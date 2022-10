Köbi Alt: Was mit seiner Kunst nach seinem Tod in Oetwil passiert

Oetwil Sechs Jahre nach Köbi Alts Tod: Was von seinem Schaffen bleibt Am 31. Oktober 2016 schied der Oetwiler Künstler und Sozialarbeiter völlig überraschend aus dem Leben. Seine Witwe Elsbeth Alt erzählt von seinem Vermächtnis, ihrer Liebesgeschichte und wieso seine Skulpturen verschwinden dürfen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Köbi Alt im Wiesentäli im April 2015. Gut ein Jahr vor seinem Tod installierte er 80 Holzheinzen, die kleine Bauernhäuser symbolisieren sollen. Damit wollte der Oetwiler auf das Verschwinden von Kleinbauernbetrieben hinweisen. Chris Iseli

Zwei Sicheln umarmen sich auf dem Bild neben dem Eingang, im Treppenhaus tanzt ein metallenes Eiskunstlaufpaar, ein Wurzelstock spendet Licht über dem Esstisch. In jeder Ecke von Elsbeth Alts Haus in Oetwil finden sich Kunstwerke ihres verstorbenen Mannes Köbi Alt. Und auch im Dorf trifft man fast sechs Jahre nach seinem Ableben noch auf Zeugen seines kreativen Schaffens.

Die sich umarmenden Sicheln trifft man als Bild in Elsbeth Alts Haus. Andrea Zahler

Sie erinnern an einen Mann, der die Natur zu seiner Bühne machte und den Weg entlang des Chräbsebachs zu seiner Galerie erkor. Alt formte Figuren aus biegsamen Weidenästen, erschuf Skulpturen aus Altmetall und Holz, die er im Wiesentäli an den Wegrand stellte, unterhielt mit seinen Liedern und schrieb Gedichte, die zum Nachdenken anregen.

Doch der Zahn der Zeit nagt auch an Alts Vermächtnis. Einige Werke sind bereits weg, überwuchert oder kaputtgegangen. «Den Klangpfad mussten wir aus Sicherheitsgründen entfernen. Die rostigen und instabilen Skulpturen wären sonst gefährlich für Tiere und Spaziergänger geworden», sagt Elsbeth Alt.

Dass die Kunst ihres Mannes im Dorf langsam verschwindet, ist für sie nicht schlimm. «Die Pflege der Skulpturen erfordert viel Arbeit. Niemand hat Zeit dafür.» Zudem habe ihr Mann auch nicht gewollt, dass seine Familie sich verpflichtet fühle, sich um den Unterhalt der Werke zu kümmern. «‹Wenn ich mal nicht mehr hier bin, dann bestellt eine Mulde für alles, was ich einst an den Wegrand gestellt habe.› Das war seine Bitte an mich und unsere Kinder», erzählt die 75-Jährige.

Seine letzten Worte waren «Heb dir Sorg»

Für sie war es ein grosser Schock, als ihr Mann am 31. Oktober 2016 völlig unerwartet mit 72 Jahren verstarb. «Wir haben noch gemeinsam gefrühstückt. Ich ging unsere Enkel hüten und er besuchte die zwei jungen Schäfchen auf der Weide im Wiesentäli. Zum Abschied sagte er mir sehr eindringlich ‹Heb dir Sorg›. Zwei Stunden später war er tot», erinnert sich Alt. Der Nachbar habe gesehen, wie er auf der Weide zusammengesackt sei. «In den Ambulanzwagen konnte er noch selbst einsteigen. Doch auf dem Weg ins Unispital ist er verschieden, vermutlich an Herzversagen.»

Für sie und die drei gemeinsamen Kinder, zwei Söhne und eine Tochter, sei das ein furchtbarer Moment gewesen. «Wir konnten nicht mehr Tschüss sagen. Doch es tröstete uns, dass er so gehen konnte und nicht in einem Heim im Rollstuhl abtreten musste», sagt Alt. Getragen haben sie in der Zeit der Trauer auch seine letzten Worte. «Heb dir Sorg», dieser Satz begleite sie noch immer und gebe ihr das Gefühl, nicht alleine zu sein.

Sorge walten lassen und Acht geben waren für Köbi Alt zeitlebens wichtige Leitsätze, die er auch immer wieder in seinen Skulpturen, Gedichten und Liedern zum Ausdruck brachte. «Vor etlichen Jahren kreierte er zum Beispiel den ‹Brotumgang› im Wiesentäli unter anderem mit einer Weltkugel aus Holz, die auf einer Hand liegt. Die Beschriftung lautete: ‹Händ Sorg zur Erde – mir händ nume die›», sagt Alt.

