolk.

Damit die Bürgerinnen und Bürger die beiden Varianten vergleichen können, hat die kommunale Antennenkommission die Details ausgearbeitet. «Wir mussten die Verträge aufsetzen und einen möglichen Ausbau berechnen», erklärt Bernegger. Überrascht zeigt er sich von der Tatsache, dass der Ausbau des Glasfasernetzes die Gemeinde in etwa gleich viel kostet wie die Swisscom.

Falls das Volk sich für den «KomNetz»-Glasfaserausbau ausspricht, erfolgt dieser in Etappen von 2022 bis 2024. «Es wird ein FTTH-Anschluss pro Wohneinheit gratis sein», sagt Bernegger. FTTH steht für «fiber to the home» und bezeichnet ein Glasfasernetz, bei dem das Glasfaserkabel – anders als früher – bis zur Steckdose in der Wohnung der Kundinnen und Kunden führt. Die Gebühren würden sich temporär leicht erhöhen.

GIB-Solutions AG ist bereit, 1,07 Millionen Franken zu zahlen

«Wenn wir das Netz verkaufen, dann würden wir die Infrastruktur Mitte nächsten Jahres an die GIB-Solutions AG übergeben», erklärt Bernegger. Die Firma hatte sich im Auswahlverfahren, der sogenannten Submission, den Zuschlag sichern können. Neben dem Angebot der GIB-Solutions AG ging ein weiteres Angebot ein. Für den Verkauf des «KomNetzes» würde die Gemeinde 1,07 Millionen Franken erhalten, wie der Publikation des Zuschlagsentscheids zu entnehmen ist.

Die GIB-Solutions AG ist bereits heute der Signallieferant für das «KomNetz» und wäre nach dem Kauf der neue Ansprechpartner für die Kundinnen und Kunden.

«Die Firma muss dann selbst entscheiden, wie sie technologisch weiterfahren will»,

sagt Bernegger. Er vermutet, dass sie den FTTH- und den Koaxial-Anschluss weiterführen wird. «Es wird vermutlich ein Hybridnetz wie beispielsweise in Geroldswil sein», meint Bernegger. Es könne allerdings sein, dass sich auch die GIB-Solutions AG für den Glasfaserausbau entscheiden würde.

Bis zur Abstimmung am 28. November gibt es noch weitere Infos

Die genauen Argumente und Zahlen zum Verkauf und zum Ausbau gehen laut Bernegger noch zur Rechnungsprüfungskommission zur Durchsicht. «Wir werden sie aber transparent in den beleuchtenden Bericht schreiben - also exakt zeigen, welche Variante wie viel kostet», sagt Bernegger. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger können dann am 28. November darüber entscheiden, ob das «KomNetz» verkauft oder ausgebaut wird.