Bushaltestelle Post in Oetwil wird an Limmattalstrasse verschoben

Oetwil Neuer Fussgängerstreifen und Bushaltestelle in der Fahrbahn: Der letzte Teil der Limmattalstrasse wird erneuert Die Bushaltestelle Post in Oetwil wird im Rahmen der Strassensanierung als Fahrbahnhaltestelle in die Limmattalstrasse versetzt. Zudem werden ein neuer Fussgängerstreifen mit Mittelinsel erstellt und die Personenunterführung verbreitert. 29.04.2022

Die Bushaltestelle Post an der Poststrasse in Oetwil wird voraussichtlich nur noch bis zum kommenden Dezember in Betrieb sein. Danach wird sie durch eine Bushaltestelle in der Limmattalstrasse ersetzt. Muriel Daasch Etwa an dieser Stelle wird die neue Bushaltestelle Post gebaut. Muriel Daasch Der Eingang zur Unterführung auf der Seite der Poststrasse, die unter der Limmattalstrasse hindurchführt. Die Unterführung wird im Rahmen der Arbeiten verbreitert. Muriel Daasch Die Poststrasse mit der Personenunterführung auf der linken Seite und der noch bestehenden Bushaltestelle Post auf der rechten Seite. Muriel Daasch

Im Juli oder August soll die Sanierung des letzten Teils der Limmattalstrasse in Oetwil starten. Die Arbeiten auf dem rund 100 Meter langen Abschnitt in der Nähe des Dorfzentrums mussten 2020, als ein anderer Teil der Limmattalstrasse im Dorf bereits erneuert wurde, zurückgestellt werden. Blockiert wurde das Teilprojekt damals wegen eines Schätzungsverfahrens im Rahmen eines notwendigen Landerwerbs, heisst es im noch bis zum 23. Mai öffentlich aufliegenden Projekt. Die Kosten für die nun anstehenden Bauarbeiten betragen voraussichtlich 1,84 Millionen Franken. Weil es sich um eine Kantonsstrasse handelt, liegt die Bauherrschaft beim Tiefbauamt des Kantons Zürich.

Im Rahmen der Bauarbeiten wird die Bushaltestelle Post in die Limmattalstrasse verlegt. Die einseitige Fahrbahnhaltestelle soll direkt unter der Strasse Chirchhöfli auf Seite Dorfzentrum errichtet werden – ganz in der Nähe der bisherigen Haltestelle, die sich an der Poststrasse befindet. Im Gegensatz zur bisherigen Bushaltestelle soll die neue über eine Wetterschutzwand verfügen, die beispielsweise bei Regen von hinten und oben schützt. Ausserdem soll die neue Bushaltestelle behindertengerecht gestaltet werden.

Daneben ist ein neuer Fussgängerstreifen mit Mittelinsel geplant. Die neue Bushaltestelle soll zum Fahrplanwechsel im Dezember in Betrieb genommen werden. Die alte Haltestelle an der Poststrasse soll anschliessend von der Gemeinde abgerissen werden.

Die Strasse erhält einen lärmarmen Belag

Auch Teil der geplanten Bauarbeiten sind die Verbreiterung der Personenunterführung unter der Limmattalstrasse und die Erstellung einer Stützmauer bei der Strasse Chirchhöfli, um den Strassenraum zu verbreitern. Bei der Strassensanierung setzt das Tiefbauamt auf einen lärmarmen Belag. Zudem werden vor Ort die Strassenbeleuchtung und die Werkleitungen an die neue Situation angepasst. Mit dem Bauprojekt soll die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert werden, heisst es im Projektbeschrieb. Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr 2023 mit dem Deckbelagseinbau abgeschlossen werden.

Es ist vorgesehen, dass die Limmattalstrasse während der gesamten Bauzeit auf einer Fahrspur befahrbar bleibt. Der Verkehr wird mit Lichtsignalanlagen geregelt. Die Personenunterführung muss laut Projekt zwischenzeitlich für den Umbau gesperrt werden. Die Zufahrt zur Strasse Chirchhöfli werde dagegen jederzeit gewährleistet.

In Oetwil wird künftig die Buslinie 309 auf neuer Route verkehren

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember müssen Oetwilerinnen und Oetwiler nicht nur wegen der verschobenen Bushaltestelle umdenken. Anstelle der heutigen Linie 301 wird in Oetwil künftig der Bus 309 verkehren, wie die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ) auf Anfrage schreiben. Die Linie 309 fährt vom Bahnhof Dietikon durch das Wirtschaftsgebiet Silbern nach Oetwil und weiter nach Geroldswil.

Von Geroldswil kommend verkehrt der Bus künftig über die Limmattalstrasse durch Oetwil, bevor er am Kreisel in die Mutschellenstrasse abbiegt und weiter Richtung Dietikon fährt. In die andere Richtung verkehrt der Bus dagegen über die Dorfstrasse durch das Siedlungsgebiet und trifft dann beim Kreisel Limmattal-/ Dorfstrasse wieder auf die Limmattalstrasse. Noch unklar ist laut VBZ, ob entlang der Dorfstrasse auf Höhe Gässliackerweg in Richtung Geroldswil eine zusätzliche Bushaltestelle eingerichtet wird.

