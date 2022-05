Der neue Oetwiler Gemeindeschreiber stellt sich vor

Oetwil Neuer Gemeindeschreiber sagt: «Nur im Gespräch mit der Bevölkerung merkt man, wo der Schuh drückt» Weil er eine Veränderung wollte, wechselte Raffaele Briamonte Anfang Mai nach einem Vierteljahrhundert auf der Gemeindeverwaltung Neuenhof nach Oetwil. Was er in der Gemeinde bewirken will und wieso er seinen Heimweg auf dem Gummiboot plant, erzählt er im Interview. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 26.05.2022, 05.00 Uhr

Hatte einen guten Start: Der neue Oetwiler Gemeindeschreiber Raffaele Briamonte freut sich darauf, die Bevölkerung und die kommenden Anlässe in der Gemeinde kennen zu lernen. Sandra Ardizzone

«Willkommen im Gemeindehaus», sagt Raffaele Briamonte zur Begrüssung, als er die Türe der Oetwiler Gemeindeverwaltung öffnet. Vor drei Wochen wurde er in Oetwil selbst neu empfangen. Der 41-Jährige hat am 1. Mai die Nachfolge von Pierluigi Chiodini angetreten und das Amt des Oetwiler Gemeindeschreibers übernommen. «Ich habe jetzt einen noch kürzeren Arbeitsweg», sagt Briamonte und schmunzelt. Er war 25 Jahre lang für die Gemeinde Neuenhof tätig und wohnt mit seiner Familie seit sieben Jahren in Würenlos. «Eigentlich hatte ich vor, mit dem Velo zur Arbeit zu fahren, doch meine Pollenallergie verunmöglicht es mir im Moment. Deshalb muss ich mit dem Auto vorliebnehmen.»

Die Gemeinde Oetwil hat es tatsächlich geschafft, nach Pierluigi Chiodini mit Ihnen erneut einen Gemeindeschreiber mit einem wohlklingenden italienischen Namen zu finden.

Raffaele Briamonte: Ja, der Zufall wollte das so. (lacht) Aufgefallen ist das offensichtlich auch der Bevölkerung. Ein Vereinskollege meines Nachbarn wohnt in Oetwil und erzählte ihm, dass jetzt wieder so ein Tschingg Gemeindeschreiber im Dorf wird. Ich musste lachen, als mir mein Nachbar erzählte, dass er dem Vereinskollegen versichert habe, dass ich wohl mehr Schweizer sei als sie beide zusammen.

Solche Aussage nehmen Sie gelassen?

Ja, das ärgert mich nicht. Ich stehe zu meinen Wurzeln. Mein Vater kam als 17-Jähriger aus Süditalien in die Schweiz und verliebte sich in meine Mutter, die in Neuenhof aufgewachsen ist. Sie lernten sich in der Firma Oederlin in Baden kennen. Von den Charakterzügen her bin ich eher ein Schweizer, ich bin ruhig und pragmatisch. Doch wenn es um Fussball geht, bin ich zwiegespalten. Mich stört es beispielsweise, dass nicht alle Spieler der Schweizer Nati die Nationalhymne mit voller Inbrunst wie die Italiener singen. Daher schlägt mein Herz eher für die Azzurri.

Weg vom Fussball und zurück zur Arbeit. Wie war Ihr Start in Oetwil?

Ich bin sehr herzlich empfangen worden von den Verwaltungsmitarbeitenden und vom Gemeinderat. Bereits an meinem ersten Arbeitstag fand abends eine Gemeinderatssitzung statt. Kontakt habe ich zudem bereits mit allen Parteipräsidenten und Rechnungsprüfungskommissionsmitgliedern aufgenommen. Es ist mir wichtig, dass die Leute wissen, dass ich präsent bin und sie auf mich zukommen können. Ich habe einen positiven ersten Eindruck von Oetwil gewinnen können und finde das Gemeindehaus sehr heimelig. Bisher kannte ich in Oetwil nur die guten Einstiegsstellen in die Limmat, um mit dem Schlauchboot nach Neuenhof zu paddeln. Nichtsdestotrotz bedeutet der Wechsel eine Umstellung für mich. Ich muss zuerst Fuss fassen und werde einen Moment brauchen, bis ich alle Abläufe kenne und weiss, wo ich welche Unterlagen finde. Ich hoffe, dass in dieser Zeit alles möglichst reibungslos läuft.

