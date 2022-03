Vandalen verwüsten Tiefgarage in Oetwil

Oetwil Vandalen verwüsten Tiefgarage: Oetwiler Gemeinderat prüft Videoüberwachung Sachbeschädigungen und Littering haben in den letzten Monaten in Oetwil zugenommen. Der Gemeinderat ist froh um Hinweise zur Täterschaft und ergreift nun Massnahmen. Sibylle Egloff 09.03.2022, 18.09 Uhr

Sprayereien in der Tiefgarage am Dorfplatz: In den vergangenen Monaten nahm der Vandalismus in Oetwil zu. zvg

Ein zertrümmerter Verkehrsspiegel an der Dorfstrasse, Zigarettenstummel und Unrat auf dem Parkplatz, FCZ-Sprayereien im Parkhaus am Dorfplatz, beschädigte Wahlplakate: Die Gemeinde Oetwil wurde in den vergangenen Monaten häufiger als sonst von Vandalen heimgesucht. In einer Mitteilung macht der Gemeinderat nun auf das zunehmende Vandalismus- und Littering-Problem im Dorf aufmerksam und zeigt Bilder der Vandalenakte. Dazu schreibt er: «In der letzten Zeit hat die Zerstörungswut in Oetwil zugenommen. Der Gemeinderat missbilligt diese Aktionen aufs Schärfste.»

In den Wintermonaten ist das Parkhaus ein beliebter Treffpunkt

Ein beliebtes Ziel der Vandalen ist die Tiefgarage Kirchhöfli am Oetwiler Dorfplatz. «In den Wintermonaten bietet das Parkhaus Schutz vor der Kälte. Es halten sich immer wieder Personen dort auf. Das zeigen die Sprayereien an den Wänden und der Abfall am Boden», sagt Sicherheits- und Gesundheitsvorstand Matthias Zehnder (FDP). Wer öffentliches oder privates Eigentum verunreinige oder beschädige, werde mit einer Busse bestraft. Solange die Täterinnen oder Täter nicht bekannt sind, ist das jedoch nicht möglich. Daher ist Zehnder froh um Hinweise aus der Bevölkerung. «Wer etwas gesehen oder beobachtet hat, soll sich bei mir oder der Regionalpolizei rechtes Limmattal melden.»

Zertrümmerter Verkehrsspiegel: Vandalen wüteten auch an der Dorfstrasse in Oetwil. zvg

Es sei schwierig, die Urheber zu ermitteln. «Der zertrümmerte Verkehrsspiegel befindet sich an einem Schulweg. Es könnte sich dabei also auch um einen Lausbubenstreich handeln», so Zehnder. Der Sicherheits- und Gesundheitsvorstand sieht die Sachbeschädigungen jedoch nicht als kommunales Problem an. «Littering und Vandalismus beschäftigen das ganze Limmattal. Unsere Nachbargemeinde Geroldswil kämpft zum Beispiel schon seit längerem dagegen an.»

Unrat auf den Parkplätzen in der Tiefgarage am Dorfplatz. zvg

Damit die Zerstörungswut aber nicht zur Regel wird, will der Gemeinderat nun Massnahmen ergreifen. «Wir prüfen nun die Installation von Videoüberwachungskameras in der Tiefgarage am Dorfplatz», sagt Zehnder. Diesen sollte eigentlich nichts mehr im Weg stehen. Schliesslich bewilligten die Oetwiler Stimmberechtigten Ende 2020 die überarbeitete Polizeiverordnung, welche die Videoüberwachung im öffentlichen Raum ermöglicht.