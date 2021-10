Trotz geringer Ernte überzeugt die Qualität der Oetwiler Trauben

Oetwil Halb so viel Ertrag wie normalerweise: Trotzdem überzeugen die Trauben für den Dietiker Stadtwein mit ihrer Qualität Der Würenloser Winzer Martin Wetzel baut in der Girhalden Trauben der Sorte Pinot noir für den Dietiker Stadt-Rotwein an. Bei der Wümmet setzt er auf Hilfe aus dem Dorf. Virginia Kamm 14.10.2021, 15.26 Uhr

«Die Ernte fällt dieses Jahr etwa 50 Prozent geringer aus als normalerweise», sagt Martin Wetzel, während er zwischen den Reben hin- und hergeht und die vollen Traubenkisten einsammelt. In anderen Jahren lassen sich pro Reihe bis zu zwei Kisten füllen. Dieses Jahr geben zwei Reihen nur knapp zwei Kisten her. «Die Trauben, die wir haben, weisen aber eine gute Qualität auf und sind schön süss», sagt er.

Wetzel belädt einen kleinen Traktor mit den Kisten und transportiert diese anschliessend den terrassierten Rebberg hinauf. Der Winzer aus Würenlos bewirtschaftet das Rebgrundstück in der Girhalden am Dorfrand von Oetwil. Aus den Pinot-noir-Trauben macht er unter anderem den Dietiker Stadt-Rotwein. Der stadteigene Weisswein stammt vom Weingut Haug in Weiningen.

Neben Wetzel waren Anfang Woche sechs freiwillige Helferinnen und Helfer aus Würenlos einen Nachmittag lang mit der Traubenlese in Oetwil beschäftigt. «Wir finden immer einige Personen aus dem Dorf, die bereit sind, bei der Wümmet zu helfen», sagt Wetzel. Darauf ist der Winzer angewiesen: «Es würde sich nicht lohnen, für die wenigen Tage im Jahr Angestellte zu haben.» Den richtigen Tag für die Traubenlese zu erwischen, sei dieses Jahr gar nicht so einfach gewesen, sagt er.

«Das Wetter muss einige Tage lang gut sein, damit der Boden nicht schlammig ist. Zudem muss im Weinkeller genug Platz für die geernteten Trauben sein.»

Der Regen ist Schuld an der spärlichen Ernte

Grund für die geringe Ernte dieses Jahr seien unter anderem die Vögel, erklärt Wetzel. «Hier in der Gegend gibt es viele Stare, die in den Süden ziehen wollen und vorher Futter brauchen», sagt er. «Obwohl wir die Trauben in Netze eingepackt haben, sind viele den Vögeln zum Opfer gefallen.» Dass es die Stare dieses Jahr besonders auf die Trauben abgesehen haben, liege am verregneten Sommer. So seien etwa auch die Kirschen- oder die Zwetschgenernte spärlich ausgefallen.

Ein weiteres Problem sei, dass die Trauben aufgrund des Regens besonders anfällig für Pilze wie den Mehltau seien. Bei genauerem Hinsehen fallen an den Blättern der Oetwiler Reben tatsächlich gelbe und bräunliche Flecken auf. Trotz allem schätzt sich Wetzel aber glücklich und sagt:

«Andere Winzer hatten eine viel schlechtere Ernte als ich. Für diesen verregneten Sommer sind die Trauben mit einem Zuckerwert von 98 Grad Oechsle qualitativ wirklich gut.»

Insgesamt bewirtschaftet Wetzel rund drei Hektare Reben, die meisten davon in Würenlos. Alle seine Trauben verarbeitet er eigenhändig zu Rot- und Weisswein sowie Rosé. Somit stamme beim Weingut Wetzel alles von der Rebe bis zur Etikette aus dem eigenen Betrieb, sagt er stolz. «Gemeinsam mit meinen Brüdern habe ich eine Kelterei in Ennetbaden», sagt er. «Dort produzieren wir auch im Auftrag von Hobbywinzern Wein.»

Knapp 20 Are umfasst der Oetwiler Rebberg, den Wetzel pflegt. 13,5 Are davon gehören der Stadt Dietikon. Schon seit 32 Jahren baut er die Trauben für den stadteigenen Rotwein an, den man direkt bei der Stadt bestellen und im Stadthaus für 14 Franken pro Flasche abholen kann. Nicht alle Flaschen erhalten jedoch eine Dietiker Etikette: Aus den Trauben in der Girhalden stellt Wetzel auch Oetwiler Pinot noir her. «Etwa 70 bis 80 Prozent meines Weins verkaufe ich privat, den Rest über den Detailhandel», verrät er. Der Oetwiler Rotwein ist privat beim Winzer sowie im Oetwiler Volg erhältlich.