Sie haben Ihre gesamte bisherige berufliche Karriere auf der Gemeindeverwaltung in Neuenhof verbracht. Sie absolvierten dort Ihre kaufmännische Lehre, hatten seit 2012 das Amt des Gemeindeschreibers inne und waren als Vorsitzender der Geschäftsleitung für 50 Verwaltungsangestellte verantwortlich. Wieso zog es Sie nach Oetwil?

Ich wollte die Schlagzeile «Briamonte geht nach 50 Jahren als Neuenhofer Gemeindeschreiber in den Ruhestand» vermeiden. Es widerstrebt mir, ein Sesselkleber zu sein, daher suchte ich nach 25 Jahren nach einer beruflichen Veränderung. Ich habe mir überlegt, im Kanton Aargau in eine grössere Gemeinde als Neuenhof zu wechseln. Neuenhof gehört zu den 13 grössten Gemeinden, daher erwies sich dieses Vorhaben als schwierig. Da ich, was meine Freizeit anbelangt, eher Zürich orientiert bin, kam ich dann auf die Idee, einen Schritt über die Kantonsgrenze zu machen. Ich bin gespannt, was alles anders ist.

Stellen Sie denn bereits Unterschiede fest?

Gesetzlich gibt es einige kleine Unterschiede. Bei der Vorbereitung auf die Gemeindeversammlung vom 31. Mai habe ich zum Beispiel gemerkt, dass die Anträge vier Wochen vorher in der «Limmattaler Zeitung» publiziert und dann 14 Tage vor der Versammlung auf der Gemeindeverwaltung aufgelegt werden müssen. Im Aargau reicht es, wenn man das Weisungsbüchlein zur Gemeindeversammlung 14 Tage vor dem Anlass in alle Haushalte schickt. Die Aktenauflage beträgt jedoch auch 14 Tage. Am 15. Mai erlebte ich den ersten Abstimmungssonntag im Kanton Zürich. Das Wahlbüro wird hier an der Gemeindeversammlung gewählt und nicht an der Urne bestimmt wie im Aargau. Es sind solche Finessen, die ich nun nach und nach kennen lerne. Ein grosser Unterschied zu Neuenhof ist zudem die Grösse der Gemeinde und der Verwaltung. In Neuenhof leben rund 9000 Personen, in Oetwil sind es 2500. Die Gemeindeverwaltung in Neuenhof zählt mit dem Werkhof und dem technischen Dienst 50 Mitarbeitende, hier sind es 13. Anders ist sicher auch, dass ich in Neuenhof mit einem Geschäftsleitungsmodell arbeitete, mehrheitlich strategische Aufgaben übernahm und Projekte vorantrieb. Hier werde ich wieder mehr mit dem operativen Tagesgeschäft beschäftigt sein und auch wieder mal eine ID ausstellen. Das habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. (lacht)

Findet es heimelig im Oetwiler Gemeindehaus: Raffaele Briamonte ist für 13 Mitarbeitende verantwortlich. In Neuenhof hatte er 50 Verwaltungsangestellte unter sich. Sandra Ardizzone

Wie Sie schon gesagt haben, waren Sie in Neuenhof für diverse Projekte zuständig. So haben Sie sich etwa dafür starkgemacht, dass Sozialhilfebezüger bei der Gemeinde Teilzeitstellen erhalten, um ihnen den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Wo und wie möchten Sie Ihre Erfahrungen und Ideen in Oetwil einbringen?

Gerne werde ich den Gemeinderat in strategischen Punkten mit meiner Berufserfahrung unterstützen. Zudem ist es mir wichtig, dass wir die Digitalisierung vorantreiben. Im Vergleich zum ehemaligen Arbeitgeber hinkt man in Oetwil noch etwas hinterher. Geplant ist, dass wir 2023 unsere Dateien und Anwendungen auf eine Cloud auslagern. So profitieren alle von der gemeinsamen Dokumentenablage. Zudem können Online-Meetings und -Diskussionen einfacher durchgeführt werden. 2024 soll dann auch eine neue Geschäftsverwaltungslösung eingeführt werden. Diese ermöglicht es, Gemeinderatsgeschäfte online anzuschauen, zu bewerten und zu sehen, was die anderen Gemeinderatskollegen davon halten. Für mich ist es so auch einfacher, mich auf die Sitzungen vorzubereiten, wenn ich sehe, wo es Gesprächs- und Handlungsbedarf gibt. Derzeit werden die Gemeinderatsgeschäfte noch physisch ausgedruckt und im Gemeinderatszimmer übers Wochenende aufgelegt, damit die Gemeinderäte vorbeikommen und diese studieren können.

