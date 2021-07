Oetwil: Rico Frei tritt aus der SVP aus

Oetwil «Plötzlich fällt er uns in den Rücken»: Rico Frei tritt aus der SVP aus Der Oetwiler Gemeinderat Rico Frei verlässt die SVP und ist neu parteilos. Es ist der Schlussstrich unter eine schwierige Beziehung. David Egger 07.07.2021, 06.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Schon 2018 fühlte ich mich von der SVP nicht wirklich unterstützt», sagt der Oetwiler Gemeinderat Rico Frei.Bild: zvg

zvg

Manchmal steckt der Teufel im Detail. Nicht unter dem Teppich, aber eben auch nicht auf der grossen Bühne. Die Rede ist von Gemeinderat Rico Freis Abschnitt auf der Gemeinderatsseite auf der Website der Gemeinde Oetwil. Da also steht plötzlich «Parteilos». Und nicht mehr «SVP».

In einem internen E-Mail, das der «Limmattaler Zeitung» vorliegt, informierte zudem Ortsparteipräsident Urs Leemann kürzlich die Oetwiler SVP-Mitglieder darüber, dass Gemeinderat Rico Frei und Wahlbüromitglied Brigitta Frei aus der Partei ausgetreten sind.

Der Partei-Austritt erfolgt kurz nach der Friedensrichterwahl

Was ist also geschehen? Nach mehreren voneinander unabhängigen Quellen soll es vor allem ein Punkt gewesen sein, der das Fass zum Überlaufen gebracht haben soll. Die Rede ist von der Friedensrichterwahl, bei der sich Fatma Bernegger (Mitte), die Frau des ersten Gemeinderatsvizepräsidenten Thomas Bernegger (Mitte), durchsetzte und wesentlich mehr Stimmen holte als ihr Konkurrent René Laemmel (SVP). Bernegger holte 426 Stimmen, Laemmel nur 205. Ein klarer Fall.

Das deutliche Votum des Volkes war denn auch nicht das Problem. Zu reden gab im Vorfeld der Umstand, dass beim zweiten Wahlgang auf den Oetwiler Wahlzetteln nur Bernegger aufgeführt war. Denn Laemmel hatte nicht mitbekommen, dass er sich für den zweiten Wahlgang nochmals separat anmelden musste. Ihn extra auf diese Anmeldepflicht aufmerksam machen, wollte die Gemeinde «im Sinne der Neutralität» nicht. Gerade in einem kleinen Dorf wie Oetwil wäre aber ein inoffizielles kurzes Telefon gar nicht mal so unüblich. Entsprechend sauer zeigte sich die SVP. Der Ortsparteipräsident sagte im Vorfeld der Wahl, dass das Vorgehen der Gemeinde zwar «formaljuristisch korrekt» sein möge. Dass damit aber die Wahl zu Gunsten der Frau eines Gemeinderats beeinflusst wurde, sei nicht von der Hand zu weisen, so Leemann. Die Aussagen von Leemann würden wohl viele Oetwiler SVP-Mitglieder unterschreiben.

Aber eben nicht jedes – schon gar nicht Rico Frei. Er kritisierte seine eigene Partei. Das kam so: Ob des Laemmel'schen Lapsus bei der Friedensrichterwahl interessierte sich für einmal «20min» für Oetwil – und hielt Rico Frei das Mikrofon hin, nachdem die SVP ihre Irritation hinsichtlich der Wahlzettel-Sache geäussert hatte.

Zur Irritation der SVP sagte Frei:

«Da ist nur noch Kopfschütteln angesagt.»

Und über Laemmel meinte er: «Ich dachte zuerst, das darf nicht wahr sein.» Schliesslich sei René Laemmel «ein 68-jähriger gestandener Mann». «Und wenn er nicht mal weiss», wie er sich für die Wahl anmelden müsse, «dann frage ich mich schon: Wie will er überhaupt das Friedensrichteramt ausführen?»

Von der Partei zur Rede gestellt

Freis Kritik hin oder her: Politiker äussern sich – im Dienste ihrer Partei – für gewöhnlich anders über ihre Parteifreunde. Das ist man je nachdem seiner Partei auch schuldig. Und so stellte SVP-Präsident Urs Leemann seinen Gemeinderat Rico Frei zur Rede.

«Ich hatte mit Rico Frei ein Telefongespräch»,

bestätigt Leemann. Er habe von Frei wissen wollen, wie er dazu komme, solche Aussagen zu tätigen, notabene über Laemmel, den Frei nicht einmal richtig kenne. Eine Woche nach diesem Telefongespräch habe Frei dann gemeldet, dass er aus der Partei austrete. Darauf angesprochen, sagt Rico Frei gegenüber der «Limmattaler Zeitung», sein Austritt habe mit dem «20min»-Video nichts zu tun.

