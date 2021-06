Oetwil Nötzlischeune und Kindergarten im Wandel: Das Oberdorf erhält zehn neue Wohnungen Die Stimmberechtigten hiessen die Jahresrechnung 2020 gut. Informiert wurden sie an der Gemeindeversammlung auch über ein neues Bauprojekt für 7,27 Millionen Franken. Sibylle Egloff 02.06.2021, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der fast 200-jährigen Nötzlischeune sollen vier Wohnungen entstehen. Der schutzwürdige Kernbau bleibt erhalten. Severin Bigler

Der Weg in die Gemeindescheune führte durch die Frühlingslounge, die noch bis Ende Woche den Oetwiler Dorfkern belebt. Weil der traditionelle Apéro coronabedingt ausfiel, erhielten die 40 zur Gemeindeversammlung erschienenen Stimmberechtigten von der Gemeinde Oetwil einen Getränkegutschein im Wert von 10 Franken, den sie an der Bar der Outdoor-Beiz einlösen konnten. Doch zuerst mussten sie sich den Umtrunk verdienen und ihre stimmbürgerliche Pflicht erfüllen.

Jahresrechnung 2020 wurde genehmigt

Die Traktandenliste am Dienstagabend versprach jedoch Gutes. Einzig die Jahresrechnung 2020, die mit einem Plus von 831'000 Franken bei einem Aufwand von rund 8,2 Millionen Franken und einem Ertrag von rund 9 Millionen Franken schliesst, galt es zu genehmigen. Dies taten die Anwesenden diskussionslos und einstimmig. Anstossen konnten sie jedoch noch nicht.

Die Gemeinde informierte über ein Bauvorhaben im Oberdorf. Sie plant, die Nötzlischeune zu renovieren. Zudem sieht sie einen Neubau auf dem Areal des Kindergartens Oberdorf vor. Beide Liegenschaften gehören der Gemeinde. Insgesamt sollen dort zehn Mietwohnungen entstehen. «Die historisch wertvolle Nötzlischeune ist am Zerfallen und muss dringend instand gestellt werden. Sanierungsbedürftig ist auch das Kindergartenprovisorium», erklärte Bauvorstand Roland Hagenbucher (SVP). Da die Primarschule Oetwil-Geroldswil den Standort künftig nicht mehr benötige, weil sie einen Kindergarten beim Schulhaus Letten plane, bestehe die Möglichkeit, beide Projekte an die Hand zu nehmen und die Überbauung Oberdorf zu realisieren.

Lift und Tiefgarage sind in der Nötzlischeune nicht möglich

Weil der Kernbau der Nötzlischeune schutzwürdig ist, darf die Gemeinde an deren Gesamterscheinungsbild nichts verändern. «Es ist aber erlaubt, die Anbauten abzureissen. Das gibt uns die Chance, attraktive Wohnungen mit Terrassen und Gärten zu erstellen», sagte Hagenbucher. Im Erdgeschoss kommen eine Dreieinhalbzimmer- und eine Zweieinhalbzimmerwohnung unter. Im ersten Stock gibt es eine Viereinhalbzimmerwohnung und in der obersten Etage entsteht ein Atelier. «Das Spezielle ist, dass wir aufgrund der Schutzwürdigkeit keinen Lift einbauen und keine Tiefgarage errichten dürfen», sagte Hagenbucher. Lösen will das die Gemeinde, indem sie beim Neubau auf dem Kindergartenareal eine Tiefgarage und Parkplätze für die Wohnungen der Nötzlischeune bereitstellt.

Auf dem Areal des Kindergartens Oberdorf soll ein Neubau mit sechs Wohnungen zu stehen kommen. Dort kämen auch die Parkplätze und die Tiefgarage unter, welche die Mieter der Wohnungen der Nötzlischeune benutzen würden. Severin Bigler

Der Neubau beinhaltet drei Dreieinhalbzimmer- und drei Viereinhalbzimmerwohnungen. «Wir haben uns bewusst für grössere Wohnungen entschieden, weil wir Oetwil für Familien attraktiver machen wollen», sagte der Bauvorstand. Die Gemeinde rechnet für die Überbauung mit einem Baukredit von 7,27 Millionen Franken.

Wohnungen wären im Sommer 2025 bezugsbereit

Das Oetwiler Stimmvolk soll am 26. September an der Urne darüber befinden. Am 24. August will die Gemeinde das Projekt nochmals an einer Informationsveranstaltung vorstellen. Sollten die Stimmberechtigten dem Baukredit zustimmen, wird voraussichtlich im August 2023 mit den Bauarbeiten gestartet. Im Juli 2025 könnten dann die Mieterinnen und Mieter einziehen. «Schade, dass wir es nicht ein Jahr vorher schaffen. 2024 würde die Nötzlischeune nämlich genau 200 Jahre alt», sagte Hagenbucher.

Dem Apéro in der Frühlingslounge stand nun noch eine Information im Weg: die Änderungen im Liniennetz des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) ab Dezember 2022. «Wir erhalten die neue Buslinie 309 und damit den Vorteil, dass wir über die Silbern und über Geroldswil zum Bahnhof Dietikon gelangen», sagte Sicherheitsvorstand Matthias Zehnder (FDP). Der ZVV wird die Linien 301 und 309 miteinander verknüpfen. Jeder zweite Bus der Linie 301 fährt ab Geroldswil Zentrum als Linie 309 weiter via Oetwil und Silbern in den Bezirkshauptort. In diesem Zusammenhang erwähnte Zehnder, dass die Haltestelle Post künftig an die Limmattalstrasse verlegt werde und die Gemeinde dort eine behindertengerechte Bushaltestelle errichten könne. «Der Vorzug ist, dass der Bus so nicht mehr über die Alte Landstrasse fahren muss und das Zentrum so vom öffentlichen Verkehr befreit wird.»