Mit den Holzfiguren seines «Brotumgangs» machte Köbi Alt auf die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz aufmerksam. Festgehalten hat sein Schaffen seine Frau Elsbeth Alt in mehreren Büchern. Andrea Zahler

Ihr Mann lebte Nachhaltigkeit, lange bevor der Begriff in aller Munde war. So benutzte er für seine Kunst nur Altmetall, Hufeisen und Material, das er in seiner Scheune vorfand. «Er war getrieben, etwas daraus zu machen. Oft sagte er: ‹Das Teil hat mich angelacht›», erinnert sich Alt. Häufig sei er nachts aufgestanden, um Ideen aufzuschreiben, damit sie nicht vergessen gehen. Und auch tagsüber sei er immer mit einem Bleistift unterwegs gewesen. Elsbeth Alt unterstützte die Passion ihres Mannes, fotografierte und dokumentierte seine Arbeit. «Das war sozusagen mein Beitrag», sagt sie und lächelt.

Er spielte den Samichlaus in ihrem Kindergarten

Als junge Frau folgte auch sie ihrer Intuition. Sie führte Alt nach Oetwil, sozusagen in die Arme ihres späteren Gatten. Die Bauerstochter aus dem Zürcher Oberland kannte damals nur das gleichlautende Oetwil am See. «Doch als ich sah, dass in Oetwil an der Limmat eine Kindergartenlehrperson gesucht wird, bewarb ich mich. Meine Freundin meinte noch, dass ich spinne und ja gar keinen Bezug zu dem Ort hätte.» Wie es das Schicksal wollte, stach Alt, die damals noch Witzig hiess, die etlichen anderen Kandidatinnen aus und erhielt die Stelle.

Eine «Handwerker»-Figur von Köbi Alt, die er im Wiesentäli präsentierte. Flurina Dünki

Am Abend vor ihrem ersten Arbeitstag spazierte sie durch Oetwil und suchte im Wald Zweige, um den Kindergarten zu schmücken. «Köbi beobachtete mich, als ich an seiner Scheune vorbeilief. Ihm war sofort klar, dass ich seine Frau werden würde.» Es sollte jedoch noch ein paar Jahre dauern, bis sich diese Prophezeiung erfüllte. Zuerst brauchte Elsbeth Alt Unterstützung im Kindergarten. «Ich suchte nach einem Samichlaus für die Kinder. Köbi meldete sich und machte seine Sache gut. So lernten wir uns kennen. Doch erst beim dritten Samichlausbesuch gestand er mir seine Gefühle.»

Wieso es keinen Köbi-Alt-Park gibt Kunst ohne Bewilligung Köbi Alts Werk ist ein Schatz aus Liedern, Texten, Gedichten, Installationen, Figuren und Skulpturen. Diese nach seinem Ableben in einem Museum oder einem Park in Oetwil auszustellen, stand jedoch nie zur Debatte. Zum einen, weil der verstorbene Künstler das selbst nicht gewollt hätte. So bat er seine Frau zu Lebzeiten, alle Skulpturen wegzuwerfen, wenn er mal nicht mehr da sei. Zum anderen war er im Dorf eine umstrittene Figur. «Es gab Mitglieder in der Kulturkommission, die sein Schaffen bewunderten, andere hielten wenig davon. Köbi Alt eckte mit seiner Art an. Es war auch nicht sein Ziel, der Liebling im Dorf zu sein», sagt alt Gemeindepräsident Paul Studer. Als Köbi Alt 2016 verstarb, leitete der heute 78-Jährige die Geschicke der Gemeinde. Auch im Gemeinderat löste Alts Schaffen nicht nur Freude aus. «Er hat Skulpturen aufgestellt, ohne diese bewilligen zu lassen. Um die Situation nicht eskalieren zu lassen, hat der Gemeinderat das Bewilligungsverfahren nicht weiter verfolgt, um die Möglichkeit offen zu halten, zu einem späteren Zeitpunkt über die Zukunft der Werke zu entscheiden», so Studer. Ihm persönlich haben Alts Gedichte und Limericks gefallen. Angetan war er auch von zwei Bergsteigerfiguren, die er Alt abkaufte und die seitdem in seiner Stube hängen. Als störend für Wildtiere empfand Studer hingegen den mittlerweile abgebrochenen Klangpfad. Eingeladen hat er das Dorforiginal als Redner an der Bundesfeier oder zu Kulturanlässen. Alts Einsatz für die 1150-Jahr-Feier Oetwils 2000 hebt Studer speziell hervor. «Er hat massgebend und erfolgreich mit Liederevents, Kunstwerken und Limericks am Anlass mitgewirkt.» Auch wenn es keinen Park und kein Museum für Köbi Alts Kunst in Oetwil gibt, so sind seine Werke zumindest im Fotoarchiv der Gemeinde, das Studer erstellte, für die Nachwelt festgehalten. (sib)