Bei den internen Prozessen gibt es also noch Verbesserungspotenzial. Wie sieht es mit dem Auftritt nach aussen aus?

Ich wünsche mir, dass die Gemeindeverwaltung weiterhin einen guten Ruf geniesst und als Dienstleisterin wahrgenommen wird. Mein Vorgänger hat gute Arbeit geleistet, ich möchte nicht alles durcheinanderbringen. Ich freue mich darauf, an der Gemeindeversammlung nächsten Dienstag den Oetwilerinnen und Oetwilern zu begegnen. Nur im Gespräch mit der Bevölkerung merkt man, wo der Schuh drückt. Ich bin kein Zahlenmensch, für mich steht das Soziale im Vordergrund.

Das heisst, Sie werden auch an anderen Anlässen im Dorf anzutreffen sein?

Natürlich, ich möchte mich mit Oetwil identifizieren und werde bei künftigen Veranstaltungen wie der Moschtete oder dem Kellerfest dabei sein. Letzten Sonntag habe ich bereits das Jubiläumsfest des FC Oetwil-Geroldswil besucht, bevor ich an die Meisterfeier des FCZ losgezogen bin. Es ist mir ein Anliegen, der Bevölkerung mit Respekt und auf Augenhöhe zu begegnen. Die Zeiten, in denen der Gemeindeschreiber ein Dorfkönig war, sind definitiv vorbei. Ich bin ein Teamplayer und verstehe mich als Brückenbauer.

Ein Vierteljahrhundert waren Sie in Neuenhof. Haben Sie nicht etwas Heimweh?

Nein, ich blicke vorwärts und nicht zurück. Klar, musste ich mich an meiner Abschiedsfeier in Neuenhof etwas zusammenreissen, damit mir nicht die Tränen kamen. Doch ich freue mich auf die Veränderung und die neue Herausforderung. Der Aargauer Junge wird im Kanton Zürich schon zurechtkommen. Um meinen Start in Oetwil mit meiner Familie so richtig zu feiern, habe ich mit meinen Kindern und meiner Partnerin bereits abgemacht, dass sie mich an einem warmen Tag von der Arbeit abholen und wir dann gemeinsam beim Bonächer mit unserem Schlauchboot in die Limmat springen und uns heim nach Würenlos treiben lassen.

Raffaele Briamonte Sandra Ardizzone Der Aargauer mit Blick nach Zürich Raffaele Briamonte ist am 7. Mai 1981 geboren und in Neuenhof aufgewachsen. Sein Vater stammt aus der süditalienischen Region Basilicata. Seine Mutter ist eine Neuenhoferin. Ihre Eltern führten die Gärtnerei Schmid & Söhne in der Nähe des Klosters Wettingen. Briamonte verbrachte seine ganze bisherige berufliche Karriere in Neuenhof. 1997 startete er eine kaufmännische Lehre auf der Gemeindeverwaltung. Nach dem Abschluss seiner Ausbildung wirkte er als Verwaltungsangestellter. Von 2007 bis 2012 war er als Gemeindeschreiber-Stellvertreter und Leiter des Bestattungsamtes tätig. Seit 2012 amtete Briamonte als Gemeindeschreiber und Abteilungsleiter Dienste für die Gemeinde Neuenhof. Ende April verabschiedete er sich nach 25 Jahren, um die Gemeindeschreiber-Stelle in Oetwil im Mai anzutreten. Vor sieben Jahren zog Briamonte mit seiner Familie von Neuenhof nach Würenlos. Mit seiner Partnerin ist er bereits seit 18 Jahren zusammen. Am 17. Juni wird geheiratet. Aktuell lebt er mit ihr und der gemeinsamen zwölfjährigen Tochter und dem gemeinsamen achtjährigen Sohn in einer Mietwohnung. Im März zieht die Familie in ein Eigenheim in Würenlos. (sib)