In Oetwil wird teilweise gemunkelt, Frei sei mit seinem Austritt nur seinem Ausschluss aus der Partei zuvorgekommen – schliesslich habe man das Heu schon länger nicht mehr auf der gleichen Bühne gehabt. SVP-Präsident Leemann dementiert:

«Wir haben darüber diskutiert, wie wir damit umgehen wollen, wenn wir jemandem seit vielen Jahren so den Rücken stärken und dieser uns dann plötzlich so in den Rücken fällt. Von einem Partei-Ausschluss war bei diesen Diskussionen nicht die Rede. Über einen Ausschluss entscheiden müsste sowieso die Generalversammlung.»

Die Ausgangslage vor den Wahlen 2022 hat sich verändert

Pikant: Anfang 2022 finden in Oetwil Gesamterneuerungswahlen statt. «Die Ausgangslage ist nun eine neue», bestätigt Leemann. Die SVP ist nach dem Parteiaustritt von Frei derzeit mit nur noch einer Person im Gemeinderat vertreten: Roland Hagenbucher.

Statt drei Gemeinderäte nur noch einen

Dabei war das ursprüngliche Ziel der SVP im Jahr 2018, fortan mit drei Parteimännern im Gemeinderat klar den Ton anzugeben. So hatte es die Parteiversammlung im Vorfeld der Wahlen 2018 beschlossen, auch wenn klar war, dass das schwierig wird. Bekanntlich wurde der langjährige Gemeinderat Walter Bühler (SVP) damals abgewählt. Nach Einschätzung vieler wurde Bühler zum Verhängnis, dass er sich zu dieser Zeit als Privatperson respektive als Landwirt dagegen einsetzte, einen Teil seines Lands abzugeben für den Veloweg nach Würenlos.

Die Sache mit dem Ressortentzug

Dass es 2018 ausgerechnet Bühler traf und nicht Frei, hat eine besondere Brisanz. Denn vor den Wahlen hatte der Gesamtgemeinderat Rico Frei eine Zeit lang einen grossen Teil seines Werk- und Tiefbauressorts entzogen, namentlich das Strassenwesen – für ihn in die Bresche sprang Bühler. Hintergrund des Ressortentzugs war die grosse Neu- und Umgestaltung der Limmattalstrasse. In diesem Zusammenhang musste auch die Schweizäckerstrasse in Oetwil aufgerissen und neu gemacht werden. Das führte zu Kritik aus der Anwohnerschaft. Statt seinen Hut als Gemeinderat anzuziehen und sich für das Interesse der Gemeinde einzusetzen, behielt Frei, der selber auch an der Schweizäckerstrasse wohnt, seinen Hut als Anwohner an und wehrte sich beim Kanton dagegen, dass die Schweizäckerstrasse angefasst wird. Das liess ihm der Rest des Gemeinderats nicht durchgehen und entzog ihm deshalb das Strassenwesen, damit der in dieser Hinsicht unbefangene Bühler übernehmen konnte. SVP-intern wusste man davon und hielt zu Frei. Dieser sagt allerdings:

«Schon 2018 fühlte ich mich von der SVP nicht wirklich unterstützt. Eine Partei, die zu ihrem Kandidaten steht, schickt nicht ein Dreier-Ticket ins Rennen für den fünfköpfigen Gemeinderat.»

Die SVP hätte sich wohl etwas mehr Dankbarkeit erhofft. Leemann formuliert es so:

«Obwohl wir ihn immer unterstützt haben, sogar als ihm sein Ressort entzogen wurde, hat sich sein Desinteresse an der Partei schon länger abgezeichnet. Er leistete vielen Einladungen keine Folge und hat sich gegen Ende eigentlich so verhalten, als würde die Partei nicht existieren.»

Frei sagt: «Meine Meinung basiert weiterhin auf SVP-Gedankengut. Mit der SVP Oetwil, vor allem mit dem Vorstand, konnte ich mich aber schon länger nicht mehr identifizieren. Das ist nicht erst seit gestern oder vorgestern so, sondern schon seit längerer Zeit. Gewisse Umstände bezüglich der Ortspartei kann und will ich nicht mehr länger mittragen.» Nähere Angaben dazu wollte Frei keine machen. Es bringe nichts, jetzt «Wind zu machen». «Das beste ist, wenn man jetzt einen Schlussstrichen ziehen kann.»

Ob Frei 2022 wieder kandidiert oder ob er auch einen Schlussstrich unter seine Zeit im Gemeinderat ziehen wird, muss derzeit noch offen bleiben. Frei sagt:

«Im Gemeinderat wird das im August zur Sprache kommen, wer weitermachen will und wer nicht.»

Die Oetwiler Politik hat viel Stoff zum Nachdenken in den Sommerferien.