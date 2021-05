Oetwil Nachdem der Uferweg eingestürzt ist: Der Spaziergang geht in Zukunft nicht mehr dem Ufer entlang Starke Schneefälle liessen den Oetwiler Limmatuferweg im Januar einstürzen. Die Instandstellung des Weges stellt die Beteiligten nun vor so grosse Herausforderungen, dass er nicht mehr am Ufer gebaut wird. Carmen Frei 05.05.2021, 04.30 Uhr

Der Uferweg in Oetwil war im Januar nach Schneefällen eingestürzt. Im Moment wird er immer noch umgeleitet. Carmen Frei Der Uferweg ist im gesperrten Abschnitt weggebrochen und kann nach wie vor nicht begangen werden. Carmen Frei Eigentlich wäre die Instandstellung für Ende April geplant gewesen. Dann hätte dieser Abschnitt wieder passierbar werden sollen. Carmen Frei Nun wird er nach wie vor durch den Wald und über ein Feld umgeleitet. Auch in Zukunft wird der Weg nicht mehr überall am Ufer entlang führen. Carmen Frei

Ende Januar war ein Abschnitt des Uferwegs zwischen Oetwil und Würenlos in die Limmat gestürzt. Beim Wegabschnitt nach den Familiengärten in Oetwil wurden die Bäume und das Ufer vom Schnee derart stark belastet, dass sie wegbrachen. Die Gemeinde sperrte den Abschnitt umgehend und leitete den Uferweg um. Ende April hätte er nun wieder in Stand gestellt werden sollen. Doch das Warten geht weiter: Der Ort verlange gesetzlich nämlich ein naturnahes Ufer, erklärt Josef Hilber, Leiter der Bauabteilung der Gemeinde Oetwil.

«Aufgrund der Gewässerschutzgesetzgebung kann der Uferweg nicht mehr am selben Ort verlaufen», sagt Hilber. Er erklärt:

«Wenn wir den Weg wieder so in Stand stellen wollen, wie er vorher war, müsste die bestehende Böschung zum Limmatufer hin verbaut werden. Das ist nicht mehr zulässig.»

Nach altem Recht wäre es möglich gewesen, den Uferweg an gehabter Stelle entlang zu führen. Aber die aktuelle Gesetzgebung liesse dies nicht zu, sagt Hilber. «Darum haben wir uns mit den verschiedenen Stellen geeinigt, dass wir eine Umgehung der jetzigen Abbruchstelle vornehmen werden. Im Moment prüfen wir dazu Varianten. Es wird daraus ein bewilligungspflichtiges Wegprojekt geben», sagt er.

Der Uferweg muss ausweichen

Da die neue Wegführung über Land der Politischen Gemeinde Oetwil führt, ist neu die Gemeinde Oetwil und nicht mehr das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) und auch nicht mehr das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) zuständig. Das Ufer der Limmat – und damit auch der alte Uferweg – liegt im Konzessionsgebiet des EWZ-Kraftwerks Wettingen und somit in der Zuständigkeit des EWZ.

In Zukunft werde der Weg im betroffenen Abschnitt also weiter weg vom Ufer geführt. «Wir sind daran, Offerten einzuholen von Tiefbauunternehmungen, die uns bei der Umsetzung des Projektes unterstützen werden», erklärt Hilber.

«Die eigentliche Erstellung des Weges ist nicht eine riesige Geschichte»,

meint Hilber. Bis aber beschlossen sei, dass der Uferweg gebaut werden könne, vergingen sicher noch ein paar Wochen. «Verschiedene Instanzen müssen das Projekt bewilligen, sobald es vorliegt. Ich rechne mit Grössenordnung Juli bis zur Erstellung des Weges.» Bis dann wird der Weg weiterhin durch ein Waldstück und über einen Feldweg der Gemeinde Oetwil umgeleitet. Ob sich der neue, längere Weg bei den Spaziergängern durchsetzen wird, wird sich zeigen.

Die heftigen Schneefälle im Januar hatten der Natur im Limmattal vielerorts zugesetzt. Viele Fusswege waren teilweise nur schwer zugänglich, so zum Beispiel auch in Dietikon entlang der Reppisch. Die Förster der Region waren noch bis in den März hinein damit beschäftigt, aufzuräumen. Der Ufereinsturz in Oetwil hatte hier im Vergleich unerwartet viel Arbeit verursacht. Die Folgen der Schneefälle werden die Gemeinde nun noch eine Weile beschäftigen.