45 Jahre lang waren die beiden verheiratet. Über den Tod hinaus spürt Elsbeth Alt eine starke Verbindung zu ihrem Mann. Mit seiner Kunst sei er immer noch präsent. Alt blickt auf die Statue, die hinter dem Sofa wie eine schützende Gestalt über die Stube wacht.

Die Skulptur «Gleichgewicht» hat einen Ehrenplatz in Elsbeth Alts Wohnzimmer. Andrea Zahler

«Köbi hat die Arme aus einer Bettstatt und die Beine aus einem alten Wagenteil gefertigt. Die Skulptur heisst ‹Gleichgewicht› und gefällt mir besonders.» Das Gleichgewicht der Statue stehe sinnbildlich für das grösste Anliegen ihres Mannes. «Das Gleichgewicht in allen Bereichen zu wahren, war seine Kernbotschaft. Es sollte für alle stimmen auf der Welt», sagt Alt.

Ihn interessierten die Menschen am Rande der Gesellschaft

Köbi Alt mit dem Oetwiler Hafenkran. Er baute ihn 2014, noch bevor das umstrittene Kunstprojekt in Zürich erstellt war. Emanuel Per Freudiger

Auch ein Grund, warum der Oetwiler Bauernsohn sich für Kleinstbauernhöfe einsetzte und als Sozialarbeiter Jugendlichen, Drogenabhängigen und Menschen am Rande der Gesellschaft half. Viele hätten ihn und sein Schaffen geschätzt. «Das merkte ich vor allem nach seinem Tod, als mir die Leute erzählten, wie viel Freude ihnen seine Skulpturen im Wiesentäli bereiteten.» Doch er sei mit seiner Art und seinen Ideen auch nicht überall gut angekommen, weiss seine Frau.

Am Montag jährt sich Köbi Alts Todestag zum sechsten Mal. «Es ist unglaublich, wie die Zeit rast», sagt Elsbeth Alt. Sie wird am 31. Oktober mit ihren drei Kindern und ihren fünf Enkelkindern zusammenkommen. Für die Familie hat sie noch eine Überraschung. «Ich bin gerade dabei, ein viertes Buch über Köbi zu gestalten. Es trägt den Namen ‹Zäme zrugg luege› und beinhaltet seine alten Liedtexte und Bilder seiner Auftritte. Ich will es zu seinem Todestag fertig haben», erzählt Alt.

Mit Gitarre und Mundharmonika: Köbi Alt, aufgenommen am Anlass «Oetwil Rock» im Wiesentäli 2010. Christian Murer

In drei Büchern hat sie bereits seine Skulpturen, Geschichten und Gedichte sowie Schnappschüsse aus dem Familienfotoalbum festgehalten. Motivation für das vierte gab ihr eine Anfrage aus Bern. «Ein Liedermacher meldete sich im September bei mir. Er stellte für die Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde eine Sammlung des Folkfestivals Lenzburg zusammen. Köbi hat dort auch gespielt. Er schickte mir alte Tonaufnahmen davon und wollte wissen, wie die Lieder heissen», sagt Alt. Die Sammlung wurde am Donnerstag, dem Welttag des audiovisuellen Kulturerbes, an der Universität Basel vorgestellt.

Alt wird diese Tonaufnahmen am Montag gemeinsam mit ihrer Familie anhören und so ihrem Mann gedenken. «Die Vielfalt seiner Musik ist unglaublich. Zudem lohnt es sich, seine Botschaften auch noch heute zu hören und weiterzutragen», findet Alt. Denn: Sie seien aktueller denn je. «Er sang und schrieb über Gerechtigkeit, den Weltfrieden, Umweltschutz, Natur- und Tierschutz und vieles mehr.» So verwischen sich Köbi Alts Spuren im Wiesentäli und im Dorf zwar allmählich, doch seine Frau sagt:

«Seine Lieder, Bilder, Gedichte und Geschichten rosten nicht, sie passen immer noch zum heutigen Zeitgeschehen.»

«Tröim us Gras»: Elsbeth Alt vergibt kostenlose Exemplare von Köbi Alts Gedichtband. Interessierte melden sich bei fam.alt@bluewin.ch.

