Überbauung Oberdorf: Das Oetwiler Stimmvolk nahm sie knapp an

Oetwil Mit nur 31 Stimmen Unterschied: Stimmbevölkerung heisst Überbauung Oberdorf und Kredit von 7,27 Millionen Franken gut Mit 444 Ja- zu 413 Nein-Stimmen wurden die Projektgenehmigung und die Bewilligung eines Objektkredites zur Überbauung bei der historischen Nötzlischeune angenommen. Virginia Kamm 26.09.2021, 17.59 Uhr

Das Kindergartenprovisorium Oberdorf und die Nötzlischeune rechts daneben sollen für 7,27 Millionen Franken überbaut werden. Severin Bigler

Die Abstimmung zur Überbauung im Oetwiler Oberdorf war spannend und ist ganz knapp ausgefallen: Mit 444 Ja-Stimmen haben die Stimmberechtigten die Projektgenehmigung und die Bewilligung eines Objektkredites von 7,27 Millionen Franken für die Überbauung angenommen. 413 Personen sagten Nein zur Vorlage. Die Stimmbeteiligung lag bei rund 56,4 Prozent.

Nun hat die Gemeinde grünes Licht, um ihr Vorhaben zu realisieren: Die fast 200-jährige Nötzlischeune an der Dorfstrasse wird renoviert und darin werden eine Zweieinhalb-, eine Dreieinhalb- und eine Viereinhalbzimmerwohnung sowie ein Atelier untergebracht. Das benachbarte Kindergartenprovisorium Oberdorf wird zudem abgerissen und es entsteht ein Neubau mit drei Dreieinhalb- und drei Viereinhalbzimmerwohnungen. So will die Gemeinde einerseits moderne, bezahlbare Mietwohnungen für Familien mit mittlerem Einkommen schaffen und andererseits ermöglichen, dass die Nötzlischeune, die sich in einem schlechten baulichen Zustand befindet, genutzt werden kann.

Gemeinde will Realisierung mit Schulraumplanung koordinieren

An einer Dialogveranstaltung zum Projekt Ende August übten einige Oetwilerinnen und Oetwiler Kritik am Vorhaben. Dabei ging es vor allem darum, dass die Zukunft der Kindergartenkinder mit dem Abriss des Kindergartens Oberdorf ungewiss sei. Die Primarschulgemeinde Oetwil-Geroldswil (PSOG) plant nämlich für die beiden Gemeinden einen Doppelkindergarten beim Schulhaus Letten. Allerdings ist nicht klar, ob dieser schon bereit ist, wenn die Realisierung der Überbauung startet, und wie eine allfällige Zwischenzeit überbrückt werden soll. Die Projektierung und das Baubewilligungsverfahren für die Überbauung Oberdorf sind für die Jahre 2022 und 2023 vorgesehen. Dabei will die Gemeinde die Realisierung des Bauvorhabens mit der Schulraumplanung der PSOG koordinieren.

«Wir haben beim Auszählen der Stimmen schon etwas gebibbert», sagt Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP) auf Anfrage. Dass die Abstimmung so knapp ausfallen werde, habe sie nicht erwartet.

«Umso grösser ist nun die Erleichterung und die Freude, dass wir das Projekt realisieren können.»

Das Abstimmungsresultat habe gezeigt, dass in der Bevölkerung noch einige Unsicherheiten mit der Überbauung verbunden seien, unter anderem in Hinblick auf die Zukunft des Kindergartens. Diese wolle die Gemeinde nun in der Detailplanung des Projekts berücksichtigen und klären. «Wir werden die Kinder nicht im Regen stehen lassen», betont sie.

Auch die Schulpräsidentin der PSOG, Daniela Kugler, zeigt sich zufrieden mit dem Ja zur Überbauung Oberdorf: «Die PSOG nimmt das Resultat positiv zur Kenntnis», sagt sie. Im Budget 2022 sei der Projektierungskredit für den Doppelkindergarten beim Schulhaus Letten für die Gemeinden Oetwil und Geroldswil enthalten.