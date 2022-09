50 Jahre Kellerfest Oetwil und zweites Seifenkistenrennen

Oetwil Trotz nassem Untergrund: Fahrerinnen und Fahrer der Seifenkisten GP-Oetwil meisterten die kurvenreiche Strecke 66 Kinder und Jugendliche rasten am Samstag die Rennstrecke hinunter. Nebst dem Cup bot das 50. Kellerfest ein vielfältiges Programm. Christian Murer Jetzt kommentieren 04.09.2022, 17.00 Uhr

Am 50. Kellerfest fand die zweiten Seifenkisten GP-Oetwil statt. Trotz teilweise nasser Rennstrecke genossen Publikum sowie Fahrerinnen und Fahrer die drei Läufe von der Berg- in die Dorfstrasse am Samstag. Christian Murer

66 Kinder und Jugendliche aus allen Teilen des Landes beteiligten sich am Samstag am zweiten Seifenkisten GP-Oetwil. OK-Präsident Stefan Walser sagte nach dem Rennen: «Wir haben am Samstagmorgen nass angefangen und trocken aufgehört. Die drei Läufe waren spannend. Denn die Kisten bewegen sich bei einer nassen Unterlage ganz anders.»

Es sei lässig gewesen, wie sich die Kinder und Jugendlichen bei diesen unterschiedlichen Bedingungen geschlagen hätten. Die jungen Seifenkistler hätten sich riesig gefreut, dass sie sich kulinarisch so vielfältig verköstigen konnten. Dies sei bei anderen Seifenkistenrennen im Land nicht so.

Den Strohballen beim «Scharfä Eggä» entgangen

Die 14-jährige Sophie Walser aus Oetwil sagte zu ihren drei Läufen: «Ich war mega froh, dass ich beim ‹Scharfä Eggä› kein einziges Mal in die Strohballen gesaust bin. Ich musste nämlich im Regen fahren, was für mich ein neues Erlebnis war.» Ivo Hofmann aus Urdorf war zufrieden mit seinem zehnten Rang: «Das ist erst mein viertes Rennen.» Im zürcherischen Buchs sei er am Pfingstmontag das erste Rennen gefahren und guter Dritter geworden. «Mein Ziel ist es nicht unbedingt, jedes Mal aufs Podest zu kommen. Aber manchmal bin ich schon etwas enttäuscht, weil ich normalerweise gute Zeiten fahre», sagte der zehnjährige Viertklässler.

Jeremy Kressebuch aus Ermatingen sagte zu seinem zweiten Rang: «Für mich war es auch dieses Jahr ein super organisiertes Rennen. Die Strecke ist erneut tipptopp abgesichert worden. Im ersten Lauf hatte ich eine komplett nasse, im zweiten eine halbnasse und im dritten eine trockene Strecke.» Das Seifenkisten-Derby habe ihm Spass gemacht, sagte der 17-jährige letztjährige Sieger.

Musik und Kulinarik an der Jubiläumsausgabe

Am Freitagabend läuteten die Trychler und die Limmattaler Musikkorps die 50. Ausgabe des dreitägigen Kellerfests ein, welches schon zum zweiten Mal vom Seifenkistenrennen begleitet wird. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Steelband Arth of Rhythm von Roger Küng. Auch Dadeeze-Rock-Hits der 60er-, 70er- und 80er-Jahre brachten eine nostalgisch-heitere Stimmung. Und ebenso am Freitagabend wurden die zahlreich erschienenen Gäste von den verschiedenen Festwirtschaften mit Fleisch vom Grill, Hotdogs, Pilz-Risotto, Raclette, Getränken verwöhnt.

Am Samstagmorgen wurde im Gemeindesaal die Kaffeestube eröffnet. Der Elternclub Mikado brillierte mit einem bunten Kinderschminken. Am Nachmittag glänzte die Tanzfabrik aus Urdorf zweimal mit ihrem Auftritt. Am Neuzuzüger-Apéro im Gemeindesaal hiess Gemeindepräsidentin Rahel von Planta die frisch Zugezogenen willkommen. Sie stellte den Gemeinderat vor und erzählte Wissenswertes über das Dorf. Ein Highlight war die Rangverkündigung des Oetwiler Cups auf der Festbühne. Die Musikgesellschaft Würenlos, die Bluegrass-Band Crazy Pony und die Laser-Show von Nils Müller sorgten für einen stimmungsvollen Abschluss des Jubiläumsfests.

