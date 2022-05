Oetwil erhält eine neue Bushaltestelle

Oetwil Mit dem Fahrplanwechsel wird an der Dorfstrasse eine neue Bushaltestelle erstellt Ab Dezember 2022 hält die Buslinie 309 in Oetwil in Fahrtrichtung Geroldswil am westlichen Dorfrand auf Höhe Gässliackerweg. Florian Schmitz 04.05.2022, 04.50 Uhr

Die Bushaltestelle Post wird an die Limmattalstrasse verlegt und an der Dorfstrasse entsteht neu die Bushaltestelle Gässliacker. Muriel Daasch

Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022 wird Oetwil neu von der Buslinie 309 bedient statt wie bisher von der 301. Oetwilerinnen und Oetwiler, die viel mit dem ÖV unterwegs sind, müssen sich deswegen etwas umgewöhnen. Zwar fährt der Bus von Oetwil aus wie bis anhin bis zum Bahnhof Dietikon, der Weg dorthin führt für die Buslinie 309 aber nicht mehr über Geroldswil und die Fahrweid, sondern über das Dietiker Wirtschaftsgebiet Silbern. In die andere Richtung fährt der Bus 309 bis nach Geroldswil, wird dort zum Bus 301 und fährt dann nach Dietikon weiter.

Nummernwechsel in Geroldswil

Die Linie 301 verkehrt auf dem Papier nur noch zwischen Geroldswil und dem Bahnhof Dietikon. Aber die beiden Linien bleiben eng verbunden: Jeder zweite 301er-Bus wechselt in Geroldswil die Nummer und fährt als 309 weiter nach Oetwil und schliesslich nach Dietikon. Und umgekehrt können Oetwilerinnen und Oetwiler weiterhin auf gewohntem Weg via Geroldswil ohne umzusteigen zum Bahnhof Dietikon fahren.

Der Bus wird in Oetwil ­zwischen den Kreiseln im Westen und Osten des Dorfs auf unterschiedlichen Routen unterwegs sein. Von Dietikon kommend wird der Bus über die Dorfstrasse verkehren. Von Geroldswil aus hingegen über die Limmattalstrasse. Das bedeutet, dass die Linie 309 die Haltestelle Post, die von der Post in die Limmattalstrasse verlegt und aufgewertet wird, nur noch in Richtung Dietikon anfährt. Als Ersatz in die andere Fahrtrichtung wird in rund 300 Metern Entfernung hingegen auf der Höhe des Gässliackerwegs am westlichen Ende des Siedlungsgebiets eine neue Bushaltestelle errichtet, wie inzwischen öffentlich bekannt geworden ist.

Dass die Buslinie 309 von der Dietiker Silbern über Oetwil nach Geroldswil verlängert werden soll, ist schon seit Jahren bekannt. Auch die neue Bushaltestelle Gässliacker sei schon lange in der Planung vorgesehen gewesen, sagt der Oetwiler Sicherheits- und Gesundheitsvorstand Matthias Zehnder (FDP) auf Anfrage.

Insgesamt sei die Fahrplanänderung für Oetwil ein Gewinn, sagt Zehnder. So habe die Gemeinde ihr Ziel erreicht, dass die alte Landstrasse im Dorfzentrum künftig busfrei bleibt. Auch die neue, schnelle Direktanbindung an die Silbern verbessere das ÖV-Angebot im Dorf. Zumal die Verbindung nach Dietikon über Geroldswil, wo auch diverse Umsteigemöglichkeiten bestehen, weiterhin erhalten bleibe.