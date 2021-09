Erstes Seifenkistenrennen in Oetwil als Alternative zum Dorffest

Oetwil «Runterfätzen» und sich den goldenen Pokal holen: Das Seifenkistenrennen in Oetwil war ein voller Erfolg Das erste Seifenkisten-Derby in Oetwil war ein Erfolg. Endlich konnte man wieder zusammen an einem Anlass feiern. Christian Murer 06.09.2021, 05.00 Uhr

Selbst gebastelte Karre, schnittiger Helm und Geschwindigkeit. Mit ihrem hohen Unterhaltungswert dürfte die Seifenkiste wohl auch hartgesottene Gamer-Kids aus der Stube locken.

Ordentlich Publikum anziehen konnte zumindest das Seifenkisten-Derby in Oetwil, welches der Verein GP-Oetwil am Samstag als Ersatz für das dieses Jahr wegen Corona ausgefallene und sonst jährlich stattfindende Kellerfest zum ersten Mal organisiert hat.

Jeder Fahrer brachte ein ganz eigenes Gefährt mit. Christian Murer / Limmattaler Zeitung
Wer wird das Rennen gewinnen? Christian Murer / Limmattaler Zeitung
Die Fotografen warten bereits in Angriffsstellung. Christian Murer / Limmattaler Zeitung
Auch schminken lassen konnte man sich. Christian Murer / Limmattaler Zeitung
Die Freude bei Teilnehmern und Organisatoren war gross. Christian Murer / Limmattaler Zeitung
Zu einem richtigen Rennen gehört auch ein Fest. Christian Murer / Limmattaler Zeitung
Zuschauer beobachten die Fahrer. Christian Murer / Limmattaler Zeitung
Viele freuten sich vor allem über den Festbetrieb. Christian Murer / Limmattaler Zeitung
Ohne Helm geht nichts. Christian Murer / Limmattaler Zeitung
Sie warten gespannt auf den Ausgang des Rennens. Christian Murer / Limmattaler Zeitung
Endlich im Ziel. Christian Murer / Limmattaler Zeitung
Die besten dürfen aufs Foto. Christian Murer / Limmattaler Zeitung

Insgesamt 64 Kinder und Jugendliche aus allen Teilen des Landes beteiligten sich an diesem Parcours. Die ultimative Schlüsselstelle war zweifelsohne beim «Scharfe Egge» zu finden, wo sich auch eine Bar befand.

Ohne Helm geht nichts. Christian Murer / Limmattaler Zeitung

OK-Präsident Stefan Walser sagte nach dem Rennen:

«Der Anlass ist viel schöner herausgekommen, als wir es uns vorgestellt hatten.»

Toll fand er, wie sehr sich die Zaungäste freuten und die Kinder Emotionen zeigten. Und es sei toll, dass die Menschen nach dieser langen Coronazeit wieder im Freien feiern könnten.

Eine gelungene Alternative zum Kellerfest

In der Tat: Nach dem bereits zum zweiten Mal abgesagten Kellerfest war dieses Seifenkistenrennen eine gute Alternative. So toll, dass es künftig das Kellerfest ergänzen soll. Doch dies bedinge die Unterstützung von Sponsoren, Vereinen, Helfern sowie den Behörden, sagt Organisator Michal Felt: «Ohne sie wäre ein solch grosses Dorffest gar nicht durchführbar.»

Und so läutete am Freitagabend die Festwirtschaft beim Gemeindehaus – organisiert von zahlreichen Dorfvereinen – das Seifenkistenrennen ein. Währenddessen deckten sich die Gäste mit Fleisch vom Grill, Hotdogs und Getränken ein – oder lauschten der Musik, die die Veranstalter organisierten.

Rennen fahren – und das ganz ohne Motor

Bei den Rennfahrerinnen und Rennfahrern kam der Anlass gut an. Der zwölfjährige Livio von Planta sagte nach seinen drei Läufen: «Es ist cool, dass ich ganz ohne Motor einfach so ‹runterfätzen› kann. Leider drehte es mich einmal bei meiner ersten Runde um, doch bei der zweiten und dritten war ich echt schnell.» Er freut sich, dass auch in diesem Coronajahr doch noch ein Anlass durchgeführt wird: «All meine Kollegen sind hier.»

Der Sieger Jeremy Kressebuch aus Ermatingen sagte nach seinem Sieg:

«Mit sieben Jahren fing ich mit den Seifenkistenrennen an.»

An wie vielen Rennen er bereits teilgenommen hat, weiss er gar nicht mehr, dafür weiss er, wie viele es in diesem Jahr waren. Es sei bereits das fünfte. Und es würden sogar noch mehr: Zwei weitere im Tessin und in St. Moritz warteten auf ihn warten.

Der zwölfjährige Timo Zweidler sagte nach dem Rennen: «Das Seifenkistenfahren bereitet mir Spass. Hier treffe ich auch immer wieder gleichgesinnte Kollegen.» Und er hat sogar noch ein Lob für die Organisatoren übrig: «Die Strecke wurde super abgesichert», sagte er.

Schliesslich sagte die Oetwiler Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP) nach dem Rennen ihrer zwei Kinder: «Jung und Alt kann sich endlich wieder einmal draussen treffen und feiern.» Sie stelle fest, dass solche Anlässe sehr geschätzt würden. Und ergänzt: «Bei diesem ­herrlichen Spätsommerwetter sowieso.»